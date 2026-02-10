HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

LR+ Noticias EN VIVO: mira aquí lo último de Perú y el mundo

Sociedad

Sedapal confirma corte de agua en Lima por 12 horas este 11 de febrero: ¿cuáles serán las zonas afectadas?

La restricción del servicio se aplicará de forma diferenciada en distintos puntos de la capital y tendrá un tiempo aproximado de entre 6 y 12 horas, según el distrito.

Sedapal ha confirmado el corte de agua en algunos sectores de Lima Metropolitana.
Sedapal ha confirmado el corte de agua en algunos sectores de Lima Metropolitana. | Foto: composición LR/LP/Viento Sur Noticias

Sedapal anunció un corte programado del suministro de agua potable para el 11 de febrero en varios distritos de Lima Metropolitana, con una duración estimada de hasta 12 horas. La suspensión se debe a trabajos de empalme de tuberías y limpieza de reservorios, labores de mantenimiento que afectarán significativamente a diversos sectores de la capital. La empresa recomendó a las y los vecinos tomar precauciones con anticipación.

¿Cuáles serán las zonas de Lima que se verán afectadas por el corte de agua?

Según los avisos emitidos por Sedapal, el distrito del Cercado de Lima será uno de los más afectados por el corte programado del servicio. La suspensión comenzará a las 10.00 a. m. y se prolongará hasta las 10.00 p. m., debido a trabajos de conexión de tuberías que se realizarán en distintas zonas del sector 31.

TE RECOMENDAMOS

KEIKO REAPARECE Y BAD BUNNY HACIENDO HISTORIA EN EL SUPER BOWL | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Vecinos denuncian falta de agua por obra inconclusa de Sedapal en Chorrillos: "Más de 30 años esperando"

lr.pe

A continuación, estas son las zonas de Lima Metropolitana que sufrirán la interrupción del servicio de agua por un lapso de 12 horas.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

Cercado de Lima

Horario: 10:00 a.m. y finalizará a las 10:00 p.m.

  • Cercado (cuadrante: Av. Argentina, Av. Ramón Cárcamo, Ps. Ramón Cárcamo, Av. Vicente Morales Duárez, Av. Alfonso Ugarte)
  • P.J. 1 de Mayo (cuadrante: Av. Morales Duárez, Río Rímac)
  • P.J. 2 de Mayo
  • P.J. José Gálvez
  • Urb. Cassinelli
  • Urb. Residencial Electro Ferretero Las Malvinas
  • Urb. Santa Industrial
  • A.H. Acomayo
  • A.H. Ramón Cárcamo (sectores I, II, III, IV, V etapa)
  • A.H. Trabajadores Municipalidad de Lima
  • P.J. Cahudie
  • P.J. Conde de la Vega (alta y baja)
  • P.J. El Planeta
  • P.J. Villa María del Perpetuo Socorro
  • Urb. Zona Industrial (cuadrante: Av. Zorritos, Jr. Molino del Gato, Av. óscar R. Benavides, Jr. Gaspar Hernández)
  • A.H. Chabuca Granda

PUEDES VER: Contraloría alerta que Sedapal realizó pagos excesivos por S/200.000 a contratista de proyecto de agua potable

lr.pe

Comas

Horario: de 12:00 m. y se prolongará hasta las 8:00 p.m

  • A.H. Collique
  • A.H. Milagro de Jesús (comités 32, 33, 34, 35, 36 y 37)
  • P.J. Milagro de Jesús
  • A.H. 13 de enero
  • A.H. Federico Villarreal
  • P.J. Federico Villarreal
  • A.H. Año Nuevo

Villa María del Triunfo

Horario: de 11:00 a.m. hasta las 5:00 p.m.

  • A.H. José Carlos Mariátegui VI etapa San Gabriel Alto
  • Paraíso Alto
  • Las Lomas
  • Ampl. Virgen del Rosario
  • Tiwinsa Perú
  • 01 de Enero
  • Habilitaciones del sector 308 Sub-Sector 308-02 / RP7-Las Lomas
  • Pasaje N3, Calle N2, Pasaje N9
  • Av. José Carlos Mariátegui
  • Pasaje Virgen de las Nieves
  • Villa Limatambo
  • Villa Monte Becktu
  • Florida sector San Gabriel
  • 3 de Mayo
  • Las Malvinas
  • Antonio Raymondi
  • 2000
  • Virgen de Guadalupe
  • Nueva Jerusalén
  • Caminos de la Hermandad

Cabe precisar que la mayor duración del corte de agua se registrará en el Cercado de Lima, donde el servicio será interrumpido por 12 horas continuas. En tanto, en Comas la suspensión se prolongará por 8 horas, mientras que en Villa María del Triunfo será de 6 horas.

Canales de atención en Sedapal

De acuerdo con el comunicado oficial de la empresa, se recomienda a la ciudadanía almacenar agua suficiente durante el periodo de suspensión. Sedapal ha habilitado la línea Aquafono (01 317-8000) para consultas y atención a las y los usuarios, solicitando tener a la mano el número de suministro al momento de la llamada.

Notas relacionadas
Estos distritos de Lima Metropolitana no tendrán agua hasta por 8 horas este martes 10 de febrero, según Sedapal

Estos distritos de Lima Metropolitana no tendrán agua hasta por 8 horas este martes 10 de febrero, según Sedapal

LEER MÁS
Corte de agua en Lima: zonas afectadas y horario de Sedapal para HOY lunes 9 de febrero

Corte de agua en Lima: zonas afectadas y horario de Sedapal para HOY lunes 9 de febrero

LEER MÁS
Corte de agua en Lima: zonas afectadas y horario de Sedapal para HOY, viernes 6 de febrero

Corte de agua en Lima: zonas afectadas y horario de Sedapal para HOY, viernes 6 de febrero

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Resultados Fase 1 COAR 2026: lista de ingresantes del Proceso Único de Admisión a los Colegios de Alto Rendimiento de Minedu

Resultados Fase 1 COAR 2026: lista de ingresantes del Proceso Único de Admisión a los Colegios de Alto Rendimiento de Minedu

LEER MÁS
La historia vuelve a salir a la luz: Municipalidad de Lima retoma excavaciones en el Arco del Puente y el Molino de Aliaga

La historia vuelve a salir a la luz: Municipalidad de Lima retoma excavaciones en el Arco del Puente y el Molino de Aliaga

LEER MÁS
Policía dispara a hombre que trató de tranquilizarlo cuando discutía con su pareja en Los Olivos: víctima podría perder un pulmón

Policía dispara a hombre que trató de tranquilizarlo cuando discutía con su pareja en Los Olivos: víctima podría perder un pulmón

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¡Por la puerta grande! Rebeca Escribens es presentada como la nueva conductora de 'América hoy': "Estoy recontra lista"

Indecopi falla contra el MTC y elimina requisitos para buses turísticos en Perú: así funcionará ahora

Reniec lanza campaña en SJL y entrega DNI electrónico sin costo hasta el 27 de febrero

Sociedad

Reniec lanza campaña en SJL y entrega DNI electrónico sin costo hasta el 27 de febrero

Colegios pueden recibir multas de más de S/ 2.4 millones por imponer marcas de útiles y uniformes

Matrícula Digital 2026: habilitan link para verificar si tu hijo alcanzó vacante en colegios seleccionados para el año escolar

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Fuerza Popular y APP son incluidos en investigación por presunto mal uso de franja electoral

Nuevo golpe para López Chau: Contraloría ordena auditar su gestión en la UNI

Revelan que mujer visitó a Jerí 24 veces en tres meses cuando fue congresista: joven rompe su silencio

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025