Docentes protestan durante visita de ministro de Educación a Piura: "¡Exigimos nuestros derechos!"

Docentes protestaron tras la llegada del titular de Educación a la ciudad de Piura. Foto: Composición LR / Maribel Mendo, La República

La visita a Piura del ministro de Educación, Jorge Figueroa, estuvo marcada por la protesta de un grupo de docentes, que esperaron a su salida para exigirle el cumplimiento de varios compromisos, entre los cuales figura el pago de la deuda social.

Con carteles en mano, los docentes se apostaron en los exteriores del emblemático colegio San Miguel, hasta donde llegó el titular de Educación para supervisar el estado de las instituciones a pocas semanas del inicio escolar 2026.

Minedu arrastra deudas desde 2024

A una sola voz, los docentes clamaron: "¡Exigimos nuestros derechos"!, mientras el ministro se retiraba a bordo de su móvil, siendo resguardado por un gran contingente policial. "Nos tratan como si fuéramos delincuentes, pero solo somos maestros que exigimos lo que es justo", exclamó uno de los presentes.

Al respecto, indicaron sentirse burlados pues sus demandas incluyen el pago de la deuda social, CTS, el 30% de preparación de clase, luto y sepelio, así como el cumplimiento del nombramiento 2024. "No estamos pidiendo que nos regalen una plaza, nosotros hemos aprobado las dos pruebas, pero no nos cumplen, no puede ser posible", agregó otra docente.

En esa línea, precisó que son miles de afectados a nivel regional que buscan estabilidad laboral para poder dar sustento a sus familias. "Somos padres, hijos, tenemos familia y tenemos derechos, deben cumplir con nosotros", manifestó.

Tras ello, los docentes se mostraron indignados por el actuar de los efectivos policiales, quienes les impidieron acercarse a dialogar con el ministro haciendo uso de sus escudos antimotines.

Visita del ministro

Minutos antes, el ministro Jorge Figueroa declaró a la prensa que su recorrido nacional responde a un interés por conocer las demandas del sector Educación a nivel nacional; sin embargo, al ser consultado sobre la cifra de colegios en Piura que presentan deficiencias en infraestructura, logística o servicios básicos, evitó precisar. "Si hay algo que mejorar, se hará", afirmó.

En otro momento, el titular anunció que en las próximas semanas presentará la reformulación del programa Beca 18. Mientras que, respecto a la ampliación de la investigación que la Fiscalía realiza por presuntas contrataciones irregulares en el caso de empresario chinos, evitó adelantar opinión.

"Nosotros somos totalmente respetuosos de la independencia de poderes; todo lo que se tenga que averiguar o indagar constitucionalmente, creo que debemos ser respetuosos y esperar dichas evaluaciones, sugiero no adelantar opinión".