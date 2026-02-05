HOYSuscripcion LR Focus

Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
Denuncian presuntas irregularidades y represalias en la Universidad Científica del Sur: ''No pagamos pensiones para esto''

Los alumnos de Medicina Humana advierten amenazas de tutores, desaprobaciones masivas y restricciones para revisar exámenes, además de un clima de temor que les impediría presentar quejas formales por posibles sanciones académicas.

Padres y estudiantes de Medicina Humana de UCSUR denuncian irregularidades académicas y represalias tras quejas sobre evaluaciones en la institución, creando un clima de temor.
Padres y estudiantes de Medicina Humana de UCSUR denuncian irregularidades académicas y represalias tras quejas sobre evaluaciones en la institución, creando un clima de temor. | UCSUR

Padres de familia y estudiantes de la carrera de Medicina Humana de la Universidad Científica del Sur (UCSUR) denunciaron presuntas irregularidades académicas y posibles represalias contra alumnos que expresaron su disconformidad con los procesos de evaluación y la gestión de determinados cursos, lo que —según afirman— ha generado un ambiente de miedo dentro de la comunidad universitaria.

De acuerdo con los testimonios recogidos, el coordinador académico del curso de Morfofisiología, Dr. Bryan Alexander Astorga Guerrero, habría incurrido en conductas consideradas intimidantes hacia los estudiantes. Asimismo, tras la difusión de las quejas, algunos docentes —entre ellos la Dra. Marie Coca Calderón, integrante de su equipo— habrían adoptado una actitud hostil, con advertencias sobre derivaciones al Comité de Ética.

lr.pe

“Los estudiantes tienen miedo de hablar. Muchos solo aceptan hacerlo de manera anónima porque temen sanciones académicas”, señaló una madre de familia, quien agregó que incluso alumnos becados evitan pronunciarse por temor a perder el beneficio.

Irregularidades académicas y trato hostil

Las denuncias no solo se centran en el trato recibido, sino también en la falta de transparencia en los procesos de evaluación. Algunos estudiantes aseguran haber presenciado tratos diferenciados entre alumnos y permisividad frente a prácticas indebidas como el plagio. “Es un derecho estudiantil revisar los exámenes y supervisar cómo se corrigen, pero ese derecho se está restringiendo”, sostuvo una vocera del grupo denunciante.

También cuestionan los constantes cambios en la malla curricular y en los criterios de evaluación, los cuales —según indican— se aplican incluso durante el ciclo académico o en cursos de verano, lo que generaría confusión y afectaría el rendimiento. A ello se suma la sobrecarga académica, producto de la fusión de asignaturas como anatomía, bioquímica y morfofisiología.

Otro punto de preocupación es la presunta falta de condiciones adecuadas para la enseñanza. Padres y estudiantes advierten sobre aulas sobrepobladas, sedes parcialmente en construcción y cursos de carácter práctico dictados de forma virtual, pese a que la carrera de Medicina es considerada esencialmente presencial.

Las críticas alcanzan también a la respuesta institucional. Según los apoderados, en reuniones sostenidas con autoridades universitarias, algunas madres habrían sido tratadas de manera prepotente por docentes y funcionarios, sin que se ofrecieran soluciones concretas ni se adoptaran medidas frente a los señalamientos contra determinados coordinadores.

Contemplan tomar acción con Sunedu

Un grupo organizado de padres, que asegura representar a más de 200 familias, anunció que evalúa acudir a la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) y a entidades de defensa del consumidor para solicitar una investigación y garantías que protejan a los estudiantes. “No pagamos pensiones para esto.... Y que nuestros hijos estudien con miedo”, dijeron.

Los denunciantes recalcaron que su objetivo no es la confrontación, sino una investigación objetiva y correctivos urgentes. “Queremos que se nos escuche y que se garantice una formación médica digna, transparente y libre de intimidaciones”, manifestaron. Algunos jóvenes pidieron la separación permanente del docente Astorga de la institución.

Pronunciamiento de la UCSUR

La República se contactó con la Universidad Científica del Sur para recoger sus descargos frente a las denuncias. En un comunicado, la institución rechazó las acusaciones y aseguró que el curso de Morfofisiología forma parte de un “modelo formativo progresivo”, orientado —según afirmó— a consolidar las bases científicas de la carrera de Medicina.

La universidad sostuvo que los procesos se rigen por criterios previamente establecidos y que, desde el ciclo 2025-I, se han implementado evaluaciones estandarizadas, exámenes únicos, publicación de solucionarios, sesiones de retroalimentación y mecanismos formales de revisión, conforme a su reglamento académico. Añadió que las pruebas son diseñadas y validadas por equipos docentes e instancias académicas ''bajo controles definidos''.

Respecto a los cuestionamientos por cambios en la malla curricular, la UCSUR señaló que la integración de contenidos en cursos como Morfofisiología responde a un proceso planificado de mejora formativa, el cual —sostiene— fue comunicado oportunamente a los estudiantes y busca optimizar el aprendizaje manteniendo los estándares académicos.

Sobre las denuncias de presuntas represalias, la universidad aseguró que “garantiza un entorno seguro y confidencial para la presentación de consultas o quejas” y rechazó cualquier afirmación que sugiera sanciones académicas como respuesta a reclamos. Indicó, además, que las solicitudes presentadas dentro de los plazos han sido atendidas a través de los canales institucionales, con seguimiento documentado.

En cuanto a las condiciones de enseñanza, la UCSUR aseveró que las aulas teóricas del curso cuentan con un máximo de 40 estudiantes por sección y que, en las actividades prácticas, se trabaja con ratios aproximados de un docente por cada 20 alumnos. Precisó que las sesiones virtuales se aplicaron de manera “excepcional” debido a “contingencias externas” y que las actividades prácticas esenciales han sido reprogramadas de forma presencial.

larepublica.pe

Este medio también se contactó directamente con la docente Marie Coca Calderón para recoger su versión sobre las denuncias relacionadas con su gestión; sin embargo, prefirió delegar el pronunciamiento a la casa de estudios. Al cierre de esta edición, no fue posible contactar a Bryan Astorga para que brinde su descargo.

