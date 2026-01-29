HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sociedad

Reniec ofrece DNI gratis en más de 20 regiones y estos son los requisitos para acceder

La megacampaña nacional de identificación de Reniec se realizará del 26 de enero al 1 de febrero de 2026 y priorizará a grupos poblacionales en más de 50 distritos del país.

Reniec anuncia DNI gratis en más de 20 regiones para grupos vulnerables
Reniec anuncia DNI gratis en más de 20 regiones para grupos vulnerables | Bella Alvites | La República

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) anunció una megacampaña de entrega gratuita del Documento Nacional de Identidad (DNI) que se desarrollará en diversas zonas del país a inicios de 2026. La iniciativa se ejecutará en coordinación con la Dirección de Restitución de la Identidad y Apoyo Social (DRIAS) y busca ampliar el acceso al servicio de identificación en territorios con mayor demanda.

La jornada está programada del 26 de enero al 1 de febrero de 2026 y se desarrollará con especial énfasis en localidades alejadas de los centros urbanos. Con esta intervención, se apunta a reducir brechas en la identificación y garantizar el derecho a la identidad de los ciudadanos.

TE RECOMENDAMOS

ROSA MARÍA PALACIOS, OXENFORD, PEDRO SALINAS Y CARLOS CORNEJO EN VIVO | SÚMATE A LA REPÚBLICA

PUEDES VER: Sin colas ni citas en agentes Reniec: los 4 trámites que puedes realizar en centros comerciales

lr.pe

Megacampaña nacional de identificación

De acuerdo con la información oficial, entre las regiones que figuran se encuentran Cajamarca, Junín, Loreto, Apurímac, Madre de Dios, Cusco y Lima, entre otros. El alcance territorial incluye tanto capitales regionales como distritos de difícil acceso. Para conocer el listado completo de provincias y distritos incluidos en la megacampaña, el Reniec ha habilitado información detallada a través del siguiente link.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

Según informaron, la acción conjunta con la DRIAS permitirá llevar los servicios de identificación a 21 regiones, 30 provincias y 54 distritos a nivel nacional. Desde la entidad precisaron que esta estrategia responde a una demanda sostenida de la población que enfrenta dificultades para acceder a trámites regulares.

PUEDES VER: Reniec facilita actas de nacimiento para matrícula del año escolar 2026: cómo obtenerla en línea

lr.pe

¿Quiénes serán los beneficiarios?

La megacampaña está dirigida específicamente a menores de edad, adultos mayores y personas con discapacidad, considerados grupos prioritarios, por lo que el requisito es pertenecer a uno de ellos.

“Esta campaña tiene como objetivo atender de manera directa a los ciudadanos en situación de vulnerabilidad que requieren su documento de identidad”, señalaron desde el organismo registral.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Sin colas ni citas en agentes Reniec: los 4 trámites que puedes realizar en centros comerciales

Sin colas ni citas en agentes Reniec: los 4 trámites que puedes realizar en centros comerciales

LEER MÁS
Reniec facilita actas de nacimiento para matrícula del año escolar 2026: cómo obtenerla en línea

Reniec facilita actas de nacimiento para matrícula del año escolar 2026: cómo obtenerla en línea

LEER MÁS
Consulta online si tu DNI ya está disponible para recoger en Reniec

Consulta online si tu DNI ya está disponible para recoger en Reniec

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Adulta mayor denuncia a su propia hija por robarle S/200.000 de su jubilación: "Sacaba día a día S/3.000"

Adulta mayor denuncia a su propia hija por robarle S/200.000 de su jubilación: "Sacaba día a día S/3.000"

LEER MÁS
Minedu anuncia bonificación para 200 mil docentes del sector público desde marzo

Minedu anuncia bonificación para 200 mil docentes del sector público desde marzo

LEER MÁS
Marcelino, el hombre más longevo del Perú, tiene 125 años, es soltero y presenció 32 gobiernos

Marcelino, el hombre más longevo del Perú, tiene 125 años, es soltero y presenció 32 gobiernos

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Arquero del Benfica se volvió héroe ante Real Madrid: marcó gol de último minuto y metió a su equipo en playoffs de Champions League

Real Madrid vivió una pesadilla en Lisboa: perdió ante Benfica y quedó fuera de octavos de final en Champions League

Minedu destina S/295 millones para mejorar colegios públicos de cara al inicio escolar 2026

Sociedad

Minedu destina S/295 millones para mejorar colegios públicos de cara al inicio escolar 2026

Rescatan a menor de edad y 12 mujeres explotadas en falso sauna en Pueblo Libre: Policía detiene a nueve implicados

Puno: un fallecido y doce heridos tras colisión de bus contra vivienda urbana

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Marcha 28 de enero EN VIVO: ciudadanos de Ayacucho, Generación Z y colectivos exigen justicia

Nombre oficial del 2026: "Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"

Renovación Popular realizó pintas en muros a favor de Rafael López Aliaga sin autorización, alerta JEE

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025