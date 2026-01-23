HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Más de 900 asociaciones de viviendas podrían quedarse sin agua por fallas en Sedapal, advierte Contraloría

Zonas vulnerables como Punta Hermosa y Cieneguilla se verían afectados en los siguientes días. Tras esto, varias personas han presentado su reclamo y quejas.

Contraloría advierte sobre desabastecimiento de agua. Foto: La República
Contraloría advierte sobre desabastecimiento de agua. Foto: La República | La República

Miles de familias de Lima Metropolitana podrían quedarse sin acceso a agua potable gratuita en los próximos meses, una situación que afectaría de manera directa a los sectores más vulnerables de la capital. Así lo advirtió la Contraloría General de la República, que alertó sobre el riesgo de que el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) no pueda continuar con la distribución gratuita de agua mediante camiones cisterna en diversas zonas urbanas de diez distritos.

De acuerdo con el organismo de control, el problema se origina en la falta de empresas contratistas que asuman el servicio de distribución de agua potable en determinadas áreas. Esta situación ha dejado sin atención a un estimado de 941 asociaciones de vivienda que carecen de conexión a la red pública de agua y que se encuentran en condición de pobreza o extrema pobreza. Los sectores afectados se ubican en los distritos de Villa María del Triunfo, San Juan de Miraflores, Pucusana, Lurín, Punta Hermosa, San Bartolo, Punta Negra, Cieneguilla, La Molina y Pachacamac.

La interrupción o falta de garantía del servicio implica que miles de personas podrían quedarse sin agua gratuita, un recurso esencial para la vida diaria, la higiene y la salud pública. En estas zonas, el abastecimiento mediante camiones cisterna representa, en muchos casos, la única fuente de agua potable disponible para las familias.

Proceso de contratación y zonas sin cobertura asegurada

Según el informe de control, el 31 de diciembre de 2025 Sedapal aprobó realizar un procedimiento de selección no competitivo, bajo la modalidad de contratación directa por causal de desabastecimiento. El monto estimado para este proceso asciende a S/ 42 857 100 y tenía como objetivo contratar empresas que se encargaran de la distribución de agua potable en 16 zonas de abastecimiento de Lima Metropolitana durante un periodo de 151 días.

Sin embargo, el 6 de enero de 2026, los postores invitados solo presentaron ofertas válidas para cubrir 10 de las 16 zonas solicitadas. Al día siguiente, Sedapal otorgó la buena pro para esos sectores, pero declaró desierto el procedimiento en las seis zonas restantes debido a la ausencia de propuestas. Como resultado, estas áreas quedaron sin un proveedor que garantice la continuidad del servicio, lo que incrementa el riesgo de desabastecimiento para las familias que dependen exclusivamente de los camiones cisterna.

Protestas ciudadanas y llamado a acciones urgentes

La preocupación de la población no tardó en manifestarse. El martes 13 de enero, cientos de pobladores de distintos distritos de Lima realizaron protestas para exigir el restablecimiento de la distribución gratuita de agua potable. Los manifestantes señalaron que el servicio se habría interrumpido desde inicios del año, agravando las condiciones de vida en comunidades que ya enfrentan múltiples carencias.

Ante este escenario, la Contraloría General comunicó formalmente al titular de Sedapal la situación adversa identificada. El ente de control recomendó adoptar medidas preventivas y correctivas que permitan garantizar la continuidad del servicio público de agua potable.

