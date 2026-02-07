HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Corte de agua en Lima: zonas afectadas y horario de Sedapal para este lunes 9 de febrero

Sedapal informa sobre un corte de agua programado en Lima el 9 de febrero, afectando a diversos distritos por trabajos de mantenimiento. La entidad recomienda a usuarios tomar precauciones.

Sedapal anuncia corte de agua en Lima este 9 de febrero.
Sedapal anuncia corte de agua en Lima este 9 de febrero. | Foto: composición GLR

Sedapal anunció que el distrito de Comas, en Lima, no contará con el servicio de agua potable este lunes 9 de febrero. La suspensión, que durará varias horas, se implementa con el objetivo de llevar a cabo trabajos de mantenimiento en la red de distribución de agua de la ciudad.

Los distritos afectados incluyen diversas urbanizaciones, avenidas, calles y asentamientos humanos, los cuales experimentarán la interrupción del servicio durante el día.

Corte de agua en Lima: ¿qué zonas serán afectadas?

Lunes 9 de febrero - Comas

Motivo: limpieza de reservorio

Zonas afectadas: 

  • A.H. Ampl. Vista Alegre
  • A.H. Los Ángeles
  • A.H. Cerro El Calvario
  • A.H. Comité 09 y 10 Bella Vista y Nueva Esperanza
  • A.H. 8 de Diciembre
  • A.H. P.L. 2000 Alto Perú
  • A.H. San José
  • A.H. Las Terrazas de Vista Alegre
  • P.J. El Carmen Alto
  • P.J. Señor de los Milagros
  • A.H. Virgen de las Nieves
  • Pasamayo
Horario de interrupción general: 12:00 m. a 8:00 p. m.

Corte de agua en Lima. Foto: Sedapal

