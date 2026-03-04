HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO "Sin guion" con Rosa María Palacios
Sigue EN VIVO "Sin guion" con Rosa María Palacios      Sigue EN VIVO "Sin guion" con Rosa María Palacios      Sigue EN VIVO "Sin guion" con Rosa María Palacios      
EN VIVO

Regresa el cuento del fraude y Urresti liberado | Sin Guion con Rosa María Palacios

Política

Pedro Castillo y Betssy Chávez: Congreso intentará revertir decisión que evitó la inhabilitación del expresidente y la expremier

El Congreso incluyó en la agenda del Pleno de este jueves 5 de marzo tres pedidos de reconsideración para insistir en la inhabilitación por 10 años de Pedro Castillo y Betssy Chávez, luego de que no se alcanzaran los 68 votos requeridos.

En votaciones anteriores el Pleno no alcanzó los votos para inhabilitar por 10 años a Castillo y Chávez. Foto: composición LR
En votaciones anteriores el Pleno no alcanzó los votos para inhabilitar por 10 años a Castillo y Chávez. Foto: composición LR

El Congreso intentará revertir las votaciones que evitaron la inhabilitación de Pedro Castillo y Betssy Chávez. En la sesión del Pleno programada para este jueves 5 de marzo, el Parlamento evaluará tres reconsideraciones contra el expresidente y la expremier, quienes en noviembre y diciembre de 2025 no alcanzaron los votos necesarios para ser sancionados políticamente.

Únete a nuestro canal de política y economía

El punto 11 de la agenda corresponde a la Denuncia Constitucional 351 contra Betssy Chávez. El 19 de noviembre de 2025, el Pleno votó el Proyecto de Resolución Legislativa 13248, que proponía su inhabilitación por diez años por presunta infracción de los artículos 38, 39 y 45 de la Constitución. La votación registró 63 votos a favor, 20 en contra y 4 abstenciones. No se llegó a los 68 votos exigidos, equivalentes a los dos tercios del número legal de congresistas sin contar a la Comisión Permanente.

TE RECOMENDAMOS

LAS MENTIRAS DE LÓPEZ ALIAGA Y BALCÁZAR EN PROBLEMAS | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS #FEEG2026

PUEDES VER: Poder Judicial autoriza levantamiento de secreto bancario del expresidente Pedro Castillo por el caso 'Los Niños'

lr.pe

En el caso de Pedro Castillo, el Parlamento revisará la reconsideración de la votación del 3 de diciembre de 2025 sobre el Proyecto de Resolución Legislativa 13464. La iniciativa buscaba inhabilitar al expresidente por diez años por presuntas infracciones a diversos artículos de la Carta Magna, entre ellos el 2, 38, 39, 45, 90, 93, 102, 118, 134 y 137, entre otros. La votación obtuvo 44 votos a favor, 31 en contra y 3 abstenciones. Tampoco se alcanzaron los 68 respaldos requeridos.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

Ese mismo día, el Pleno rechazó otro proyecto, el 13465, que planteaba la inhabilitación de Betssy Chávez en el marco de las denuncias constitucionales 547 y 575, acumuladas junto al caso de Pedro Castillo. La propuesta consiguió 54 votos a favor, 22 en contra y 4 abstenciones. Nuevamente, el número quedó por debajo del mínimo exigido. Ahora, con estos pedidos de reconsideración, el Congreso abre un nuevo intento para sancionar políticamente al exmandatario y a su expresidenta del Consejo de Ministros.

Notas relacionadas
Jefes de la ONPE y JNE alertan riesgo en la legitimidad de elecciones por falta de presupuesto

Jefes de la ONPE y JNE alertan riesgo en la legitimidad de elecciones por falta de presupuesto

LEER MÁS
Delia Espinoza: Congreso alista nueva inhabilitación contra exfiscal de la Nación

Delia Espinoza: Congreso alista nueva inhabilitación contra exfiscal de la Nación

LEER MÁS
Congreso: piden al presidente José María Balcazar que reuniones con altos funcionarios sean transmitidas en vivo

Congreso: piden al presidente José María Balcazar que reuniones con altos funcionarios sean transmitidas en vivo

LEER MÁS
José Jerí culminó su gobierno como uno de los peores presidentes de Latinoamérica

José Jerí culminó su gobierno como uno de los peores presidentes de Latinoamérica

LEER MÁS
José María Balcázar: quién es el nuevo presidente del Perú, su perfil político y cuestionamientos

José María Balcázar: quién es el nuevo presidente del Perú, su perfil político y cuestionamientos

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
López Aliaga sí dio positivo en prueba de alcoholemia

López Aliaga sí dio positivo en prueba de alcoholemia

LEER MÁS
Presidente Balcázar impulsó ley de nombramiento automático que terminó favoreciendo a su hijo

Presidente Balcázar impulsó ley de nombramiento automático que terminó favoreciendo a su hijo

LEER MÁS
Daniel Urresti sale libre beneficiado por el TC: familia de Hugo Bustíos denuncia afectación al estado de derecho

Daniel Urresti sale libre beneficiado por el TC: familia de Hugo Bustíos denuncia afectación al estado de derecho

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Un cine contra la censura: “Manuscripts Don´t Burn”

¿A qué hora juega Sporting Cristal vs Carabobo EN VIVO por el partido de ida de Copa Libertadores 2026?

Embajador de Perú en Israel asegura que al menos 20 peruanos en Irán han solicitado apoyo para repatriación

Política

Nueve candidatos presidenciales prometen eliminar la ATU y formalizar a los autos colectivos

¿Cuánto dinero recibió cada partido político por la Franja Electoral 2026?

Jaime Bayly: “Los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte”

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Nueve candidatos presidenciales prometen eliminar la ATU y formalizar a los autos colectivos

¿Cuánto dinero recibió cada partido político por la Franja Electoral 2026?

Jaime Bayly: “Los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025