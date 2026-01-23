DNI electrónico gratis para niños y adultos mayores durante todo enero y febrero en estas 11 oficinas de Reniec en Lima Metropolitana

El DNI 3.0 es la versión más reciente y segura del DNI peruano, emitida por el RENIEC. | Foto: Andina/Dall-E/Reniec/Composición LR

El DNI 3.0 es la versión más reciente y segura del DNI peruano, emitida por el RENIEC. | Foto: Andina/Dall-E/Reniec/Composición LR

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) mantiene activa la campaña “Verano inclusivo”, mediante la cual se permite realizar el trámite del DNI electrónico sin costo durante los meses de enero y febrero. Esta iniciativa está dirigida a grupos priorizados y se desarrolla en diversas sedes habilitadas en Lima Metropolitana.

El documento de identidad electrónico puede gestionarse de manera presencial en puntos específicos de atención, donde el Reniec dispuso horarios diferenciados según distrito. La campaña busca facilitar el acceso a la identificación oficial a sectores que lo requieren para realizar trámites básicos y acceder a servicios públicos.

Dónde se realiza el trámite sin costo en Lima Metropolitana y en qué horarios atienden las oficinas

En Lima Metropolitana, el Reniec habilitó 11 oficinas para realizar el trámite gratuito del DNI electrónico. Estas sedes se encuentran distribuidas en distintos distritos con el fin de ampliar la cobertura territorial durante el periodo de vigencia de la campaña. Reniec recomendó a los ciudadanos verificar previamente la ubicación y el horario de la sede más cercana antes de acudir, a fin de evitar inconvenientes durante el proceso. Por ello, conoce cuáles son las sedes disponibles:

San Juan de Miraflores (provincia Lima, distrito SJM): Palacio Municipal

Villa El Salvador (provincia Lima, distrito Villa El Salvador): Villa del Adulto Mayor

Los Olivos (provincia Lima, distrito Los Olivos): Municipalidad de Los Olivos

Cercado de Lima (provincia Lima, distrito Lima): Casa Vecinal N.° 1

San Juan de Lurigancho (provincia Lima, distrito SJL): Subgerencia de Programa Social

Independencia (provincia Lima, distrito Independencia): Demuna

Comas (provincia Lima, distrito Comas): Municipalidad de Comas

Carabayllo (provincia Lima, distrito Carabayllo): Estadio Ricardo Palma

San Borja (provincia Lima, distrito San Borja): IIEI 554 Virgen de Lourdes

Miraflores (provincia Lima, distrito Miraflores): Casa Tovar

Miraflores (provincia Lima, distrito Miraflores): Casa de la Mujer

Jesús María (provincia Lima, distrito Jesús María): Casa del Vecino

Las sedes atienden principalmente de lunes a viernes, con un horario general que va entre las 8:45 a. m. y las 4:00 p. m. La mayoría de locales mantiene ese rango horario. Algunas excepciones son Los Olivos (8:30 a. m. a 3:30 p. m.), San Borja (9:00 a. m. a 2:00 p. m.) y Miraflores, donde la atención es de 9:00 a. m. a 4:00 p. m. En Independencia, el servicio se brinda solo lunes, miércoles y viernes.

Qué grupos prioritarios están incluidos en la entrega gratuita del DNI electrónico

La campaña “Verano inclusivo” está orientada a beneficiar a grupos considerados prioritarios por el Reniec. Entre ellos se encuentran los menores de edad, quienes pueden tramitar su DNI electrónico por primera vez sin realizar pago alguno durante el periodo establecido.

También están incluidos los adultos mayores, quienes acceden al documento de identidad electrónico de forma gratuita como parte de las acciones de inclusión impulsadas por la entidad. A este grupo se suman las personas con discapacidad, quienes pueden realizar el trámite sin costo en las sedes habilitadas, siempre que cumplan con los requisitos establecidos.

El DNI electrónico incorpora un chip criptográfico y múltiples elementos de seguridad que permiten una identificación más confiable. Su entrega gratuita durante esta campaña se aplica únicamente en las oficinas señaladas y dentro de los meses de enero y febrero, conforme a lo informado por el Reniec.

