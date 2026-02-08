Estos distritos de Lima Metropolitana no contarán con agua hasta por 8 horas este martes 10 de febrero, según Sedapal
La medida impuesta por Sedapal responde a trabajos de mantenimiento programados lo que afectará a varios sectores de la capital por varias horas, según el cronograma oficial.
Sedapal informó, mediante su canal de difusión, que este martes 10 de febrero se aplicarán interrupciones parciales del servicio de agua potable en varios distritos de Lima Metropolitana, como parte de trabajos de mantenimiento para optimizar la distribución. De acuerdo con el cronograma, el corte alcanzará a distintas urbanizaciones, avenidas y asentamientos humanos, y en algunos sectores podría extenderse hasta por 8 horas.
La institución exhortó a los vecinos de las zonas comprendidas a tomar previsiones y reservar agua con anticipación, a fin de atender sus necesidades básicas y minimizar los inconvenientes durante la interrupción del servicio.
Corte de agua en Lima este martes 10 de febrero: ¿qué zonas serán afectadas?
Los Olivos
- Motivo: Limpieza de reservorio
- Zonas afectadas: A.H. José Carlos Mariátegui, A.H. 13 de Mayo, A.H. El Olivar, A.H. Santa Rosa de Naranjal, A.H. Virgen de Fátima, C.H. Carlos Cueto Fernandini 2da, 3ra y 4ta etapa, Coop. Naranjal, Urb. Los Jazmines de Naranjal, Urb. Parque Naranjal 2da etapa
- Horario de corte de agua: 12:00 p.m. - 8:00 p.m.
Villa María del Triunfo
- Motivo: Ejecución de empalme
- Zonas afectadas: Ampl. Virgen del Rosario, Las Lomas, Tiwinza Perú, 01 de Enero. Cuadrante: Pasaje N3,Calle N2, Pasaje N9, Av. José Carlos Mariátegui, Pasaje Virgen de las Nieves.
- Horario de corte de agua: 11:00 a.m. - 5:00 p.m.