Un nuevo recorrido se ha implementado al Corredor Morado que cubre la ruta desde San Juan de Lurigancho (SJL) hasta San Isidro. Se trata del Servicio Extraordinario 09 (SE–09) que inicia en Bayóvar y cuesta solo S/2.80 para el tramo completo.

La Autoridad de Transporte Urbano (ATU) informó en sus redes sociales que la ruta cuenta con 32 paraderos desde San Juan de Lurigancho y 34 en el sentido opuesto, partiendo desde San Isidro.

Servicio Extraordinario 09 del Corredor Morado llega hasta San Isidro

A diferencia de la línea 412, que transita por los túneles Santa Rosa y San Martín, el SE–09 sale de SJL por Caja de Agua y Acho (tal como las rutas 404, 405 y 406). Su trayecto continúa por las avenidas Abancay y México hasta llegar a Javier Prado, finalizando en el paradero Canaval y Moreyra, en la Vía Expresa de Paseo de la República.

En el sentido de retorno desde San Isidro, la ruta presenta una ligera variación inicial: tras el paradero Canaval y Moreyra, el bus se desviará hacia Torre Ugarte, Risso y Candamo, en la av. Petit Thuars. Posteriormente, retomará su recorrido habitual por la Av. Abancay hacia San Juan de Lurigancho, extendiéndose más allá de Bayóvar hasta los paraderos Mariátegui, Motupe y La Capilla.

El Servicio Extraordinario 09 opera regularmente de lunes a domingo desde las 5:00 a. m. hasta las 11:00 p. m. Durante el trayecto se integra con estaciones de la Línea 1 del tren, el Metropolitano, el Corredor Azul y el Corredor Rojo que permite la conexión con otros puntos de la capital.

¿Cómo recargar tu tarjeta para acceder al Corredor Morado?

Las tarjetas de Lima Pass y del Metropolitano pueden usarse para acceder al Corredor Morado. Estos medios pueden recargarse en las tiendas Tambo y también desde tu celular por los aplicativos Plin y Yape.