Un trágico accidente de tránsito en la Carretera Central dejó al menos 14 muertos y aproximadamente 9 personas desaparecidas el último lunes 2 de marzo, luego de que una miniván y una camioneta colisionaran y uno de los vehículos cayera al río Rímac, a la altura del kilómetro 97, en la provincia de Huarochirí.

Entre los desaparecidos se encuentra Adriana, nieta de un adulto mayor natural de Paucartambo (Cerro de Pasco), quien permanece en el distrito de San Mateo a la espera de noticias sobre su paradero.

TE RECOMENDAMOS CASO LIZETH MARZANO: LOS 'PECES GORDOS' DEL DERECHO | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Abuelo en busca de su nieta tras accidente en Huarochirí

El hombre llegó hasta la zona del choque con la esperanza de encontrar a su nieta. En medio del dolor, relató que ya perdió a su nuera en el siniestro y que su cuerpo se encuentra en la morgue. “Nosotros mismos nos buscamos, yo perdí a mi nuera”, declaró con la voz entrecortada a America.

El adulto mayor pidió apoyo urgente a las autoridades y a los equipos de rescate para intensificar la búsqueda en el río. “Me falta mi nieta Adriana, quiero conseguir su cuerpo. Necesito apoyo, ayuda. Para eso necesitamos drones, que los rescatistas estén presentes aquí. Autoridades de San Mateo, Matucana, apóyennos, queremos llegar a nuestro distrito de Paucartambo”, imploró.

PUEDES VER: Disparan al menos 5 balazos contra combi de la empresa Acorsa en el Callao y dejan tres heridos

Más de 20 familiares de las víctimas se han concentrado en la plaza de la zona, donde incluso han pasado la noche a la intemperie, mientras continúan las labores de búsqueda. Ante esta situación, vecinos de la comunidad les han brindado alimentos y refugio temporal.

¿Cómo ocurrió el accidente?

El siniestro se registró alrededor de las 13.10 horas del lunes 2 de marzo, en el kilómetro 97+700 de la Carretera Central, a la altura del sector El Infiernillo, en San Mateo de Huanchor. La miniván, que cubría la ruta Pasco–Lima, colisionó contra una camioneta que se dirigía desde Huaycán hacia la sierra central y, tras el impacto, cayó al río Rímac. La unidad pertenecía a la empresa Señor de Áncara y habría trasladado a más de 20 pasajeros.

Personal de la Policía de Rescate, bomberos y serenos trabajó en la zona con apoyo de maquinaria pesada para retirar el vehículo del río y recuperar los cuerpos. Las labores se vieron dificultadas por la crecida del caudal y las condiciones climáticas. El Ministerio Público participó en las diligencias y el traslado de las víctimas a la morgue.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.