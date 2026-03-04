HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Urresti en libertad gracias al pacto mafioso | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

Espectáculos

Abogado penalista revela en programa de Magaly Medina la pena que afrontaría Marisel Linares por falsificar documentos: "2 a 4 años"

La situación legal de Marisel Linares se complica luego de que un notario negara la autenticidad de un documento presentado por su defensa. Un abogado penalista explicó en ‘Magaly TV, la firme’ las penas que podría enfrentar.

Marisel Linares se encuentra en el ojo público por haber falsificado documento legal. Foto: Composición LR/Captura/YouTube
Marisel Linares se encuentra en el ojo público por haber falsificado documento legal. Foto: Composición LR/Captura/YouTube

La situación judicial de Marisel Linares se ha vuelto más delicada en medio de la investigación por el atropello que provocó la muerte de Lizeth Marzano. En el programa ‘Magaly TV, la firme’, la conductora Magaly Medina reveló nuevos elementos que pondrían en cuestión la estrategia legal de la periodista, luego de que se cuestionara la autenticidad de un documento presentado por su defensa.

Durante el espacio televisivo, se expuso que el documento utilizado para sustentar que Linares ya no era propietaria del vehículo involucrado en el accidente podría haber sido adulterado. La denuncia surgió luego de que el notario Donato Carpio asegurara públicamente que el sello que aparece en el documento no pertenece a su notaría, lo que abre la posibilidad de una investigación por falsificación de documentos.

PUEDES VER: Magaly Medina indignada con declaraciones de Adrián Villar en audiencia por caso Lizeth Marzano: 'No olvidemos que la dejó a su suerte'

lr.pe

Marisel Linares podría afrontar pena de 2 a 4 años por falsificar documentos

El abogado penalista Felipe Zegarra analizó la situación legal de Marisel Linares durante el programa ‘Magaly TV, la firme’. Según explicó, si se confirma la falsificación del documento notarial, se configuraría un delito contemplado en el Código Penal peruano. “El delito sería falsificación de documentos, específicamente de sellos y timbres notariales”, precisó el especialista durante el reportaje difundido en el espacio conducido por Magaly Medina.

De acuerdo con la legislación vigente, este delito contempla penas que pueden ir de dos a cuatro años de prisión, dependiendo de las circunstancias del caso y de quién haya elaborado el documento. No obstante, el especialista advirtió que la situación podría agravarse si el documento falso fue presentado dentro de un proceso oficial o investigación judicial.

"El problema podría hacerse más grande si este documento, que el notario reconoce que se le ha falsificado, es inmerso, es propuesto por la defensa a la investigación porque ya sería el uso de fines públicos y eso acrecenta la pena de 2 a 10 años", precisó Felipe Zegarra.

PUEDES VER: Aplazan audiencia de prisión preventiva para Adrián Villar: decisión final se conocerá este 4 de marzo

lr.pe

¿Qué documento presentó la defensa de Marisel Linares?

La controversia se originó a raíz de un documento difundido en distintos medios que, según la defensa de Marisel Linares, demostraría que la periodista había transferido la propiedad del vehículo Chevrolet involucrado en el accidente a su hijastro, Adrián Villar. De acuerdo con esa versión, el automóvil habría sido donado meses antes del atropello, por lo que Linares no tendría responsabilidad civil en la investigación por la muerte de Lizeth Marzano.

Sin embargo, el caso dio un giro cuando el notario Donato Carpio apareció públicamente para desmentir la autenticidad del documento. El fedatario señaló que el sello mostrado no corresponde a su despacho y que la certificación presentada no fue emitida por su notaría.

“Ese sello es totalmente falso”, afirmó el notario al referirse al documento difundido, dejando claro que la supuesta certificación no cumple con los requisitos formales que exige una donación vehicular realizada ante notaría.

Magaly Medina indignada con declaraciones de Adrián Villar en audiencia por caso Lizeth Marzano: "No olvidemos que la dejó a su suerte"

Magaly Medina indignada con declaraciones de Adrián Villar en audiencia por caso Lizeth Marzano: "No olvidemos que la dejó a su suerte"

Notario afirma que sello en documento de traspaso vehicular presentado por Marisel Linares es falso: ''Adulterado''

Notario afirma que sello en documento de traspaso vehicular presentado por Marisel Linares es falso: ''Adulterado''

Marisel Linares, Adrián Villar y su padre habrían regresado al lugar del accidente de Lizeth Marzano: Magaly Medina mostrará exclusivas imágenes

Marisel Linares, Adrián Villar y su padre habrían regresado al lugar del accidente de Lizeth Marzano: Magaly Medina mostrará exclusivas imágenes

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

