Sedapal ha confirmado el corte de agua en algunos sectores de Lima Metropolitana. | Foto: composición LR/LP/Viento Sur Noticias

Sedapal anunció un corte programado del suministro de agua potable para el 11 de febrero en varios distritos de Lima Metropolitana, con una duración estimada de hasta 12 horas. La suspensión se debe a trabajos de empalme de tuberías y limpieza de reservorios, labores de mantenimiento que afectarán significativamente a diversos sectores de la capital. La empresa recomendó a las y los vecinos tomar precauciones con anticipación.

¿Cuáles serán las zonas de Lima que se verán afectadas por el corte de agua?

Según los avisos emitidos por Sedapal, el distrito del Cercado de Lima será uno de los más afectados por el corte programado del servicio. La suspensión comenzará a las 10.00 a. m. y se prolongará hasta las 10.00 p. m., debido a trabajos de conexión de tuberías que se realizarán en distintas zonas del sector 31.

A continuación, estas son las zonas de Lima Metropolitana que sufrirán la interrupción del servicio de agua por un lapso de 12 horas.

Cercado de Lima

Horario: 10:00 a.m. y finalizará a las 10:00 p.m.

Cercado (cuadrante: Av. Argentina, Av. Ramón Cárcamo, Ps. Ramón Cárcamo, Av. Vicente Morales Duárez, Av. Alfonso Ugarte)

P.J. 1 de Mayo (cuadrante: Av. Morales Duárez, Río Rímac)

P.J. 2 de Mayo

P.J. José Gálvez

Urb. Cassinelli

Urb. Residencial Electro Ferretero Las Malvinas

Urb. Santa Industrial

A.H. Acomayo

A.H. Ramón Cárcamo (sectores I, II, III, IV, V etapa)

A.H. Trabajadores Municipalidad de Lima

P.J. Cahudie

P.J. Conde de la Vega (alta y baja)

P.J. El Planeta

P.J. Villa María del Perpetuo Socorro

Urb. Zona Industrial (cuadrante: Av. Zorritos, Jr. Molino del Gato, Av. óscar R. Benavides, Jr. Gaspar Hernández)

A.H. Chabuca Granda

Comas

Horario: de 12:00 m. y se prolongará hasta las 8:00 p.m

A.H. Collique

A.H. Milagro de Jesús (comités 32, 33, 34, 35, 36 y 37)

P.J. Milagro de Jesús

A.H. 13 de enero

A.H. Federico Villarreal

P.J. Federico Villarreal

A.H. Año Nuevo

Villa María del Triunfo

Horario: de 11:00 a.m. hasta las 5:00 p.m.

A.H. José Carlos Mariátegui VI etapa San Gabriel Alto

Paraíso Alto

Las Lomas

Ampl. Virgen del Rosario

Tiwinsa Perú

01 de Enero

Habilitaciones del sector 308 Sub-Sector 308-02 / RP7-Las Lomas

Pasaje N3, Calle N2, Pasaje N9

Av. José Carlos Mariátegui

Pasaje Virgen de las Nieves

Villa Limatambo

Villa Monte Becktu

Florida sector San Gabriel

3 de Mayo

Las Malvinas

Antonio Raymondi

2000

Virgen de Guadalupe

Nueva Jerusalén

Caminos de la Hermandad

Cabe precisar que la mayor duración del corte de agua se registrará en el Cercado de Lima, donde el servicio será interrumpido por 12 horas continuas. En tanto, en Comas la suspensión se prolongará por 8 horas, mientras que en Villa María del Triunfo será de 6 horas.

Canales de atención en Sedapal

De acuerdo con el comunicado oficial de la empresa, se recomienda a la ciudadanía almacenar agua suficiente durante el periodo de suspensión. Sedapal ha habilitado la línea Aquafono (01 317-8000) para consultas y atención a las y los usuarios, solicitando tener a la mano el número de suministro al momento de la llamada.