Sociedad

Atleta cusqueño acusa al IPD de retirarlo arbitrariamente del programa de apoyo

La suspensión del subsidio económico afectó su preparación y obligó a replantear su calendario competitivo internacional.

La denuncia está dirigida contra el presidente del IPD y director del PAD. Foto: Composición LR
El maratonista de alto rendimiento René Champi Huarca denunció haber sido retirado de forma arbitraria del Programa de Apoyo al Deportista (PAD) y del Programa Nacional de Maratonistas (PNM) del Instituto Peruano del Deporte (IPD), decisión adoptada en diciembre de 2025 que lo dejó sin la subvención mensual destinada a su preparación.

La denuncia está dirigida contra Jhon Cusi, director del PAD, y Sergio Ludeña, presidente del IPD. El atleta sostiene que la medida carece de sustento normativo y vulnera la directiva interna que regula ambos programas.

Argumentos para el retiro

El IPD argumentó el retiro señalando que Champi no culminó la maratón del Campeonato Mundial de Atletismo Tokio 2025 y que no participó en la Copa Nacional ni en otros eventos federativos. Sin embargo, el deportista asegura que estos criterios no figuran como causales de exclusión en la normativa vigente.

"Tuve que dejar la maratón por una descompensación, al igual que otros 25 competidores, este no es un argumento válido, yo participé de la competencia", dijo el denunciante.

El expediente también advierte presuntas irregularidades en el procedimiento, como la falta de gradualidad y una evaluación realizada por una instancia que no tendría competencia directa. Incluso, durante una audiencia ante la Defensoría del Deportista, un funcionario del IPD habría reconocido que la decisión fue errónea.

Sigue compitiendo

Pese al impacto económico que significó la pérdida del subsidio —clave para financiar entrenamientos, viajes y competencias—, René Champi mantuvo su nivel competitivo. En diciembre de 2025 ganó la carrera internacional San Silvestre de Chía, en Colombia, y tiene programadas nuevas competencias fuera del país en la presente temporada.

Medidas legales

A través de su abogado Henry Delgado, el deportista viene impulsando las acciones administrativas correspondientes ante el IPD. En ellas solicita la nulidad del retiro, su restitución inmediata al PAD y al PNM, así como el pago de los montos dejados de percibir.

El caso ha generado preocupación en el ámbito deportivo, al evidenciar una decisión administrativa que no solo afectó el sustento económico del atleta, sino también su planificación internacional, y que podría sentar un precedente para otros deportistas de alto rendimiento del país.

