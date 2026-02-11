Presidente de la Corte de Sullana verifica funcionamiento de Órganos Jurisdiccionales de emergencia en Talara

Con el objetivo de supervisar el adecuado funcionamiento de los órganos jurisdiccionales de emergencia, el presidente de la Corte Superior de Justicia de Sullana, Yone Pedro Li Córdova, realizó una visita de trabajo a las sedes judiciales del Centro Cívico, Mártires Petroleros, así como el Juzgado de Familia y Juzgado Civil de la provincia de Talara.

Durante el recorrido, el titular del Distrito Judicial constató que la atención de los procesos judiciales urgentes se viene desarrollando de manera oportuna, eficiente y sin interrupciones, garantizando el acceso a la justicia durante el periodo vacacional judicial.

Cabe mencionar que el 03 de marzo, culmina el periodo vacacional y se reanudarán de forma total las labores judiciales en las sedes de Sullana, Talara y Ayabaca.