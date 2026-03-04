HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Puente Calicanto, construido por los incas hace más de 140 años fue vandalizado en Huánuco

La Dirección Desconcentrada de Cultura de Huánuco condenó el hecho y señaló que la acción afecta la imagen e integridad del monumento, símbolo de la identidad local.

Se solicitarán imágenes de videovigilancia para identificar a los infractores y se realizarán labores de limpieza y recuperación.
Se solicitarán imágenes de videovigilancia para identificar a los infractores y se realizarán labores de limpieza y recuperación. | Foto: Facebook (Dirección Desconcentrada de Cultura de Huánuco)

El Puente Calicanto, monumento histórico declarado Patrimonio Cultural de la Nación, amaneció con pintas en la zona de la rotonda, en Huánuco. El hecho motivó un pronunciamiento de la Dirección Desconcentrada de Cultura Huánuco, que informó haber verificado la afectación y anunció medidas para identificar a los responsables.

Según la entidad, el ataque ocurrió por acción de personas no identificadas y compromete la integridad e imagen del bien cultural. Como respuesta, el equipo técnico realizó una revisión especializada para determinar el nivel de daño y definir el tipo de intervención, bajo la normativa de protección patrimonial.

Dirección de Cultura Huánuco confirma pintas y evalúa daños en el Puente Calicanto

Tras recibir reportes difundidos en medios, la Dirección Desconcentrada de Cultura Huánuco comunicó que efectuó una constatación en el lugar y encontró pintas realizadas en el entorno de la rotonda del puente. En su pronunciamiento, expresó rechazo a lo sucedido y señaló que la acción compromete el valor simbólico del monumento como referente de identidad local.

La institución precisó que su personal técnico ejecutó una inspección para medir el alcance de la afectación y establecer el procedimiento correspondiente. De acuerdo con lo indicado, las decisiones sobre recuperación y tratamiento del área intervenida se adoptarán respetando estándares y disposiciones vigentes en conservación patrimonial.

Videovigilancia, denuncias y limpieza bajo la Ley 28296 por afectación al patrimonio

Como parte de las acciones anunciadas, la entidad informó que solicitó de manera formal a la Municipalidad Provincial de Huánuco las imágenes de cámaras de videovigilancia ubicadas en los alrededores. El objetivo, según el comunicado, es identificar al presunto infractor y presentar las denuncias ante las instancias competentes.

La Dirección también señaló que, una vez determinada la presunta responsabilidad y avanzadas las acciones legales, se ejecutarán labores de limpieza y recuperación del espacio afectado. Para ello, indicó que contará con apoyo técnico especializado, incluido el acompañamiento del conservador de la Zona Arqueológica Monumental de Kotosh, con el fin de asegurar una intervención adecuada.

Finalmente, la institución recordó que el Puente Calicanto está protegido por la Ley N.° 28296, por lo que cualquier afectación —como grafitis, aerosoles o aplicaciones de pintura— constituye una infracción sancionable con multas y responsabilidades administrativas, además de eventuales consecuencias legales. Asimismo, exhortó a la ciudadanía a reportar hechos similares y a colaborar en la protección de bienes culturales.

