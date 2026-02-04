Corte de agua en Lima: zonas afectadas y horario de Sedapal para este jueves 5 y viernes 6 de febrero

Sedapal anunció corte de aguas en diversas zonas de Lima. | Foto: composición LR/Andina

Sedapal anunció que, los días jueves 5 y viernes 6 de febrero, se realizarán cortes parciales de agua en diversos distritos de Lima debido a trabajos de mantenimiento destinados a mejorar el servicio. Las interrupciones afectarán diferentes urbanizaciones, avenidas y asentamientos humanos, y en algunas zonas el corte podría durar hasta 12 horas, según el cronograma establecido.

La entidad recomendó a los habitantes de las áreas afectadas almacenar agua previamente para cubrir sus necesidades esenciales y reducir las molestias durante este tiempo de suspensión del servicio.

Corte de agua en Lima: ¿qué zonas serán afectadas?

Jueves 5 de febrero - Los Olivos

Motivo: limpieza de reservorio

limpieza de reservorio Zonas afectadas: asentamiento humano Mercurio Alto, cooperativa Virgen del Rosario, pasaje José Carlos Mariátegui, urbanización Mercurio y la urbanización Villa Los Ángeles.

asentamiento humano Mercurio Alto, cooperativa Virgen del Rosario, pasaje José Carlos Mariátegui, urbanización Mercurio y la urbanización Villa Los Ángeles. Horario de interrupción general: 12:00 m. a 8:00 p. m.

Jueves 5 de febrero - Villa María del Triunfo

Motivo: ejecución de empalme

ejecución de empalme Zonas afectadas: Habilitaciones de Las Américas, Emilio Ponce Huanay, Villa Monte Bektu, Florida, Víctor R. Haya de La Torre, Los Héroes de J.C. Mariátegui, Santa Rosa, Los Andenes, Unión Santa Rosa, Kahuashi, 3 de Mayo, Ampl. 14 de Enero, Cerro Verde, Las Lomas, Sol de Oro, 8 de Diciembre. Habilitaciones del sector 308 sub-sector 308-03 / RP-8. Cuadrantes entre la Calle S/N, Av. José C. Mariátegui, pasaje Los Ficus, Pasaje Unión. Habilitaciones del Sector 308 Sub-Sector 308-04 / RAP- 4 (R-8 de diciembre). Cuadrante: A.H. Señor de los Milagros del Paraíso, A.H. Ampl. P.J. Monte Bektu, A.H. 8 de Diciembre, A.H. Las Torres de San Gabriel Alto zona 1 J.C.M y A.H. Virgen de Cocharcas.

Habilitaciones de Las Américas, Emilio Ponce Huanay, Villa Monte Bektu, Florida, Víctor R. Haya de La Torre, Los Héroes de J.C. Mariátegui, Santa Rosa, Los Andenes, Unión Santa Rosa, Kahuashi, 3 de Mayo, Ampl. 14 de Enero, Cerro Verde, Las Lomas, Sol de Oro, 8 de Diciembre. Habilitaciones del sector 308 sub-sector 308-03 / RP-8. Cuadrantes entre la Calle S/N, Av. José C. Mariátegui, pasaje Los Ficus, Pasaje Unión. Habilitaciones del Sector 308 Sub-Sector 308-04 / RAP- 4 (R-8 de diciembre). Cuadrante: A.H. Señor de los Milagros del Paraíso, A.H. Ampl. P.J. Monte Bektu, A.H. 8 de Diciembre, A.H. Las Torres de San Gabriel Alto zona 1 J.C.M y A.H. Virgen de Cocharcas. Horario de interrupción general: de 11.00 a. m. a 5 p. m.

Viernes 6 de febrero - San Miguel

Motivo: cambio de válvula y trabajos de empalme

cambio de válvula y trabajos de empalme Zonas afectadas: Urb. Maranga 1ra etapa, Urb. Pando 2da y 4ta etapa. Cuadrante: Av. La Marina, Av. Universitaria, Av. Ayacucho, Av. Brígida Silva Ochoa y todas las calles interiores a este cuadrante. A.H. Maranga, Urb. Maranga 3ra, 4ta y 7ma etapa. Cuadrante: Av. Elmer Faucett, Av. Los Precursores, Av. Rafael Escardó, Ca. Intisuyo, Av. Parque de las Leyendas, Av. La Marina y todas las calles interiores a este cuadrante.

Urb. Maranga 1ra etapa, Urb. Pando 2da y 4ta etapa. Cuadrante: Av. La Marina, Av. Universitaria, Av. Ayacucho, Av. Brígida Silva Ochoa y todas las calles interiores a este cuadrante. A.H. Maranga, Urb. Maranga 3ra, 4ta y 7ma etapa. Cuadrante: Av. Elmer Faucett, Av. Los Precursores, Av. Rafael Escardó, Ca. Intisuyo, Av. Parque de las Leyendas, Av. La Marina y todas las calles interiores a este cuadrante. Horario de interrupción general: de 10.00 a. m. a 10.00 p. m.

Viernes 6 de febrero - Los Olivos

Motivo: limpieza de reservorio

limpieza de reservorio Zonas afectadas: asentamiento humano Rosa de América, asociación De Padres de Familia Rosa de América, asociación Rosa de América, Cooperativa Santa Ligia, Urb. El Carabayllo, Urb. Fundo Infantas, Urb. Industrial Naranjak, Urb. Industrial Infantas, Urb. Lotización Industrial El Naranjal y urbanización San Eulogio.

asentamiento humano Rosa de América, asociación De Padres de Familia Rosa de América, asociación Rosa de América, Cooperativa Santa Ligia, Urb. El Carabayllo, Urb. Fundo Infantas, Urb. Industrial Naranjak, Urb. Industrial Infantas, Urb. Lotización Industrial El Naranjal y urbanización San Eulogio. Horario de interrupción general: de 7.00 a. m. a 7.00 p. m.

Viernes 6 de febrero - Pueblo Libre/Magadalena

Motivo: cambio de niple

cambio de niple Zonas afectadas: Av. La Marina, Av. Brasil, Circuito de Playas, Jr. José de San Martín, Jr. Ayacucho y Jr. José Salas (sector 47). Además, Alt. Av. Brasil c/ Av. Diego de Almagro, Urb. Cercado – Pueblo Libre. Entre la Av. Mariano Cornejo, Jr. Pedro Ruiz Gallo, Av. Brasil, Jr. Nicolás Alcázar, Av. Antonio de Sucre, Av. Gral. José María Egúsquiza y Jr. Mariano Arce (sector 29)

Av. La Marina, Av. Brasil, Circuito de Playas, Jr. José de San Martín, Jr. Ayacucho y Jr. José Salas (sector 47). Además, Alt. Av. Brasil c/ Av. Diego de Almagro, Urb. Cercado – Pueblo Libre. Entre la Av. Mariano Cornejo, Jr. Pedro Ruiz Gallo, Av. Brasil, Jr. Nicolás Alcázar, Av. Antonio de Sucre, Av. Gral. José María Egúsquiza y Jr. Mariano Arce (sector 29) Horario de interrupción general: de 1.00 p. m. a 1 a. m.

