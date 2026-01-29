¿Es obligatorio cambiar el DNI amarillo al electrónico? Esto dice Reniec sobre su vigencia

En los últimos meses, el proceso de modernización del Documento Nacional de Identidad ha generado dudas entre padres de familia y tutores, especialmente respecto al uso del DNI amarillo en menores de edad. Ante esta situación, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) precisó que no existe una obligación inmediata de reemplazar este documento por el DNI electrónico, siempre que cumpla con ciertos criterios de validez.

La entidad explicó que el DNI amarillo continúa siendo legalmente válido mientras no haya vencido y el titular no haya cumplido los 17 años. Esta aclaración busca evitar confusiones y prevenir que las familias realicen trámites innecesarios o gastos adicionales sin que la normativa lo exija.

TE RECOMENDAMOS ELECCIONES 2026: EL POLÉMICO HISTORIAL DE RAFAEL LÓPEZ ALIAGA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

Fin de la emisión del DNI amarillo

Desde mediados de 2025, Reniec dejó de emitir el DNI amarillo y el DNI azul, como parte de la transición hacia un sistema único de identificación electrónica. A partir de esa decisión, el DNI electrónico se convirtió en el único formato disponible para nuevos trámites y renovaciones.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Sin embargo, la eliminación de la emisión no significa que los documentos antiguos hayan perdido automáticamente su vigencia. Reniec remarcó que los DNI amarillos emitidos con anterioridad pueden seguir utilizándose para trámites escolares, atención médica, viajes dentro del país y otros procedimientos cotidianos, siempre que estén dentro de su periodo de validez.

Casos en los que sí debe efectuarse cambio

Aunque el DNI amarillo sigue siendo aceptado en la mayoría de situaciones, existen escenarios específicos en los que el cambio sí resulta obligatorio. Uno de ellos ocurre cuando el menor cumple 17 años, edad en la que corresponde tramitar el DNI de mayor de edad, actualmente en su versión electrónica.

Otro caso se presenta cuando el documento ha vencido. En esa circunstancia, Reniec exige la actualización del DNI, proceso que debe realizarse de manera presencial y con la participación del padre, madre o representante legal del menor.

Recomendaciones para padres y tutores

Reniec recomendó a las familias revisar la fecha de vencimiento del documento antes de iniciar cualquier trámite. Asimismo, exhortó a informarse a través de los canales oficiales para evitar caer en interpretaciones erróneas o acudir a oficinas sin necesidad.

Con estas precisiones, la entidad busca garantizar el derecho a la identidad de niños y adolescentes, al mismo tiempo que promueve una transición ordenada hacia el DNI electrónico, sin generar presión innecesaria sobre la ciudadanía.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.