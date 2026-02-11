Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de Sullana condena a 25 años de prisión efectiva por delito de violación sexual

El Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de Sullana, como órgano jurisdiccional de emergencia, emitió sentencia condenatoria en adelanto de fallo, imponiendo 25 años de pena privativa de la libertad efectiva al acusado de iniciales E. P. CH. F. de 74 años, por el delito de violación sexual de menor de edad, en agravio de una menor de 8 años.

De acuerdo con lo actuado en el juicio oral, los hechos habrían ocurrido en diciembre del año pasado, cuando la menor se encontraba jugando en las inmediaciones del domicilio del imputado, quien habría hecho que ingresara a su vivienda, donde se produjeron los hechos materia de acusación.

El colegiado, integrado por los jueces Erick Sánchez y Manuel Valdiviezo, valoró de manera conjunta los medios probatorios incorporados al proceso, entre ellos la declaración de la menor actuada como prueba anticipada, así como las declaraciones testimoniales y periciales, incluida la evaluación médico legal practicada, las cuales permitieron acreditar la responsabilidad penal del sentenciado.

Finalmente, el órgano jurisdiccional dispuso el pago de S/ 5,000.00 por concepto de reparación civil a favor de la menor agraviada.