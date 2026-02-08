Dos muertos y seis heridos tras balacera en Piura
Presuntos sicarios abrieron fuego contra ciudadanos que se encontraban reunidos tras jugar un partido de fútbol la tarde de este domingo en el sector de San Pedro.
Sujetos abrieron fuego en un evento deportivo en el sector de San Pedro, en la provincia de Talara (Piura), dejando dos fallecidos y seis personas heridas por el impacto de los proyectiles de arma de fuego.
El crimen se produjo en horas de la tarde de este domingo 8 de febrero en el campo deportivo ubicado al costado de la plaza El Pescador, donde se encontraban reunidos numerosos adultos y menores de edad. Los asistentes se encontraban departiendo luego de terminar un partido de fútbol.
Las autoridades de Talara identificaron a los fallecidos como Elvis Flores Bello y Jean Paul Macharé Farfán, ambos padres de familia. Asimismo, los heridos son Marcos Saenz Zeballos, quien recibió un impacto de bala en el glúteo; Jaime Querevalú Cruz, herido en la pierna; Yercy Carlin Acosta, herido en el tobillo; Christian Sosa Vite, herido en la espalda; José Icanaqué Fernández, herido en el pie; y Alfonso Zaire Canales que resultó herida en el muslo.
Cabe señalar que testigos del ataque sostuvieron que los victimarios descendieron de una mototaxi azul y un auto negro. En estos vehículos luego se habrían dado a la fuga. Los motivos tras el ataque aún son materia de investigación. De forma preliminar la policía adelantó que el presunto objetivo de los delincuentes habría resultado herido.