Sedapal confirma corte de agua en Lima por 12 horas este 11 de febrero: ¿cuáles serán las zonas afectadas?
La restricción del servicio se aplicará de forma diferenciada en distintos puntos de la capital y tendrá un tiempo aproximado de entre 6 y 12 horas, según el distrito.
Sedapal anunció un corte programado del suministro de agua potable para el 11 de febrero en varios distritos de Lima Metropolitana, con una duración estimada de hasta 12 horas. La suspensión se debe a trabajos de empalme de tuberías y limpieza de reservorios, labores de mantenimiento que afectarán significativamente a diversos sectores de la capital. La empresa recomendó a las y los vecinos tomar precauciones con anticipación.
¿Cuáles serán las zonas de Lima que se verán afectadas por el corte de agua?
Según los avisos emitidos por Sedapal, el distrito del Cercado de Lima será uno de los más afectados por el corte programado del servicio. La suspensión comenzará a las 10.00 a. m. y se prolongará hasta las 10.00 p. m., debido a trabajos de conexión de tuberías que se realizarán en distintas zonas del sector 31.
A continuación, estas son las zonas de Lima Metropolitana que sufrirán la interrupción del servicio de agua por un lapso de 12 horas.
Cercado de Lima
Horario: 10:00 a.m. y finalizará a las 10:00 p.m.
- Cercado (cuadrante: Av. Argentina, Av. Ramón Cárcamo, Ps. Ramón Cárcamo, Av. Vicente Morales Duárez, Av. Alfonso Ugarte)
- P.J. 1 de Mayo (cuadrante: Av. Morales Duárez, Río Rímac)
- P.J. 2 de Mayo
- P.J. José Gálvez
- Urb. Cassinelli
- Urb. Residencial Electro Ferretero Las Malvinas
- Urb. Santa Industrial
- A.H. Acomayo
- A.H. Ramón Cárcamo (sectores I, II, III, IV, V etapa)
- A.H. Trabajadores Municipalidad de Lima
- P.J. Cahudie
- P.J. Conde de la Vega (alta y baja)
- P.J. El Planeta
- P.J. Villa María del Perpetuo Socorro
- Urb. Zona Industrial (cuadrante: Av. Zorritos, Jr. Molino del Gato, Av. óscar R. Benavides, Jr. Gaspar Hernández)
- A.H. Chabuca Granda
Comas
Horario: de 12:00 m. y se prolongará hasta las 8:00 p.m
- A.H. Collique
- A.H. Milagro de Jesús (comités 32, 33, 34, 35, 36 y 37)
- P.J. Milagro de Jesús
- A.H. 13 de enero
- A.H. Federico Villarreal
- P.J. Federico Villarreal
- A.H. Año Nuevo
Villa María del Triunfo
Horario: de 11:00 a.m. hasta las 5:00 p.m.
- A.H. José Carlos Mariátegui VI etapa San Gabriel Alto
- Paraíso Alto
- Las Lomas
- Ampl. Virgen del Rosario
- Tiwinsa Perú
- 01 de Enero
- Habilitaciones del sector 308 Sub-Sector 308-02 / RP7-Las Lomas
- Pasaje N3, Calle N2, Pasaje N9
- Av. José Carlos Mariátegui
- Pasaje Virgen de las Nieves
- Villa Limatambo
- Villa Monte Becktu
- Florida sector San Gabriel
- 3 de Mayo
- Las Malvinas
- Antonio Raymondi
- 2000
- Virgen de Guadalupe
- Nueva Jerusalén
- Caminos de la Hermandad
Cabe precisar que la mayor duración del corte de agua se registrará en el Cercado de Lima, donde el servicio será interrumpido por 12 horas continuas. En tanto, en Comas la suspensión se prolongará por 8 horas, mientras que en Villa María del Triunfo será de 6 horas.
Canales de atención en Sedapal
De acuerdo con el comunicado oficial de la empresa, se recomienda a la ciudadanía almacenar agua suficiente durante el periodo de suspensión. Sedapal ha habilitado la línea Aquafono (01 317-8000) para consultas y atención a las y los usuarios, solicitando tener a la mano el número de suministro al momento de la llamada.