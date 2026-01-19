Vecinos del asentamiento humano San José 2, en el distrito de Chorrillos, denunciaron la falta de acceso regular al agua potable debido a la paralización del megaproyecto Matriz Próceres–Chorrillos, que prometía beneficiar a 257.000 pobladores de Lima Sur. La obra, ejecutada a través del Programa Agua Segura para Lima y Callao (PASLC), del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), quedó inconclusa con un avance cercano al 85 %.

Los residentes denuncian que en la zona Sedapal construyó un tanque hace cuatro años que actualmente no se encuentra operativo. Sumado a ello, muchas de las cajas de agua de las viviendas no cuentan con medidor. Los dirigentes vecinales señalan que el retraso del saldo de obra, ahora a cargo de una nueva empresa, mantiene a cientos de familias dependiendo de camiones cisterna y pagando altos costos por el recurso hídrico.

“Son más de 30 años que los vecinos están esperando este megaproyecto”, reclamó uno de los representantes, quien cuestionó la falta de respuestas concretas por parte de las autoridades.

Algunos residentes de la zona indicaron que regularmente pagan alrededor de S/ 40 y S/ 50 por “tanqueada” y entre S/ 300 y S/ 400 por camión. Además del alto costo por el agua, expresaron la dificultad del traslado hasta sus viviendas y el aumento de la demanda durante el verano. “Tengo que cargar de acá hasta el otro lado donde vivo”, sostuvo una vecina para Canal N.

Obra se encuentra paralizada desde 2023

Según el Sistema de Seguimiento de Inversiones, la ejecución del proyecto Matriz Próceres–Chorrillos fue licitada al Consorcio AGUA SCM en 2018 por S/ 433 millones 240.491 y se paralizó el 11 de julio de 2023 por "incumplimiento injustificado de obligaciones contractuales respecto a la ejecución", cuando registraba en avance aproximado del 85 %. Desde entonces, el MVCS asumió el compromiso de destrabar la iniciativa, sin que hasta la fecha se haya concretado su culminación.

Tras la paralización, el proyecto entró en un proceso para la ejecución del saldo de obra. Los dirigentes vecinales del asentamiento humano San José 2 denunciaron que el proceso avanza con serios retrasos administrativos y técnicos. Según indicaron, el primer informe de evaluación debió estar listo en agosto de 2025, pero en enero de 2026 se les informó que dicho documento aún se encontraba en su etapa inicial.

“Nos hemos reunido en el mismo Ministerio de Vivienda con Sedapal, el propio ministerio, la ANA (Autoridad Nacional del Agua), el PASLC (Programa Agua Segura para Lima y Callao), pero son solo palabras, documentos, y queda en eso. Para nosotros está bien claro que es una burla; a ellos no le importa cómo vive la población”, agregó otro dirigente vecinal.

Mientras tanto, cientos de familias continúan sin acceso a una red formal de agua potable, pagando altos costos por el recurso y enfrentando riesgos al trasladar pesados baldes desde el lugar donde lo recepcionan hasta sus viviendas. La República se comunicó con el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, pero hasta la publicación de este informe no obtuvo respuesta.

