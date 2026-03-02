HOYSuscripcion LR Focus

Embajador de Perú en Israel descarta que connacionales hayan fallecido o resultado heridos tras ataques

Un total de 3 500 connacionales viven en Israel, país que resultó bombardeado por Irán en respuesta al ataque perpetrado en su contra.

El último sábado fue abatido el ayatolá Alí Jameneí, líder supremo iraní, en lo que significó un ataque masivo de EE.UU e Israel contra Irán. Afortunadamente, ningún connacional falleció o resultó herido, informó el embajador de Perú en Israel Javier Sánchez-Checa.

Un total de 3 500 connacionales viven en Israel, país que resultó bombardeado por Irán en respuesta al ataque perpetrado en su contra.

"Muchos de ellos viven en Tel Aviv y otro tanto en Jerusalén. Los ataques son masivos, sino que el escudo y las armas de defensa israelíes han impedido que lleguen a las ciudades donde viven peruanos. Desafortunadamente, ya se conoce que ha habido dos impactos directos, uno en Tel Aviv y otro en Jerusalén, con víctimas, pero no hay víctimas peruanas", mencionó el embajador.

Afirmó que "no se registran ni víctimas ni heridos entre la comunidad peruana, que se encuentra a buen resguardo y en perfecta comunicación con la embajada y el servicio consular para estar atentos a cualquier requerimiento”.

Respecto a Irán, indicó que hay un promedio de 30 peruanos y que las coordinaciones las realiza el embajador en Turquía.

"Nuestra embajada en Turquía, que es la responsable de monitorear la situación de los connacionales ahí, tengo entendido que ya, a través de su personal consular, tienen un listado. Tengo entendido que son muy pocos, no me atrevería a dar una cifra. Tengo entendido también que ya los tienen ubicados en caso necesiten evacuar en forma urgente", anotó.

Connacionales podrían ser evacuados a Egipto o Jordania

Pese a ello, no descartó que, más adelante, se deba recurrir a una evacuación y que esta se realizaría a la ciudad de Egipto o Jordania.

También, mencionó que el foco principal son los turistas peruanos varados en el país. Es decir, que no residen ahí sino que se encontraban en el lugar por motivos turísticos o de trabajo.

"Tenemos ya localizado un grupo de aproximadamente 12 turistas: una familia que está en Jerusalén; una señora que está con sus familiares en Ramla, pero había viajado de turismo en una ciudad donde hay muchos peruanos; y el caso de un peruano que está en España y que está temeroso por la vida de sus hijos menores y está pidiendo la forma de que puedan ser evacuados", sostuvo.

