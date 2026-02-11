Juzgado Penal Unipersonal Transitorio de Talara sentencia de seis años de prisión por lesiones contra exconviviente

El Juzgado Penal Unipersonal Transitorio de Talara, a cargo del magistrado Ricardo Farfán Palacios, condenó a Andy Ventura Sierra Valverde a seis años de pena privativa de libertad efectiva como autor del delito de lesiones graves por violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar, en agravio de su exconviviente.

De acuerdo con lo actuado en el juicio oral, los hechos ocurrieron el 31 de diciembre de 2019, en el distrito de Máncora, cuando el sentenciado agredió físicamente a la agraviada. Como consecuencia de la agresión, la víctima sufrió lesiones traumáticas que le ocasionaron la pérdida de un segmento corporal en el rostro, requiriendo atención médica especializada.

El órgano jurisdiccional valoró de manera conjunta las declaraciones testimoniales, el certificado médico legal y demás medios probatorios incorporados al proceso, los cuales permitieron acreditar la responsabilidad penal del acusado. Asimismo, se dispuso la inhabilitación consistente en la prohibición de comunicarse o acercarse a la agraviada por cualquier medio durante el plazo de la condena, además del pago de S/ 20,000.00 por concepto de reparación civil a favor de la víctima.