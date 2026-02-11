HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford
Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
EN VIVO

Fernando Rospigliosi sigue cuidando las espaldas de José Jerí | Arde Troya con Juliana Oxenford

Judicialidad

Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de Sullana condena a 25 años de prisión efectiva por delito de violación sexual

El Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de Sullana condena a E. P. CH. F. a 25 años de prisión por violación sexual de una menor de 8 años. La sentencia se emite como adelanto de fallo.

Los jueces valoraron exhaustivamente los medios probatorios presentados en el proceso. Fuente: Difusión.
Los jueces valoraron exhaustivamente los medios probatorios presentados en el proceso. Fuente: Difusión.

El Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de Sullana, como órgano jurisdiccional de emergencia, emitió sentencia condenatoria en adelanto de fallo, imponiendo 25 años de pena privativa de la libertad efectiva al acusado de iniciales E. P. CH. F. de 74 años, por el delito de violación sexual de menor de edad, en agravio de una menor de 8 años.

De acuerdo con lo actuado en el juicio oral, los hechos habrían ocurrido en diciembre del año pasado, cuando la menor se encontraba jugando en las inmediaciones del domicilio del imputado, quien habría hecho que ingresara a su vivienda, donde se produjeron los hechos materia de acusación.

El colegiado, integrado por los jueces Erick Sánchez y Manuel Valdiviezo, valoró de manera conjunta los medios probatorios incorporados al proceso, entre ellos la declaración de la menor actuada como prueba anticipada, así como las declaraciones testimoniales y periciales, incluida la evaluación médico legal practicada, las cuales permitieron acreditar la responsabilidad penal del sentenciado.

Finalmente, el órgano jurisdiccional dispuso el pago de S/ 5,000.00 por concepto de reparación civil a favor de la menor agraviada.

Notas relacionadas
Autoridades judiciales de Piura inspeccionan funcionamiento de órganos de emergencia en el litoral

Autoridades judiciales de Piura inspeccionan funcionamiento de órganos de emergencia en el litoral

LEER MÁS
Ceremonia de arribo en Paita: llegan las unidades navales “Paita” y “Bolognesi”

Ceremonia de arribo en Paita: llegan las unidades navales “Paita” y “Bolognesi”

LEER MÁS
Corte de Piura estrecha lazos con programa de estudio de Derecho de la UPAO para impulsar la formación y proyección social

Corte de Piura estrecha lazos con programa de estudio de Derecho de la UPAO para impulsar la formación y proyección social

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Corte del Santa conforma grupo de trabajo para fortalecer prevención de desastres

Corte del Santa conforma grupo de trabajo para fortalecer prevención de desastres

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de Sullana condena a 25 años de prisión efectiva por delito de violación sexual

Programación Liga 1 2026: horarios de los partidos por la fecha 3 del Torneo Apertura

José Jerí celebró su cumpleaños con funcionarios vinculados a presunta red investigada en el Congreso

Judicialidad

Presidente de la Corte de Sullana verifica funcionamiento de Órganos Jurisdiccionales de emergencia en Talara

Corte del Santa conforma grupo de trabajo para fortalecer prevención de desastres

Nueve meses de prisión preventiva para padres acusados de golpear a menor de un mes de nacida

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

José Jerí celebró su cumpleaños con funcionarios vinculados a presunta red investigada en el Congreso

Marisol Pérez Tello: “Mi relación personal y política con Miguel del Castillo ha terminado”

Zhihua Yang, empresario y amigo de José Jerí, no asisitirá a la Comisión de Fiscalización por caso Chifagate

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025