Delincuentes roban más de S/2000 en grifo de Piura: PNP capturó a dos sospechosos

Robo ocurrió en un grifo de Chulucanas. Criminales llegaron armados en una moto

Momentos de terror vivieron los trabajadores del grifo San Antonio, ubicado en Chulucanas, región Piura, luego de que tres sujetos irrumpieran la noche del último jueves y se llevaran más de S/2000 en efectivos, un celular y otros objetos.

Las cámaras de seguridad registraron el preciso instante en que dos sujetos descienden de una moto lineal y, amenazando con armas de fuego, exigen a los trabajadores que entreguen las ganancias del día.

Durante un minuto, los hampones, que cubrían sus rostros con pasamontañas y una máscara, rebuscaron en los puestos del grifo. Tras lograr su cometido, ambos abordaron la misma moto que era conducida por su cómplice y huyeron con rumbo desconocido.

Operativo y captura

Tras la denuncia de los agraviados, la Policía emprendió un operativo por la zona que permitió la captura de uno de los sospechosos, identificado como K.A.H.C. (15), alias 'Monse'. En su poder se le halló un POS Izipay, un pasamontañas y dos celulares.

De acuerdo a la autoridades, el sospechoso habría brindado información sobre el paradero de uno de sus cómplice, quien fue detenido en su domicilio, ubicado en el A.H. La Inmaculada Concepción. Él fue identificado como Karol Daniel P.D. (25), alias 'Cara cortada', a quien se le halló tres municiones sin percutir.

Ambos fueron trasladados hasta la comisaría sectorial, donde continuarán detenidos. Además, se espera que colaboren durante las próximas horas para lograr la captura del tercer involucrado.