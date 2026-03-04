En votaciones anteriores el Pleno no alcanzó los votos para inhabilitar por 10 años a Castillo y Chávez. Foto: composición LR

En votaciones anteriores el Pleno no alcanzó los votos para inhabilitar por 10 años a Castillo y Chávez. Foto: composición LR

El Congreso intentará revertir las votaciones que evitaron la inhabilitación de Pedro Castillo y Betssy Chávez. En la sesión del Pleno programada para este jueves 5 de marzo, el Parlamento evaluará tres reconsideraciones contra el expresidente y la expremier, quienes en noviembre y diciembre de 2025 no alcanzaron los votos necesarios para ser sancionados políticamente.

El punto 11 de la agenda corresponde a la Denuncia Constitucional 351 contra Betssy Chávez. El 19 de noviembre de 2025, el Pleno votó el Proyecto de Resolución Legislativa 13248, que proponía su inhabilitación por diez años por presunta infracción de los artículos 38, 39 y 45 de la Constitución. La votación registró 63 votos a favor, 20 en contra y 4 abstenciones. No se llegó a los 68 votos exigidos, equivalentes a los dos tercios del número legal de congresistas sin contar a la Comisión Permanente.

En el caso de Pedro Castillo, el Parlamento revisará la reconsideración de la votación del 3 de diciembre de 2025 sobre el Proyecto de Resolución Legislativa 13464. La iniciativa buscaba inhabilitar al expresidente por diez años por presuntas infracciones a diversos artículos de la Carta Magna, entre ellos el 2, 38, 39, 45, 90, 93, 102, 118, 134 y 137, entre otros. La votación obtuvo 44 votos a favor, 31 en contra y 3 abstenciones. Tampoco se alcanzaron los 68 respaldos requeridos.

Ese mismo día, el Pleno rechazó otro proyecto, el 13465, que planteaba la inhabilitación de Betssy Chávez en el marco de las denuncias constitucionales 547 y 575, acumuladas junto al caso de Pedro Castillo. La propuesta consiguió 54 votos a favor, 22 en contra y 4 abstenciones. Nuevamente, el número quedó por debajo del mínimo exigido. Ahora, con estos pedidos de reconsideración, el Congreso abre un nuevo intento para sancionar políticamente al exmandatario y a su expresidenta del Consejo de Ministros.