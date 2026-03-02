HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO 'Fuerte y Claro' con Manuela Camacho
Sigue EN VIVO 'Fuerte y Claro' con Manuela Camacho     Sigue EN VIVO 'Fuerte y Claro' con Manuela Camacho     Sigue EN VIVO 'Fuerte y Claro' con Manuela Camacho     
Sociedad

No descartan participación de al menos un policía en asalto millonario en Cusco

Tres personas fueron detenidas y otras dos están identificadas por el robo de más de 3 millones de soles, 720 mil dólares y 60 kilos de oro en San Sebastián.

Jefe policial enfatizó en que las investigaciones se mantienen en reserva. Foto: difusión.
Jefe policial enfatizó en que las investigaciones se mantienen en reserva. Foto: difusión.

Las investigaciones del millonario asalto ocurrido hace una semana en el distrito de San Sebastián han dado un nuevo giro. El jefe de la Región Policial Cusco, general Virgilio Velásquez, informó que se maneja la hipótesis de la posible implicación de al menos un efectivo policial en el hecho.

El atraco se registró cuando delincuentes armados interceptaron la camioneta de un empresario minero que había retirado de una entidad bancaria más de 3 millones de soles, 720 mil dólares y transportaba además 60 kilos de oro. Durante la intervención, también resultaron heridas dos personas: el conductor y un pasajero menor de edad de un bus de servicio urbano que quedó en medio del violento asalto.

TE RECOMENDAMOS

CASO LIZETH MARZANO: ¿POR QUÉ ADRIÁN VILLAR HUYÓ? | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

PUEDES VER: Familia que viajaba a santuario religioso sufre fatal despiste en Cusco: tres muertos y dos desaparecidos

lr.pe

Hasta el momento, la Policía ha detenido a tres sospechosos identificados como Wilfredo Pumahuanca Zambrano (35), Maricruz Quispe Mamani (27) e Inés Quispe Mamani (22). Asimismo, otros dos implicados ya fueron identificados y son buscados por las autoridades.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

Investigaciones en reserva

El general Velásquez evitó brindar mayores detalles para no afectar el proceso. “Las investigaciones continúan. Yo no puedo dar mayores detalles. Manejamos esa hipótesis también”, declaró, al referirse a la posible participación de un agente del orden. Añadió que, de confirmarse responsabilidades, se informará oportunamente y se actuará conforme a ley.

“Si caen policías o policía, igual. La ley es igual para todos. No hay ningún espíritu de cuerpo, jamás lo va a haber. Acá hacemos una gestión transparente”, enfatizó el mando policial, reiterando que mantienen reserva para no entorpecer las diligencias.

Un aspecto que llama la atención es que, hasta el momento, el empresario agraviado no ha formalizado la denuncia ni ha declarado sobre la procedencia del dinero y del mineral que le fueron arrebatados, hecho que también forma parte de las investigaciones en curso.

Notas relacionadas
Minem racionará abastecimiento de gas natural hasta el 14 de marzo tras fuga y deflagración en el Cusco: ¿qué sectores se verán afectados?

Minem racionará abastecimiento de gas natural hasta el 14 de marzo tras fuga y deflagración en el Cusco: ¿qué sectores se verán afectados?

LEER MÁS
Minem declara estado de emergencia en suministro de gas tras fuga en Cusco

Minem declara estado de emergencia en suministro de gas tras fuga en Cusco

LEER MÁS
TGP informa fuga y llamarada de gas en el distrito cusqueño de Megantoni

TGP informa fuga y llamarada de gas en el distrito cusqueño de Megantoni

LEER MÁS
Joven que postuló a la UNI confesó que era su última oportunidad para ingresar y logró su vacante: "Me preparé casi un año"

Joven que postuló a la UNI confesó que era su última oportunidad para ingresar y logró su vacante: "Me preparé casi un año"

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Nuevos chats entre Adrián Villar y Francesca Montenegro: “Parece que quisieras que las cosas empeoren"

Nuevos chats entre Adrián Villar y Francesca Montenegro: “Parece que quisieras que las cosas empeoren"

LEER MÁS
Ciclista es atropellado en competencia en la Panamericana Sur: conductora se dio a la fuga y solo contactó a la víctima tras difusión de la noticia

Ciclista es atropellado en competencia en la Panamericana Sur: conductora se dio a la fuga y solo contactó a la víctima tras difusión de la noticia

LEER MÁS
Abogado de Marisel Linares señala que periodista se compromete a pagar reparación civil, pero afirma que "no ha cometido ningún delito"

Abogado de Marisel Linares señala que periodista se compromete a pagar reparación civil, pero afirma que "no ha cometido ningún delito"

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Real Madrid vs Getafe EN VIVO vía ESPN: golazo de volea de Satriano en el Bernabéu por LaLiga de España

DT de Carabobo mostró confianza en su equipo previo al duelo ante Sporting Cristal por Copa Libertadores: "Vamos a estar a la altura"

¡Atención, usuarios! BCP advierte que podría cerrar cuentas personales usadas para colectas, rifas, sorteos y más

Sociedad

Ciclista es atropellado en competencia en la Panamericana Sur: conductora se dio a la fuga y solo contactó a la víctima tras difusión de la noticia

¿Las clases iniciarán la próxima semana en colegios públicos y privados? Esto dice el Minedu sobre el Año Escolar 2026

Joven estudiante de ingeniería desaparece tras caer al río Rímac por accidente: familia pide apoyo para ubicarlo

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones 2026: 5 candidatos presidenciales habrían presentado información falsa en su hoja de vida, alerta JEE

TC declara constitucional Ley Soto que beneficia a Alejandro Soto, Vizcarra y Cerrón

Embajador de Perú en Israel descarta que connacionales hayan fallecido o resultado heridos tras ataques

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025