HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Alianza Lima oficializa la salida de Sergio Peña y Miguel Trauco
Alianza Lima oficializa la salida de Sergio Peña y Miguel Trauco     Alianza Lima oficializa la salida de Sergio Peña y Miguel Trauco     Alianza Lima oficializa la salida de Sergio Peña y Miguel Trauco     
EN VIVO

🚨 DOMINGO PÉREZ en LÍOS por DIVULGAR investigaciones en su nuevo PODCAST | #las10deldía

Sociedad

Delincuentes roban más de S/2000 en grifo de Piura: PNP capturó a dos sospechosos

Entre los presuntos implicados se encuentra un menor de 15 años. Cámaras de seguridad registraron el atraco.

Robo ocurrió en un grifo de Chulucanas. Criminales llegaron armados en una moto
Robo ocurrió en un grifo de Chulucanas. Criminales llegaron armados en una moto

Momentos de terror vivieron los trabajadores del grifo San Antonio, ubicado en Chulucanas, región Piura, luego de que tres sujetos irrumpieran la noche del último jueves y se llevaran más de S/2000 en efectivos, un celular y otros objetos.

Las cámaras de seguridad registraron el preciso instante en que dos sujetos descienden de una moto lineal y, amenazando con armas de fuego, exigen a los trabajadores que entreguen las ganancias del día.

TE RECOMENDAMOS

AMENAZAS DE MUERTE EN LA PCM Y DESVÍO MILLONARIO EN LA FRANJA ELECTORAL | ARDE TROYA CON OXENFORD

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

Durante un minuto, los hampones, que cubrían sus rostros con pasamontañas y una máscara, rebuscaron en los puestos del grifo. Tras lograr su cometido, ambos abordaron la misma moto que era conducida por su cómplice y huyeron con rumbo desconocido.

PUEDES VER: Docentes protestan durante visita de ministro de Educación a Piura: "¡Exigimos nuestros derechos!"

lr.pe

Operativo y captura

Tras la denuncia de los agraviados, la Policía emprendió un operativo por la zona que permitió la captura de uno de los sospechosos, identificado como K.A.H.C. (15), alias 'Monse'. En su poder se le halló un POS Izipay, un pasamontañas y dos celulares.

De acuerdo a la autoridades, el sospechoso habría brindado información sobre el paradero de uno de sus cómplice, quien fue detenido en su domicilio, ubicado en el A.H. La Inmaculada Concepción.  Él fue identificado como Karol Daniel P.D. (25), alias 'Cara cortada', a quien se le halló tres municiones sin percutir.

Ambos fueron trasladados hasta la comisaría sectorial, donde continuarán detenidos. Además, se espera que colaboren durante las próximas horas para lograr la captura del tercer involucrado.

Notas relacionadas
Docentes protestan durante visita de ministro de Educación a Piura: "¡Exigimos nuestros derechos!"

Docentes protestan durante visita de ministro de Educación a Piura: "¡Exigimos nuestros derechos!"

LEER MÁS
1500 familias son afectadas por lento avance en obra de pistas y veredas en Piura

1500 familias son afectadas por lento avance en obra de pistas y veredas en Piura

LEER MÁS
Gerentas y Gerentes del Poder Judicial proyectan líneas de acción para afianzar servicio de justicia este 2026

Gerentas y Gerentes del Poder Judicial proyectan líneas de acción para afianzar servicio de justicia este 2026

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Mujer rompe en llanto al revelar que espera desde hace 3 años por una operación en el hospital Negreiros de EsSalud: “Me sacan análisis para nada”

Mujer rompe en llanto al revelar que espera desde hace 3 años por una operación en el hospital Negreiros de EsSalud: “Me sacan análisis para nada”

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Albañil trabaja ilegalmente como dentista desde hace 25 años en Ventanilla: se presenta como "mecánico dental"

Albañil trabaja ilegalmente como dentista desde hace 25 años en Ventanilla: se presenta como "mecánico dental"

LEER MÁS
Inquilina de La Molina se niega a dejar casa y exige US$15.000 a la dueña para retirarse: acumula deuda millonaria desde hace años

Inquilina de La Molina se niega a dejar casa y exige US$15.000 a la dueña para retirarse: acumula deuda millonaria desde hace años

LEER MÁS
MML se podrá encargar de la emisión y evaluación de licencias de conducir de vehículos de clase A: MTC culminó transferencia de facultades

MML se podrá encargar de la emisión y evaluación de licencias de conducir de vehículos de clase A: MTC culminó transferencia de facultades

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

EMIL, participante de ‘Esto es guerra’, presenta su EP ‘Round 1: El verano pega duro’

Delincuentes roban más de S/2000 en grifo de Piura: PNP capturó a dos sospechosos

Conciertos en Lima este fin de semana: Corazón Serrano, Ken-Y, Charanga Habanera, Alexander Abreu, Maykel Blanco y más

Sociedad

¿Tienes multa electoral? Descubre cómo verificar y pagar a través del JNE con tu DNI

Sueldo docente 2026: conoce cuál es la remuneración íntegra magisterial según la escala, jornada laboral y otros beneficios

Reniec lanza campaña Verano Inclusivo 2026: obtén tu DNI electrónico GRATIS en más de 10 distritos de Lima en febrero

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones 2026: candidatos plantean eliminar franja electoral tras cuestionamientos por malos usos

Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia

Callao: Ministerio Público inicia investigaciones contra Edita Vargas por usurpación de funciones

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025