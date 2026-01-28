HOYSuscripcion LR Focus

¿Volverá el Corredor Verde? Acuerdo entre concesionarios y ATU reabriría la ruta entre el Centro de Lima y San Miguel

ATU y la concesionaria del Corredor Verde mantienen conversaciones iniciales sobre aspectos técnicos y legales, mientras tanto, ya se planifica su posible ruta y frecuencia.

El Corredor Verde de Lima podría reanudarse tras su paralización, gracias a una decisión de un tribunal arbitral que activa el marco legal del servicio, según el vocero de la concesión.
Tras varios años inactividad, uno de los corredores complementarios de Lima podría volver a circular por las principales avenidas de la capital. El posible retorno del Corredor Verde se da en un contexto de revisión de contratos y reordenamiento del transporte urbano, luego de que un tribunal arbitral emitiera una disposición que reactivó el marco legal del servicio.

Este escenario abrió la puerta a nuevas coordinaciones entre la concesionaria del corredor y la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), con el objetivo de evaluar alternativas que permitan restablecer la operación. Las conversaciones se encuentran en una etapa preliminar, centradas en aspectos técnicos, legales y operativos.

ATU y concesionarios evalúan reactivar el Corredor Verde tras decisión arbitral

En declaraciones para La República, Gerardo Hermoza, vocero del Corredor Verde, señaló que el tribunal arbitral ordenó a las partes intentar resolver el conflicto contractual mediante un trato directo. Según explicó, el contrato del corredor se mantiene vigente debido a una cláusula que establece su reactivación automática cuando se inicia un proceso arbitral.

Hermoza indicó que, si bien aún no se ha formalizado el trato directo, ya se han realizado reuniones con la presidencia de la ATU en las que se abordaron temas técnicos. En ese marco, se desarrollaron estudios de demanda en ejes como la Carretera Central, la avenida Grau y la avenida Venezuela, con el fin de identificar los flujos actuales de pasajeros y evaluar posibles modificaciones al recorrido.

El Corredor Verde inició operaciones en 2018 como parte del sistema de corredores complementarios, implementado por la Municipalidad Metropolitana de Lima. En su etapa inicial, el servicio —conocido como ruta 508— conectaba el cruce de las avenidas Grau y Nicolás Ayllón, en el Cercado de Lima, con la avenida Insurgentes, en San Miguel, a lo largo de más de 22 kilómetros y con decenas de paraderos en ambos sentidos.

Corredor verde: ¿cuándo empezaría la 'marcha blanca' técnica?

Respecto a los plazos, el vocero del Corredor Verde indicó que el reinicio del servicio podría darse hacia finales de abril, dependiendo de la disponibilidad de buses y del cumplimiento de los trámites requeridos por la ATU. Entre los puntos pendientes se encuentran la contratación de nuevas unidades, la habilitación de patios y la gestión de seguros y sistemas de GPS.

Asimismo, adelantó que en los próximos días se realizaría una prueba técnica con un bus que cuente con puertas en el lado izquierdo, como parte de una marcha blanca. Esta evaluación permitirá verificar la compatibilidad de las unidades con estaciones como Grau y la Estación Central, especialmente en lo referido a la altura de los paraderos.

Sobre la flota anterior, precisó que los buses fueron retirados por el proveedor tras la paralización del servicio, al no existir condiciones para su permanencia, aplicándose las penalidades contractuales correspondientes. Actualmente, las gestiones se concentran en asegurar nuevas unidades que cumplan con los requisitos técnicos para una eventual reactivación del corredor.

Al cierre de la nota, este medio se contactó con la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) para conocer su posición respecto al avance de las negociaciones y al retorno del Corredor Verde. Seguimos a la espera de sus comentarios.

