César Acuña sí fue increpado por un poblador en Trujillo, pero no en campaña presidencial, sino cuando era gobernador regional

LO FALSO:

César Acuña fue increpado en marzo de 2026.

LO VERDADERO:

El hecho fue reportado en redes de medios locales el 29 de marzo de 2025.

Medios como Exitosa informaron que el hecho se produjo en el distrito de El Porvenir.

En el marco de las Elecciones Generales 2026, comenzó a viralizarse en Facebook un video en el que se muestra a un ciudadano cuestionando la gestión del candidato presidencial por Alianza Para el Progreso (APP), César Acuña. Sin embargo, tras verificar los hechos, se comprobó que este episodio no fue un hecho reciente, sino que ocurrió en marzo del 2025 cuando el postulante viajó al distrito de El Porvenir para revisar los trabajos de recuperación de vías tras las fuertes lluvias que azotaron la zona.

Candidato fue increpado por un señor en Trujillo. Foto: Facebook

Poblador le reclama a postulante presidencial

A través de una búsqueda inversa de la imagen, se identificó que la cuenta de Facebook del medio de comunicación 'Trujillo al Día' publicó un video del mismo evento del clip viral el 29 de marzo de 2025 cuando Acuña aún era gobernador regional de La Libertad. Al comparar las imágenes, se observa que el líder de APP vestía una ropa similar: un polo color negro, pantalón verde y un reloj. También se repiten otros detalles como lo dicho por el ciudadano contra el candidato. "Tiene ingenieros incapaces", "Trujillo está cansado de APP", "el pueblo está cansado" o "APP nunca más", fueron algunas de las frases lanzas por el poblador, quien vestía un polo amarillo y gorra negra.

Posteriormente, se realizó una indagación con términos clave como "César Acuña incidente" o "César Acuña rechazo". Esto permitió ubicar diversas publicaciones en redes, que informaron que el reclamo del ciudadano se registró en medio de los trabajos del encauzamiento de la quebrada de San Ildefonso, en el distrito de El Porvenir que no soportó una fuerte lluvia y que terminó inundando a la ciudad de Trujllo.

Asimismo, el medio Exitosa Noticias, a través de su canal de YouTube, informó que la quebrada San Idelfonso se activó y que el agua junto con lodo descendieron por su cauce. Tras ello, las calles quedaron sumergidas y convertidas en corrientes de agua, lo que generó alarma entre los vecinos y problemas de tránsito.

Calles de La Esperanza quedaron inundadas tras lluvias en marzo de 2025. Foto: Exitosa

Cabe mencionar que César Acuña está postulando por tercera vez a la Presidencia de la República en las elecciones de 2026. Antes ya lo había intentado en 2016 (su candidatura que fue excluida por irregularidades electorales) y en 2021 (en el que quedó en el séptimo lugar según resultados oficiales).

Conclusión

Un vido viral sobre el reclamo de un ciudadano contra César Acuña no corresponde a un hecho reciente, sino a un incidente ocurrido en marzo de 2025, cuando el líder de APP aún era gobernador regional de La Libertad. La verificación mediante búsqueda inversa confirmó que las imágenes fueron difundidas originalmente por un medio local durante una inspección por daños causados por lluvias en El Porvenir. El reproche también estuvo relacionado con la activación de la quebrada San Ildefonso y las inundaciones en la ciudad de Trujillo.

*Si deseas saber si una publicación en las redes sociales es cierta o falsa, puedes pedirle a Verificador de La República que compruebe la información. Envía tu solicitud al apartado Contacto o escríbenos al WhatsApp del número +51 997 883 271. Recuerda que también puedes recibir nuestras verificaciones más importantes en tu celular suscribiéndote a nuestro canal de WhatsApp Verificador LR.