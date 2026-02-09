HOYSuscripcion LR Focus

Sigue EN VIVO 'Fuerte y Claro' con Manuela Camacho     
Sacerdote condenado por abuso en Colombia huyó al Perú y fue capturado por Interpol | Fuerte y Claro

Sociedad

Policía interviene a tres presuntos 'suplantadores' durante examen de admisión en la Unsaac en Cusco

Los sospechosos fueron intervenidos dentro del campus universitario mientras rendían la prueba con identidades falsas; la Fiscalía investiga si forman parte de una red dedicada a fraudes académicos.

Tres sospechosos fueron identificados por la PNP tras presuntas inconsistencias con sus identificaciones.
Tres sospechosos fueron identificados por la PNP tras presuntas inconsistencias con sus identificaciones. | La República | Luis Álvarez

Un intento de fraude fue detectado y frustrado durante el examen ordinario de admisión a la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco (Unsaac). La Policía Nacional intervino a tres jóvenes que rendían la evaluación suplantando la identidad de otros postulantes, dentro del local universitario de Perayoc.

El jefe de la Región Policial Cusco, general PNP Virgilio Velásquez, informó que la intervención fue resultado de los controles preventivos desplegados durante el proceso de admisión. “La Policía ha participado tanto en la seguridad perimétrica como en la identificación de los posibles suplantadores”, declaró.

KEIKO REAPARECE Y BAD BUNNY HACIENDO HISTORIA EN EL SUPER BOWL | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

Detectaron inconsistencias en los datos de identificación de tres postulantes

La alerta se activó al detectarse incongruencias entre los datos de identificación y las características físicas de tres postulantes. Los intervenidos fueron identificados como Luis Ángel Quispe Quispe, Luis Adner del Carpio Arévalo y Andi Eduard Rashta Aguirre, todos de 24 años, quienes se encontraban en distintas aulas rindiendo el examen ordinario.

De acuerdo con información policial, los detenidos serían conocidos como “Los genios de la universidad”, denominación con la que presuntamente operaban ofreciendo rendir exámenes de admisión en reemplazo de postulantes, aprovechando su alto rendimiento académico. Tras ser intervenidos en flagrancia, los implicados fueron trasladados a una dependencia policial y el caso fue puesto en conocimiento del Ministerio Público. Las diligencias continúan para determinar el grado de responsabilidad de los involucrados.

PNP investiga a presuntas mafias

El general Velásquez advirtió además sobre la posible existencia de redes que operan en procesos de admisión. “Se ha evidenciado que hay mafias que están participando en varios procesos de admisión; eso está en proceso de investigación”, manifestó, añadiendo que también se indagan presuntas estafas a padres de familia mediante llamadas telefónicas.

Finalmente, exhortó a la población a no dejarse engañar. “Invocamos a los padres de familia a que no caigan en este tipo de situaciones; más bien, que denuncien y colaboren con la Policía para desbaratar a estas personas”, afirmó, asegurando que los controles serán reforzados en futuros procesos de admisión.

