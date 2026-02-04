HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

🔴 NOTICIAS EN VIVO: LO ÚLTIMO de Perú y el mundo, 4 de febrero | LR+ Noticias

Sociedad

Corte de agua en Lima: zonas afectadas y horario de Sedapal para este jueves 5 y viernes 6 de febrero

Sedapal anunció cortes parciales de agua en varios distritos de Lima el 5 y 6 de febrero debido a trabajos de mantenimiento. Las interrupciones pueden durar hasta 12 horas.


Sedapal anunció corte de aguas en diversas zonas de Lima.
Sedapal anunció corte de aguas en diversas zonas de Lima. | Foto: composición LR/Andina

Sedapal anunció que, los días jueves 5 y viernes 6 de febrero, se realizarán cortes parciales de agua en diversos distritos de Lima debido a trabajos de mantenimiento destinados a mejorar el servicio. Las interrupciones afectarán diferentes urbanizaciones, avenidas y asentamientos humanos, y en algunas zonas el corte podría durar hasta 12 horas, según el cronograma establecido.

La entidad recomendó a los habitantes de las áreas afectadas almacenar agua previamente para cubrir sus necesidades esenciales y reducir las molestias durante este tiempo de suspensión del servicio.

TE RECOMENDAMOS

CONTRATACIONES BAJO LA LUPA, GU3RR4 LUNA - PORKY Y MIRTHA VÁSQUEZ EN VIVO | ARDE TROYA

PUEDES VER: Estudiante peruano de medicina busca crear modelo IA que permitiría detectar lesiones precancerígenas en comunidades rurales

lr.pe

Corte de agua en Lima: ¿qué zonas serán afectadas?

Jueves 5 de febrero - Los Olivos

  • Motivo: limpieza de reservorio
  • Zonas afectadas: asentamiento humano Mercurio Alto, cooperativa Virgen del Rosario, pasaje José Carlos Mariátegui, urbanización Mercurio y la urbanización Villa Los Ángeles.
  • Horario de interrupción general: 12:00 m. a 8:00 p. m.
Corte de agua en Lima. Foto: Sedapal

Corte de agua en Lima. Foto: Sedapal

Jueves 5 de febrero - Villa María del Triunfo

  • Motivo: ejecución de empalme
  • Zonas afectadas: Habilitaciones de Las Américas, Emilio Ponce Huanay, Villa Monte Bektu, Florida, Víctor R. Haya de La Torre, Los Héroes de J.C. Mariátegui, Santa Rosa, Los Andenes, Unión Santa Rosa, Kahuashi, 3 de Mayo, Ampl. 14 de Enero, Cerro Verde, Las Lomas, Sol de Oro, 8 de Diciembre. Habilitaciones del sector 308 sub-sector 308-03 / RP-8. Cuadrantes entre la Calle S/N, Av. José C. Mariátegui, pasaje Los Ficus, Pasaje Unión. Habilitaciones del Sector 308 Sub-Sector 308-04 / RAP- 4 (R-8 de diciembre). Cuadrante: A.H. Señor de los Milagros del Paraíso, A.H. Ampl. P.J. Monte Bektu, A.H. 8 de Diciembre, A.H. Las Torres de San Gabriel Alto zona 1 J.C.M y A.H. Virgen de Cocharcas.
  • Horario de interrupción general: de 11.00 a. m. a 5 p. m.
Corte de agua en Lima. Foto: Sedapal

Corte de agua en Lima. Foto: Sedapal

Corte de agua en Lima. Foto: Sedapal

Corte de agua en Lima. Foto: Sedapal

Corte de agua en Lima. Foto: Sedapal

Corte de agua en Lima. Foto: Sedapal

Corte de agua en Lima. Foto: Sedapal

Corte de agua en Lima. Foto: Sedapal

Viernes 6 de febrero - San Miguel

  • Motivo: cambio de válvula y trabajos de empalme
  • Zonas afectadas: Urb. Maranga 1ra etapa, Urb. Pando 2da y 4ta etapa. Cuadrante: Av. La Marina, Av. Universitaria, Av. Ayacucho, Av. Brígida Silva Ochoa y todas las calles interiores a este cuadrante. A.H. Maranga, Urb. Maranga 3ra, 4ta y 7ma etapa. Cuadrante: Av. Elmer Faucett, Av. Los Precursores, Av. Rafael Escardó, Ca. Intisuyo, Av. Parque de las Leyendas, Av. La Marina y todas las calles interiores a este cuadrante.
  • Horario de interrupción general: de 10.00 a. m. a 10.00 p. m.
Corte de agua en Lima. Foto: Sedapal

