Dos muertos y seis heridos tras balacera en Piura

Sujetos abrieron fuego en un evento deportivo en el sector de San Pedro, en la provincia de Talara (Piura), dejando dos fallecidos y seis personas heridas por el impacto de los proyectiles de arma de fuego.

El crimen se produjo en horas de la tarde de este domingo 8 de febrero en el campo deportivo ubicado al costado de la plaza El Pescador, donde se encontraban reunidos numerosos adultos y menores de edad. Los asistentes se encontraban departiendo luego de terminar un partido de fútbol.

Las autoridades de Talara identificaron a los fallecidos como Elvis Flores Bello y Jean Paul Macharé Farfán, ambos padres de familia. Asimismo, los heridos son Marcos Saenz Zeballos, quien recibió un impacto de bala en el glúteo; Jaime Querevalú Cruz, herido en la pierna; Yercy Carlin Acosta, herido en el tobillo; Christian Sosa Vite, herido en la espalda; José Icanaqué Fernández, herido en el pie; y Alfonso Zaire Canales que resultó herida en el muslo.

Cabe señalar que testigos del ataque sostuvieron que los victimarios descendieron de una mototaxi azul y un auto negro. En estos vehículos luego se habrían dado a la fuga. Los motivos tras el ataque aún son materia de investigación. De forma preliminar la policía adelantó que el presunto objetivo de los delincuentes habría resultado herido.