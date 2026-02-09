HOYSuscripcion LR Focus

Cusco: envían a prisión a sereno municipal implicado en 'pepeo' y robo de camioneta

El trabajador edil es investigado junto a una mujer con antecedentes por robo agravado.


Según la denuncia del agraviado, los hechos se iniciaron durante una fiesta patronal en la provincia de Anta. Créditos: composición LR/Luis Álvarez/difusión.
Un sereno de la Municipalidad Provincial del Cusco y una mujer con antecedentes penales cumplirán cuatro meses de prisión preventiva, tras ser implicados en un presunto robo bajo la modalidad de “pepeo”, ocurrido en un hospedaje del distrito cusqueño de Santiago.

El Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Transitoria de Flagrancia del Cusco declaró fundada la solicitud del Ministerio Público y ordenó el internamiento en un penal de María de los Ángeles Osorio Morales e Hilario Quispe Quispe, investigados como presuntos coautores del delito contra el patrimonio, en la modalidad de robo agravado.

Las investigaciones

El caso se remonta a un presunto “pepeo” ocurrido en un hospedaje de la calle Coquimbo. Según la denuncia del agraviado, los hechos se iniciaron luego de compartir bebidas alcohólicas con Osorio Morales y otra mujer aún no identificada durante una fiesta patronal en la provincia de Anta.

Posteriormente, el denunciante se trasladó junto a la imputada hasta un hospedaje, donde perdió el conocimiento. Al despertar, notó la desaparición de su teléfono celular, dinero en efectivo y la llave de su camioneta. Imágenes de las cámaras de seguridad del establecimiento habrían registrado a la mujer retirándose del lugar.

La investigación fiscal sostiene que Osorio Morales habría entregado la llave del vehículo a dos cómplices, entre ellos Hilario Quispe Quispe, quien al momento de los hechos se desempeñaba como sereno municipal.

Antecedentes y acciones

Un elemento relevante del caso es que María de los Ángeles Osorio Morales registra antecedentes por el mismo delito, habiendo incluso purgado condena, lo que fue considerado por el juzgado al evaluar el riesgo de reiteración delictiva.

Tras conocerse la implicancia del trabajador edil, la Municipalidad Provincial del Cusco informó, mediante un comunicado, que además de la investigación fiscal se ha iniciado un proceso administrativo interno en su contra.

