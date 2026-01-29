Reniec ofrece DNI gratis en más de 20 regiones y estos son los requisitos para acceder

Reniec anuncia DNI gratis en más de 20 regiones para grupos vulnerables | Bella Alvites | La República

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) anunció una megacampaña de entrega gratuita del Documento Nacional de Identidad (DNI) que se desarrollará en diversas zonas del país a inicios de 2026. La iniciativa se ejecutará en coordinación con la Dirección de Restitución de la Identidad y Apoyo Social (DRIAS) y busca ampliar el acceso al servicio de identificación en territorios con mayor demanda.

La jornada está programada del 26 de enero al 1 de febrero de 2026 y se desarrollará con especial énfasis en localidades alejadas de los centros urbanos. Con esta intervención, se apunta a reducir brechas en la identificación y garantizar el derecho a la identidad de los ciudadanos.

Megacampaña nacional de identificación

De acuerdo con la información oficial, entre las regiones que figuran se encuentran Cajamarca, Junín, Loreto, Apurímac, Madre de Dios, Cusco y Lima, entre otros. El alcance territorial incluye tanto capitales regionales como distritos de difícil acceso. Para conocer el listado completo de provincias y distritos incluidos en la megacampaña, el Reniec ha habilitado información detallada a través del siguiente link.

Según informaron, la acción conjunta con la DRIAS permitirá llevar los servicios de identificación a 21 regiones, 30 provincias y 54 distritos a nivel nacional. Desde la entidad precisaron que esta estrategia responde a una demanda sostenida de la población que enfrenta dificultades para acceder a trámites regulares.

¿Quiénes serán los beneficiarios?

La megacampaña está dirigida específicamente a menores de edad, adultos mayores y personas con discapacidad, considerados grupos prioritarios, por lo que el requisito es pertenecer a uno de ellos.

“Esta campaña tiene como objetivo atender de manera directa a los ciudadanos en situación de vulnerabilidad que requieren su documento de identidad”, señalaron desde el organismo registral.

