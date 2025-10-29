HOYSuscripcion LR Focus

Economía

Contraloría alerta que Sedapal realizó pagos excesivos por S/200.000 a contratista de proyecto de agua potable

Tras revisar 16 prestaciones adicionales, la entidad encontró reajustes irregulares en megaobra que se ejecuta en Villa María del Triunfo, San Juan de Miraflores y Villa El Salvador.

Contraloría advierte situaciones adversas en proyecto.
Contraloría advierte situaciones adversas en proyecto.

El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) efectuó pagos excesivos por 200.587 soles a una empresa contratista que se encuentra a cargo de un proyecto planificado en tres distritos de la capital, advirtió la Contraloría de la República.

De acuerdo con el informe de control que se realizó entre el 4 y 17 de setiembre, el Consorcio San Miguel ganó la buena pro para ejecutar el frente 2 de la etapa 1 del proyecto de ampliación y mejoramiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado de diversos sectores de la zona de Nueva Rinconada, la cual está ubicada en San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El Salvador.

Sin embargo, la Contraloría informó que, luego de revisarse 16 valorizaciones de prestaciones adicionales de obra correspondientes a julio del 2025, se evidenciaron reajustes efectuados para el recurso “mano de obra” considerando como índice base el mes de julio del 2019 pese a que los precios contratados para dicho reajuste correspondían al mes de febrero del 2021.

Al respecto, los representantes de Sedapal señalaron a la comisión de control que los reajustes para el pago de las 16 prestaciones adicionales de obra, valorizadas en más de 26 millones de soles, se vienen realizando con los mismos parámetros para las valorizaciones del contrato principal. Eso quiere decir que se vienen efectuando los reajustes considerando los índices base referidos al mes de julio del 2019, atendiendo a la decisión vinculante emitida de la Junta de Resolución de Disputas (expediente n° 3674-538-21).

No obstante, el informe de control señala que, si bien la Junta de Resolución de Disputas dispuso que las fórmulas polinómicas de reajuste del contrato de obra sean las que corresponden al mes de julio de 2019; en ningún extremo de la decisión o aclaración se amplían sus alcances a las valorizaciones de los adicionales de obra.

La situación descrita viene generando mayores pagos a favor del contratista por un monto aproximado de 200.587 soles, lo que impacta en el equilibrio económico financiero del contrato, un principio que tiene como finalidad garantizar que exista una reciprocidad entre las obligaciones de cada una de las partes.

Metrados no ejecutados

El informe de Contraloría advirtió también que la valorización del contrato principal al mes de julio del 2025, que fue aprobado por Sedapal, contempla metrados no ejecutados de obras civiles en la zona de Nueva Rinconada, tales como reservorios y cisternas, incumpliendo la normativa de contrataciones del Estado y los términos contractuales.

Esta situación viene impactando en el control por parte de Sedapal y la supervisión de la obra de los trabajos efectivamente ejecutados (partidas y metrados). A esto se añade que se está afectando la trazabilidad de los mencionados trabajos; ya que los avances reportados por el contratista y la supervisión en las planillas de metrados, no corresponden a las partidas valorizadas al mes de julio del 2025; lo que ocasionaría pagos sin sustento.

El informe de Contraloría recomendó comunicar estos hechos al presidente del Directorio de Sedapal para que se adopten medidas correctivas, con el objetivo de garantizar la continuidad del proyecto que busca incrementar el servicio de agua potable y saneamiento en tres importantes distritos del sur de Lima Metropolitana.

