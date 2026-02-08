HOYSuscripcion LR Focus

Corredor Morado prepara AMPLIACIÓN en su servicio regular: este sería su nuevo paradero final

La implementación del servicio será progresiva y coordinada con autoridades locales, aunque aún no hay fecha definida para su inauguración, según la ATU.

ATU trabaja en coordinación con autoridades municipales para habilitar la nueva ruta conforme concluyan las obras viales en San Juan de Lurigancho.
ATU trabaja en coordinación con autoridades municipales para habilitar la nueva ruta conforme concluyan las obras viales en San Juan de Lurigancho.

Durante las últimas semanas, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) viene analizando ajustes en el servicio desde la estación Bayóvar hasta el sector conocido como El Portón, en el ingreso a Jicamarca. La propuesta se encuentra en fase de análisis y está supeditada al avance de las obras de infraestructura que se ejecutan en parte de San Juan de Lurigancho.

Actualmente, el Corredor Morado opera con la ruta SE-09, que conecta Bayóvar, estación terminal de la Línea 1 del Metro, con el distrito de San Isidro. El servicio recorre diversas avenidas principales y cuenta con más de 30 paraderos en cada sentido, consolidándose como uno de los ejes de transporte más extensos del sistema complementario.

ATU evalúa extender el recorrido del Corredor Morado desde Bayóvar hasta Jicamarca

El presidente de la ATU, David Hernández, señaló a Andina que la ampliación permitiría cubrir el tramo comprendido entre Bayóvar y la entrada a Jicamarca, siguiendo el eje vial de la avenida Central. Este trayecto tiene una extensión aproximada de 3.9 kilómetros, distancia que actualmente es cubierta por otros medios de transporte con tiempos variables según la ruta utilizada.

Mientras se desarrollan las obras de mejoramiento vial en la zona, la ATU viene coordinando con las autoridades municipales para definir las condiciones necesarias que permitan la implementación del corredor con buses de puerta izquierda. La puesta en marcha del servicio se realizaría de forma progresiva conforme se vayan habilitando los tramos correspondientes.

Qué se sabe sobre la posible nueva ruta y su conexión con la Línea 1 del Metro

Uno de los objetivos principales de la ampliación es facilitar la continuidad del viaje de los usuarios que llegan hasta Bayóvar a través del Metro de Lima. De concretarse la extensión, los pasajeros podrían desplazarse desde la estación ferroviaria hacia Jicamarca utilizando un solo sistema integrado al corredor complementario.

La ATU precisó que no existe una fecha definida para el inicio del nuevo tramo, ya que esta dependerá exclusivamente de la culminación de las obras viales en ejecución. Según lo informado, la planificación del servicio se viene realizando de manera coordinada, priorizando la eficiencia operativa y el ordenamiento del transporte público en la zona este de la capital.