Corte de agua en Lima. Foto: Sedapal

Corte de agua en Lima. Foto: Sedapal

Corte de agua en Lima. Foto: Sedapal

Viernes 6 de febrero - Los Olivos

  • Motivo: limpieza de reservorio
  • Zonas afectadas: asentamiento humano Rosa de América, asociación De Padres de Familia Rosa de América, asociación Rosa de América, Cooperativa Santa Ligia, Urb. El Carabayllo, Urb. Fundo Infantas, Urb. Industrial Naranjak, Urb. Industrial Infantas, Urb. Lotización Industrial El Naranjal y urbanización San Eulogio.
  • Horario de interrupción general: de 7.00 a. m. a 7.00 p. m.
Corte de agua en Lima. Foto: Sedapal

Corte de agua en Lima. Foto: Sedapal

Viernes 6 de febrero - Pueblo Libre/Magadalena

  • Motivo:  cambio de niple
  • Zonas afectadas: Av. La Marina, Av. Brasil, Circuito de Playas, Jr. José de San Martín, Jr. Ayacucho y Jr. José Salas (sector 47). Además, Alt. Av. Brasil c/ Av. Diego de Almagro, Urb. Cercado – Pueblo Libre. Entre la Av. Mariano Cornejo, Jr. Pedro Ruiz Gallo, Av. Brasil, Jr. Nicolás Alcázar, Av. Antonio de Sucre, Av. Gral. José María Egúsquiza y Jr. Mariano Arce (sector 29)
  • Horario de interrupción general: de 1.00 p. m. a 1 a. m.
Corte de agua en Lima. Foto: Sedapal

Corte de agua en Lima. Foto: Sedapal

Corte de agua en Lima. Foto: Sedapal

Corte de agua en Lima. Foto: Sedapal

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe
Notas relacionadas
¡Atención! Este miércoles 4 de febrero Sedapal cortará el agua hasta por 12 horas en varios distritos de Lima

¡Atención! Este miércoles 4 de febrero Sedapal cortará el agua hasta por 12 horas en varios distritos de Lima

LEER MÁS
Vecinos de Lima Sur realizan marcha de sacrificio por falta de agua y piden continuar obra potable Nueva Rinconada: "Los silos están colapsando"

Vecinos de Lima Sur realizan marcha de sacrificio por falta de agua y piden continuar obra potable Nueva Rinconada: "Los silos están colapsando"

LEER MÁS
Sedapal anuncia corte de agua este 1 y 2 de febrero en Lima Metropolitana: estas son las zonas afectadas

Sedapal anuncia corte de agua este 1 y 2 de febrero en Lima Metropolitana: estas son las zonas afectadas

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Inquilina de La Molina se niega a dejar casa y exige US$15.000 a la dueña para retirarse: acumula deuda millonaria desde hace años

Inquilina de La Molina se niega a dejar casa y exige US$15.000 a la dueña para retirarse: acumula deuda millonaria desde hace años

LEER MÁS
Policía queda grave tras ser aplastado por dos buses de 'El Chino' luego de intervención en Independencia

Policía queda grave tras ser aplastado por dos buses de 'El Chino' luego de intervención en Independencia

LEER MÁS
Sueldo docente 2026: conoce cuál es la remuneración íntegra magisterial según la escala, jornada laboral y otros beneficios

Sueldo docente 2026: conoce cuál es la remuneración íntegra magisterial según la escala, jornada laboral y otros beneficios

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Calendario Perú en la Copa Davis 2026: fechas, horarios y canal para ver los partidos contra Alemania

Fixture Sudamericano de Clubes de Vóley 2026: horarios y canal para ver partidos de Alianza Lima, San Martín y Regatas

Sentencian a 20 años a ex Chavín de Huántar por el asesinato de ocho personas en 1994

Sociedad

Colegio Santa María en La Esperanza es atacado por segunda vez con explosivo en Trujillo

Sorteo de la Kábala en vivo hoy 5 de febrero 2026: resultados oficiales, números y pozo Buenazo

¿DNI para mascotas? Municipalidad de Miraflores inicia nuevo registro municipal y presenta al primer perro inscrito

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Sentencian a 20 años a ex Chavín de Huántar por el asesinato de ocho personas en 1994

Papa León XIV llegaría pronto al Perú: Robert Prevost visitaría nuestro país entre noviembre y diciembre de este año

José Jerí: Contraloría investigará contrataciones de jóvenes en el Despacho Presidencial tras visitar al presidente

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025