No descartan participación de al menos un policía en asalto millonario en Cusco

Jefe policial enfatizó en que las investigaciones se mantienen en reserva. Foto: difusión.

Las investigaciones del millonario asalto ocurrido hace una semana en el distrito de San Sebastián han dado un nuevo giro. El jefe de la Región Policial Cusco, general Virgilio Velásquez, informó que se maneja la hipótesis de la posible implicación de al menos un efectivo policial en el hecho.

El atraco se registró cuando delincuentes armados interceptaron la camioneta de un empresario minero que había retirado de una entidad bancaria más de 3 millones de soles, 720 mil dólares y transportaba además 60 kilos de oro. Durante la intervención, también resultaron heridas dos personas: el conductor y un pasajero menor de edad de un bus de servicio urbano que quedó en medio del violento asalto.

Hasta el momento, la Policía ha detenido a tres sospechosos identificados como Wilfredo Pumahuanca Zambrano (35), Maricruz Quispe Mamani (27) e Inés Quispe Mamani (22). Asimismo, otros dos implicados ya fueron identificados y son buscados por las autoridades.

Investigaciones en reserva

El general Velásquez evitó brindar mayores detalles para no afectar el proceso. “Las investigaciones continúan. Yo no puedo dar mayores detalles. Manejamos esa hipótesis también”, declaró, al referirse a la posible participación de un agente del orden. Añadió que, de confirmarse responsabilidades, se informará oportunamente y se actuará conforme a ley.

“Si caen policías o policía, igual. La ley es igual para todos. No hay ningún espíritu de cuerpo, jamás lo va a haber. Acá hacemos una gestión transparente”, enfatizó el mando policial, reiterando que mantienen reserva para no entorpecer las diligencias.

Un aspecto que llama la atención es que, hasta el momento, el empresario agraviado no ha formalizado la denuncia ni ha declarado sobre la procedencia del dinero y del mineral que le fueron arrebatados, hecho que también forma parte de las investigaciones en curso.