Sociedad

Técnico de la Marina fallece atropellado cuando intentaba impedir el robo de su auto en San Martín de Porres

Christian Pérez Sáenz, de 38 años, fue embestido con su propio vehículo al intentar impedir que un delincuente se lo robe en la avenida Carlos Izaguirre.

La víctima intentó evitar el robo de su vehículo al salir de un local de compras, pero fue embestido por delincuente.
La víctima intentó evitar el robo de su vehículo al salir de un local de compras, pero fue embestido por delincuente. | Captura América

Salvar su camioneta le costó la vida. Un técnico de la Marina de Guerra del Perú falleció tras ser atropellado con su propio vehículo cuando intentó evitar que un delincuente se lo llevara en el distrito de San Martín de Porres.

La víctima fue identificada como Christian Pérez Sáenz, de 38 años, quien se encontraba realizando compras con su familia en una conocida tienda de importaciones en la avenida Carlos Izaguirre, antes de que ocurriera este lamentable hecho.

Criminal escapó y dejó vehículo abandonado

Según informaron algunos testigos, al salir de la tienda la noche del sábado 7 de febrero, el marino se percató de que un sujeto intentaba llevarse su camioneta que se encontraba estacionada en los exteriores del local.

De inmediato, reaccionó tratando de detener la unidad sobre la marcha sin contar con que el delincuente lo embestiría, dejándolo con graves heridas que provocaron su deceso, pese a que fue auxiliado y trasladado a un hospital cercano.

A pesar de la alerta de transeúntes y el intento de trabajadores de la tienda por alcanzar al ladrón, este logró escapar de la zona. El vehículo posteriormente fue hallado junto a una parroquia, a pocas cuadras del hecho.

Víctima frustró robo hace dos años

Esta no es la primera vez que Pérez Sáenz intentaba frustrar un robo. En septiembre de 2024, el militar logró evitar que delincuentes asaltaran un restaurante en Carabayllo.

Los criminales habían ingresado para retirar el dinero de la caja registradora. Al percatarse del hecho, Pérez Sáenz actuó de inmediato y disparó contra los hampones, acabando con la vida de uno y dejando herido a otro, evitando así que se concretara el atraco.

