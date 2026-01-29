HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sociedad

¿Es obligatorio cambiar el DNI amarillo al electrónico? Esto dice Reniec sobre su vigencia

El cambio a un DNI electrónico es obligatorio al cumplir 17 años o si el documento ha vencido. Reniec aconseja a los padres verificar la fecha de vencimiento antes de realizar cualquier trámite.

DNI electrónico para menores de edad. Foto: difusión
DNI electrónico para menores de edad. Foto: difusión | difusión

En los últimos meses, el proceso de modernización del Documento Nacional de Identidad ha generado dudas entre padres de familia y tutores, especialmente respecto al uso del DNI amarillo en menores de edad. Ante esta situación, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) precisó que no existe una obligación inmediata de reemplazar este documento por el DNI electrónico, siempre que cumpla con ciertos criterios de validez.

La entidad explicó que el DNI amarillo continúa siendo legalmente válido mientras no haya vencido y el titular no haya cumplido los 17 años. Esta aclaración busca evitar confusiones y prevenir que las familias realicen trámites innecesarios o gastos adicionales sin que la normativa lo exija.

TE RECOMENDAMOS

ELECCIONES 2026: EL POLÉMICO HISTORIAL DE RAFAEL LÓPEZ ALIAGA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Reniec acepta Yape para trámites: cómo pagar y qué servicios incluye

lr.pe

Fin de la emisión del DNI amarillo

Desde mediados de 2025, Reniec dejó de emitir el DNI amarillo y el DNI azul, como parte de la transición hacia un sistema único de identificación electrónica. A partir de esa decisión, el DNI electrónico se convirtió en el único formato disponible para nuevos trámites y renovaciones.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

Sin embargo, la eliminación de la emisión no significa que los documentos antiguos hayan perdido automáticamente su vigencia. Reniec remarcó que los DNI amarillos emitidos con anterioridad pueden seguir utilizándose para trámites escolares, atención médica, viajes dentro del país y otros procedimientos cotidianos, siempre que estén dentro de su periodo de validez.

Casos en los que sí debe efectuarse cambio

Aunque el DNI amarillo sigue siendo aceptado en la mayoría de situaciones, existen escenarios específicos en los que el cambio sí resulta obligatorio. Uno de ellos ocurre cuando el menor cumple 17 años, edad en la que corresponde tramitar el DNI de mayor de edad, actualmente en su versión electrónica.

Otro caso se presenta cuando el documento ha vencido. En esa circunstancia, Reniec exige la actualización del DNI, proceso que debe realizarse de manera presencial y con la participación del padre, madre o representante legal del menor.

Recomendaciones para padres y tutores

Reniec recomendó a las familias revisar la fecha de vencimiento del documento antes de iniciar cualquier trámite. Asimismo, exhortó a informarse a través de los canales oficiales para evitar caer en interpretaciones erróneas o acudir a oficinas sin necesidad.

Con estas precisiones, la entidad busca garantizar el derecho a la identidad de niños y adolescentes, al mismo tiempo que promueve una transición ordenada hacia el DNI electrónico, sin generar presión innecesaria sobre la ciudadanía.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
¿En qué partes del Perú se entregan DNI electrónico gratis? Estos son los 2 grupos de beneficiarios, según Reniec

¿En qué partes del Perú se entregan DNI electrónico gratis? Estos son los 2 grupos de beneficiarios, según Reniec

LEER MÁS
Reniec publica lista de beneficiarios al DNI electrónico gratis: revisa si puedes acceder

Reniec publica lista de beneficiarios al DNI electrónico gratis: revisa si puedes acceder

LEER MÁS
Reniec confirma precio especial del DNI electrónico 3.0: solo este grupo paga menos en 2026

Reniec confirma precio especial del DNI electrónico 3.0: solo este grupo paga menos en 2026

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Minedu anuncia bonificación para 200 mil docentes del sector público desde marzo

Minedu anuncia bonificación para 200 mil docentes del sector público desde marzo

LEER MÁS
Adulta mayor denuncia a su propia hija por robarle S/200.000 de su jubilación: "Sacaba día a día S/3.000"

Adulta mayor denuncia a su propia hija por robarle S/200.000 de su jubilación: "Sacaba día a día S/3.000"

LEER MÁS
Marcelino, el hombre más longevo del Perú, tiene 125 años, es soltero y presenció 32 gobiernos

Marcelino, el hombre más longevo del Perú, tiene 125 años, es soltero y presenció 32 gobiernos

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Año Nuevo Chino 2026: descubre cuándo comienza el Año del Caballo y su significado

Rodolfo Arrascue: “Los curanderos son los más grandes guardianes de la Amazonía y los están matando”

Presentación de Mano Menezes como nuevo DT de la selección peruana EN VIVO: técnico brasileño ya está en Lima

Sociedad

Alumnos de Bellas Artes rechazan comisión puesta por Minedu y denuncian que todos los procesos académicos están paralizados

Sorteo de la Kábala en vivo hoy 29 de enero 2026: resultados oficiales, números y pozo Buenazo

Erick Moreno, alias el ‘Monstruo’, será recluido a la Base Naval del Callao: así fue su traslado

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

PJ ordena levantar secreto bancario de José Luna Gálvez por nexos con red de Luis Castañeda Lossio

Contraloría de Colombia reporta que la compra de 17 cazas suecos Gripen fue la mejor elección

Roberto Chiabra: "Pena de muerte es una medida populista que no se va a cumplir"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025