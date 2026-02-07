Corte de agua en Lima: zonas afectadas y horario de Sedapal para este lunes 9 de febrero

Sedapal anuncia corte de agua en Lima este 9 de febrero. | Foto: composición GLR

Sedapal anuncia corte de agua en Lima este 9 de febrero. | Foto: composición GLR

Sedapal anunció que el distrito de Comas, en Lima, no contará con el servicio de agua potable este lunes 9 de febrero. La suspensión, que durará varias horas, se implementa con el objetivo de llevar a cabo trabajos de mantenimiento en la red de distribución de agua de la ciudad.

Los distritos afectados incluyen diversas urbanizaciones, avenidas, calles y asentamientos humanos, los cuales experimentarán la interrupción del servicio durante el día.

TE RECOMENDAMOS AMENAZAS DE MUERTE EN LA PCM Y DESVÍO MILLONARIO EN LA FRANJA ELECTORAL | ARDE TROYA CON OXENFORD

Corte de agua en Lima: ¿qué zonas serán afectadas?

Lunes 9 de febrero - Comas

Motivo: limpieza de reservorio

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Zonas afectadas:

A.H. Ampl. Vista Alegre

A.H. Los Ángeles

A.H. Cerro El Calvario

A.H. Comité 09 y 10 Bella Vista y Nueva Esperanza

A.H. 8 de Diciembre

A.H. P.L. 2000 Alto Perú

A.H. San José

A.H. Las Terrazas de Vista Alegre

P.J. El Carmen Alto

P.J. Señor de los Milagros

A.H. Virgen de las Nieves

A.H. Los Ángeles

A.H. Cerro El Calvario

A.H. Sr. de los Milagros

Pasamayo

P.J. Los Ángeles

P.J. El Carmen Alto

P.J. El Carmen

P.J. Señor de los Milagros

Horario de interrupción general: 12:00 m. a 8:00 p. m.

Corte de agua en Lima. Foto: Sedapal