Empresario es baleado tras resistirse al robo de su vehículo cuando llegaba a su casa en Piura

Hombre fue llevado al hospital tras terminar herido por resistir al robo de su auto en Piura. | Foto: composición LR/ Latina

Un empresario y exmilitar de casi 50 años resultó herido de bala tras enfrentarse a una banda de delincuentes que intentó arrebatarle su vehículo cuando se encontraba en la cochera de su domicilio en Piura. El ataque ocurrió en cuestión de segundos y dejó a la víctima herida, mientras que los ladrones escaparon.

Las cámaras de seguridad de la zona grabaron el enfrentamiento, ocurrido el 29 de enero, y mostraron el ataque sufrido por el hombre, quien ya se encuentra en recuperación.

Hombre frustra robo de su camioneta en Piura

Cerca de la medianoche, el empresario regresaba a su vivienda a bordo de su camioneta. En el preciso momento en que se disponía a cerrar la cochera, dos sujetos armados irrumpieron violentamente en la propiedad.

La víctima, quien tiene formación militar, no se amilanó ante las amenazas y decidió enfrentarse a los criminales para evitar que se llevaran su vehículo. El enfrentamiento derivó en un forcejeo que se extendió desde el interior del garaje hasta el exterior de la casa.

Al verse superados por la resistencia de la víctima, uno de los delincuentes abrió fuego a corta distancia. El proyectil alcanzó al empresario justo antes de que los asaltantes desistieran del robo del vehículo. Tras el disparo, los criminales corrieron hacia una motocicleta para emprender la huida.

Alertados por el estruendo de los disparos, familiares y vecinos socorrieron rápidamente a la víctima y la trasladaron a una clínica local para recibir atención de urgencia. Las autoridades no descartan que se trate de una banda dedicada al 'marcaje' que la habría seguido desde un punto comercial de la ciudad.