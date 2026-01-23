DNI electrónico gratis para niños y adultos mayores durante todo enero y febrero en estas 11 oficinas de Reniec en Lima Metropolitana
Reniec ofrece a estos grupos etarios la oportunidad de obtener el modelo más seguro y modernol de Documento Nacional de Identidad (DNI) hasta la fecha, a través de campañas descentralizadas en todo el Perú.
- Nuevo parque de diversiones en Lima con ingreso gratis y ofrece juegos mecánicos con precios desde S/10
- Parque de las Aguas en Lima 2026: ¿quiénes pueden acceder al ingreso gratuito?
El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) mantiene activa la campaña “Verano inclusivo”, mediante la cual se permite realizar el trámite del DNI electrónico sin costo durante los meses de enero y febrero. Esta iniciativa está dirigida a grupos priorizados y se desarrolla en diversas sedes habilitadas en Lima Metropolitana.
El documento de identidad electrónico puede gestionarse de manera presencial en puntos específicos de atención, donde el Reniec dispuso horarios diferenciados según distrito. La campaña busca facilitar el acceso a la identificación oficial a sectores que lo requieren para realizar trámites básicos y acceder a servicios públicos.
TE RECOMENDAMOS
JOSÉ JERÍ, SU PASADO CHINO LO CONDENA| ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD
Dónde se realiza el trámite sin costo en Lima Metropolitana y en qué horarios atienden las oficinas
En Lima Metropolitana, el Reniec habilitó 11 oficinas para realizar el trámite gratuito del DNI electrónico. Estas sedes se encuentran distribuidas en distintos distritos con el fin de ampliar la cobertura territorial durante el periodo de vigencia de la campaña. Reniec recomendó a los ciudadanos verificar previamente la ubicación y el horario de la sede más cercana antes de acudir, a fin de evitar inconvenientes durante el proceso. Por ello, conoce cuáles son las sedes disponibles:
PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno
- San Juan de Miraflores (provincia Lima, distrito SJM): Palacio Municipal
- Villa El Salvador (provincia Lima, distrito Villa El Salvador): Villa del Adulto Mayor
- Los Olivos (provincia Lima, distrito Los Olivos): Municipalidad de Los Olivos
- Cercado de Lima (provincia Lima, distrito Lima): Casa Vecinal N.° 1
- San Juan de Lurigancho (provincia Lima, distrito SJL): Subgerencia de Programa Social
- Independencia (provincia Lima, distrito Independencia): Demuna
- Comas (provincia Lima, distrito Comas): Municipalidad de Comas
- Carabayllo (provincia Lima, distrito Carabayllo): Estadio Ricardo Palma
- San Borja (provincia Lima, distrito San Borja): IIEI 554 Virgen de Lourdes
- Miraflores (provincia Lima, distrito Miraflores): Casa Tovar
- Miraflores (provincia Lima, distrito Miraflores): Casa de la Mujer
- Jesús María (provincia Lima, distrito Jesús María): Casa del Vecino
Las sedes atienden principalmente de lunes a viernes, con un horario general que va entre las 8:45 a. m. y las 4:00 p. m. La mayoría de locales mantiene ese rango horario. Algunas excepciones son Los Olivos (8:30 a. m. a 3:30 p. m.), San Borja (9:00 a. m. a 2:00 p. m.) y Miraflores, donde la atención es de 9:00 a. m. a 4:00 p. m. En Independencia, el servicio se brinda solo lunes, miércoles y viernes.
Qué grupos prioritarios están incluidos en la entrega gratuita del DNI electrónico
La campaña “Verano inclusivo” está orientada a beneficiar a grupos considerados prioritarios por el Reniec. Entre ellos se encuentran los menores de edad, quienes pueden tramitar su DNI electrónico por primera vez sin realizar pago alguno durante el periodo establecido.
También están incluidos los adultos mayores, quienes acceden al documento de identidad electrónico de forma gratuita como parte de las acciones de inclusión impulsadas por la entidad. A este grupo se suman las personas con discapacidad, quienes pueden realizar el trámite sin costo en las sedes habilitadas, siempre que cumplan con los requisitos establecidos.
El DNI electrónico incorpora un chip criptográfico y múltiples elementos de seguridad que permiten una identificación más confiable. Su entrega gratuita durante esta campaña se aplica únicamente en las oficinas señaladas y dentro de los meses de enero y febrero, conforme a lo informado por el Reniec.
¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.