Estos distritos de Lima Metropolitana no contarán con agua hasta por 8 horas este martes 10 de febrero, según Sedapal

La medida impuesta por Sedapal responde a trabajos de mantenimiento programados lo que afectará a varios sectores de la capital por varias horas, según el cronograma oficial.

Conoce los distritos que no contarán con agua potable este 10 de febrero
Conoce los distritos que no contarán con agua potable este 10 de febrero | Foto: composición LR

Sedapal informó, mediante su canal de difusión, que este martes 10 de febrero se aplicarán interrupciones parciales del servicio de agua potable en varios distritos de Lima Metropolitana, como parte de trabajos de mantenimiento para optimizar la distribución. De acuerdo con el cronograma, el corte alcanzará a distintas urbanizaciones, avenidas y asentamientos humanos, y en algunos sectores podría extenderse hasta por 8 horas.

La institución exhortó a los vecinos de las zonas comprendidas a tomar previsiones y reservar agua con anticipación, a fin de atender sus necesidades básicas y minimizar los inconvenientes durante la interrupción del servicio.

PUEDES VER: Corte de agua en Lima: zonas afectadas y horario de Sedapal para este lunes 9 de febrero

Corte de agua en Lima este martes 10 de febrero: ¿qué zonas serán afectadas?

Los Olivos

  • Motivo: Limpieza de reservorio
  • Zonas afectadas: A.H. José Carlos Mariátegui, A.H. 13 de Mayo, A.H. El Olivar, A.H. Santa Rosa de Naranjal, A.H. Virgen de Fátima, C.H. Carlos Cueto Fernandini 2da, 3ra y 4ta etapa, Coop. Naranjal, Urb. Los Jazmines de Naranjal, Urb. Parque Naranjal 2da etapa
  • Horario de corte de agua: 12:00 p.m. - 8:00 p.m.

Villa María del Triunfo

  • Motivo: Ejecución de empalme
  • Zonas afectadas: Ampl. Virgen del Rosario, Las Lomas, Tiwinza Perú, 01 de Enero. Cuadrante: Pasaje N3,Calle N2, Pasaje N9, Av. José Carlos Mariátegui, Pasaje Virgen de las Nieves.
  • Horario de corte de agua: 11:00 a.m. - 5:00 p.m.
Corte de agua en Lima: zonas afectadas y horario de Sedapal para este lunes 9 de febrero

Corte de agua en Lima: zonas afectadas y horario de Sedapal para HOY, viernes 6 de febrero

Alza de tarifa del agua seguirá en evaluación: Sunass defiende tope de 6%, mientras que Sedapal plantea aumento de 12%

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Mujer rompe en llanto al revelar que espera desde hace 3 años por una operación en el hospital Negreiros de EsSalud: “Me sacan análisis para nada”

Cerrarán playa Agua Dulce este domingo 15 de febrero por acumulación de basura: "No se ha logrado el cambio"

Resultados Simulacro UNMSM 2026: LINK oficial para ver puntajes del examen de admisión San Marcos II

Incendio en San Juan de Lurigancho: emergencia en fábrica textil moviliza 11 unidades de Bomberos

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Super Bowl 2026 Show de Medio Tiempo con Bad Bunny EN VIVO HOY: Brandi Carlile y Charlie Puth deleitan a todos con su repertorio

¡Orgullo peruano junto a Bad Bunny! Bailarín Patricio Quiñones brillará en Show del Medio Tiempo del Super Bowl 2026

Incendio en San Juan de Lurigancho: emergencia en fábrica textil moviliza 11 unidades de Bomberos

Descargas eléctricas, lluvias intensas y fuertes vientos golpearán varias regiones del Perú en las próximas horas: Senamhi emite alerta

Dos muertos y seis heridos tras balacera en Piura

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia

Congresista Aguayo tiene “albergue” en el que perpetúa el abuso contra niñas al no considerarlas víctimas

Juez ordena excarcelar al "Carnicero de los Andes" Telmo Hurtado

