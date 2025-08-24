HOYSuscripcion LR Focus

Indecopi multa a tiktoker con más de S/50.000 por falsa acusación a empresa
Sociedad

Corredor Azul: nueva ruta alimentadora llegará hasta la av. Faucett, en el límite de SMP con el Callao

Operadores anunciaron que buses del Corredor Azul empezarán su recorrido en el paradero Ica. Desde ese punto, circularán por avenidas Venezuela, Arica, Argentina, Dueñas y Perú. Pasaje costará S/2.

Corredor Azul recorrerá por calles del Cercado, Breña y SMP.
Los concesionarios del Corredor Azul anunciaron a La República que desde el lunes 1 de setiembre se pondrá en marcha un nuevo servicio alimentador que llegará hasta la avenida Faucett, en el límite de San Martín de Porres (SMP) con el Callao.

El representante del Corredor Azul, Luis Morán, explicó que 20 nuevos buses empezarán su recorrido en el paradero Ica, en la avenida Tacna. Desde ese punto, circularán por las avenidas Garcilaso, Uruguay, Venezuela, Arica, Naciones Unidas, Argentina, Dueñas y Perú hasta llegar al cruce de Quilca con Faucett.

PUEDES VER: Corredor Rojo: nuevo servicio alimentador llegará al nuevo aeropuerto desde la segunda quincena de setiembre

"La ruta alimentadora operará de 5:15 a.m. a 10:30 p.m. y los buses transitarán con una frecuencia de 5 a 7 minutos en hora punta y de 8 a 12 minutos en hora valle", aseguró Morán.

Afirmó también que el nuevo servicio costará S/2; sin embargo, aclaró que los pasajeros se beneficiarán con la integración tarifaria. “Quienes salen del Rímac (con el 301) o de Miraflores (con los demás servicios) no pagarán de más al subirse al nuevo alimentador. Podrán ir hasta el Callao con solo S/2.40”, indicó.

Tarifa integrada

El vocero del Corredor Azul agregó que si los usuarios se suben primero al alimentador, por ejemplo, en Dueñas, y luego se conectan con el servicio 301 hacia Miraflores o el Rímac, solo pagarán S/0.40, que es la diferencia de la tarifa de la ruta alimentadora y de la troncal. “Esta es la ventaja de tener un sistema integrado de transporte”, dijo.

Destacó que se beneficiarán los estudiantes de las instituciones de la avenida Arequipa porque llegarán al Callao pagando medio pasaje (S/1.20), y viceversa”, precisó.

 Con esos 20 buses nuevos, la flota del Corredor Azul se elevará a 161. Actualmente, se transporta a más de 80.000 usuarios. "Estamos evaluando otro servicio alimentador, pero no puedo dar detalles porque estamos en conversaciones con la ATU", dijo Morán.

