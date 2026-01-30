HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Corredor Morado te lleva desde San Juan de Lurigancho hasta San Isidro con solo S/2.80: esta es la ruta completa

El Servicio Extraordinario 09 (SE-09) del Corredor Morado, tiene un recorrido que incluye 32 paraderos que conectan con el Metropolitano y la Línea 1 del Tren de Lima.

El Corredor Morado llega hasta la Vía expresa de Paseo de la República en San Isidro.
El Corredor Morado llega hasta la Vía expresa de Paseo de la República en San Isidro.

Un nuevo recorrido se ha implementado al Corredor Morado que cubre la ruta desde San Juan de Lurigancho (SJL) hasta San Isidro. Se trata del Servicio Extraordinario 09 (SE–09) que inicia en Bayóvar y cuesta solo S/2.80 para el tramo completo.

La Autoridad de Transporte Urbano (ATU) informó en sus redes sociales que la ruta cuenta con 32 paraderos desde San Juan de Lurigancho y 34 en el sentido opuesto, partiendo desde San Isidro.

ELECCIONES 2026: EL POLÉMICO HISTORIAL DE RAFAEL LÓPEZ ALIAGA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Cambios en el Corredor Rojo: ATU reubica paraderos clave en Javier Prado

lr.pe

Servicio Extraordinario 09 del Corredor Morado llega hasta San Isidro

A diferencia de la línea 412, que transita por los túneles Santa Rosa y San Martín, el SE–09 sale de SJL por Caja de Agua y Acho (tal como las rutas 404, 405 y 406). Su trayecto continúa por las avenidas Abancay y México hasta llegar a Javier Prado, finalizando en el paradero Canaval y Moreyra, en la Vía Expresa de Paseo de la República.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe
El Corredor Morado inició una ruta directa a San Isidro. Foto: X

El Corredor Morado inició una ruta directa a San Isidro. Foto: X

En el sentido de retorno desde San Isidro, la ruta presenta una ligera variación inicial: tras el paradero Canaval y Moreyra, el bus se desviará hacia Torre Ugarte, Risso y Candamo, en la av. Petit Thuars. Posteriormente, retomará su recorrido habitual por la Av. Abancay hacia San Juan de Lurigancho, extendiéndose más allá de Bayóvar hasta los paraderos Mariátegui, Motupe y La Capilla.

El Servicio Extraordinario 09 llega hasta el paradero La Capilla en su recorrido de retorno hacia San Juan de Lurigancho. Foto: X

El Servicio Extraordinario 09 llega hasta el paradero La Capilla en su recorrido de retorno hacia San Juan de Lurigancho. Foto: X

El Servicio Extraordinario 09 opera regularmente de lunes a domingo desde las 5:00 a. m. hasta las 11:00 p. m. Durante el trayecto se integra con estaciones de la Línea 1 del tren, el Metropolitano, el Corredor Azul y el Corredor Rojo que permite la conexión con otros puntos de la capital.

¿Cómo recargar tu tarjeta para acceder al Corredor Morado?

Las tarjetas de Lima Pass y del Metropolitano pueden usarse para acceder al Corredor Morado. Estos medios pueden recargarse en las tiendas Tambo y también desde tu celular por los aplicativos Plin y Yape.

Balean 7 veces a dos choferes de la empresa de transporte El Mandarino en San Juan de Lurigancho

Balean 7 veces a dos choferes de la empresa de transporte El Mandarino en San Juan de Lurigancho

Tras 8 años, liberan viejo puente en San Juan de Lurigancho: sería transformado en una obra comunitaria en Malecón Checa

Tras 8 años, liberan viejo puente en San Juan de Lurigancho: sería transformado en una obra comunitaria en Malecón Checa

Niña fallece mientras dormía a causa de un incendio por cortocircuito en SJL: "Habitación estaba en llamas"

Niña fallece mientras dormía a causa de un incendio por cortocircuito en SJL: "Habitación estaba en llamas"

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Municipalidad de Lima suspende obras en la Nueva Vía Rápida Javier Prado y evalúa nuevo plan de desvíos

Municipalidad de Lima suspende obras en la Nueva Vía Rápida Javier Prado y evalúa nuevo plan de desvíos

Minedu anuncia bonificación para 200 mil docentes del sector público desde marzo

Minedu anuncia bonificación para 200 mil docentes del sector público desde marzo

Sueldo docente 2026: conoce cuál es la remuneración íntegra magisterial según la escala, jornada laboral y otros beneficios

Sueldo docente 2026: conoce cuál es la remuneración íntegra magisterial según la escala, jornada laboral y otros beneficios

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

