Puente Piedra: joven de 24 años es asesinado por su vecino tras discusión por un perro

El atacante fue detenido por las autoridades a pocos metros del lugar de los hechos.

El atacante fue detenido por las autoridades a pocos metros del lugar de los hechos.

Un joven fue asesinado a balazos en el asentamiento Nueva Esperanza, en Puente Piedra, tras una discusión con su vecino. La víctima, identificada como Kevin David Cochachín Contreras (24), se encontraba en su vivienda cuando ocurrió el ataque.

El incidente comenzó cuando el hombre, identificado como José Escobar Soto (26), perdió el control de su motocicleta tras ser sorprendido por un perro de la zona. Creyendo que la mascota era de la víctima y que había dañado su moto, Escobar regresó después a la vivienda de Kevin, acompañado de un familiar y abrió fuego contra él, causando su muerte inmediata y dejando a su madre herida con dos impactos de bala.

TE RECOMENDAMOS CASO LIZETH MARZANO: LOS 'PECES GORDOS' DEL DERECHO | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

PUEDES VER Conductor atropella a fiscalizador de Sutrán para evadir operativo en Puente Piedra

Hombre asesina a su vecino tras discusión

Cámaras de seguridad de la zona registraron el momento en que Escobar fue sorprendido por el perro, lo que provocó que cayera de su motocicleta. Según información, tras lo ocurrido, se dirigió a la vivienda de la víctima, acompañado de su sobrino, un menor de edad, y disparó varias veces contra el joven, quien falleció en el lugar.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

De acuerdo a vecinos y familiares, el hombre primero increpó a la familia, reclamando que la mascota era de ellos y que debía pagar por los daños a su moto. Tras retirarse, regresó después armado, ejecutando el ataque que terminó con la vida de Kevin.

El hermano de la víctima indicó que Kevin falleció en el acto, mientras que su madre continúa siendo atendida en un hospital tras resultar herida. En tanto, familia asegura que el perro que causó la caída del hombre no les pertenecía.

Autoridades capturan a los responsables

Tras lo ocurrido, agentes del Escuadrón de Emergencias detuvieron a pocos metros del lugar a José Escobar Soto junto a su sobrino, quien portaba el arma y disparó contra la víctima. Además, fue intervenida Rosa del Carmen Huarcaya, quien habría escondido el arma después del hecho.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

