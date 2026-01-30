Reniec anuncia cambios en su horario de atención en 179 sedes del país durante el 31 de enero y 1 de febrero

Durante este fin de semana especial, se podrán realizar trámites relacionados con el DNI electrónico y el recojo de documentos, en horarios diferenciados en cada sede. | Foto: Andina

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) informó que modificará su horario de atención en diversas oficinas del país durante el sábado 31 de enero y el domingo 1 de febrero de 2026. La medida fue comunicada mediante una nota institucional y responde a la demanda de trámites relacionados con el Documento Nacional de Identidad (DNI).

La atención especial se realizará en sedes ubicadas en Lima, Cajamarca y otras regiones del Perú, alcanzando un total de 179 oficinas habilitadas. Durante estas jornadas, los ciudadanos podrán efectuar gestiones vinculadas al DNI electrónico y al recojo de documentos ya tramitados, en horarios diferenciados según cada agencia.

Cambios de horarios de Reniec en Lima y regiones: oficinas habilitadas y servicios disponibles

Reniec detalló que el sábado 31 de enero atenderán 179 oficinas a nivel nacional, mientras que el domingo 1 de febrero lo harán sedes previamente determinadas. La relación completa de agencias, junto con sus horarios y servicios disponibles, fue publicada a través de los canales oficiales de la entidad, permitiendo a los usuarios verificar con anticipación si su oficina más cercana se encuentra habilitada.

Durante estas fechas, las agencias ofrecerán principalmente trámites vinculados al DNI electrónico, como inscripciones, renovaciones y duplicados, además de la entrega de documentos ya listos. La atención se desarrollará en horarios especiales, por lo que Reniec recomendó revisar previamente la información específica de cada sede antes de acudir.

La entidad señaló que esta modalidad busca facilitar el acceso a los servicios registrales sin interrumpir las actividades laborales o educativas de los ciudadanos, especialmente en zonas con alta demanda. Las oficinas habilitadas se encuentran distribuidas en distintas regiones, asegurando cobertura tanto en la capital como en otras ciudades del país.

¿Cómo realizar trámites del DNI durante la atención especial?

Para realizar trámites durante la atención especial de fin de semana, Reniec recomendó efectuar el pago correspondiente antes de acercarse a la oficina. Este puede realizarse mediante plataformas digitales como Yape, Págalo.pe o en agentes autorizados, generando previamente el ticket de pago en el sistema de recaudación de la entidad.

Asimismo, se indicó que los ciudadanos deben verificar el horario exacto de atención de la sede elegida y confirmar que el trámite que desean realizar se encuentre disponible en esas fechas. En el caso del recojo del DNI, es necesario comprobar que el documento esté completamente listo y que la oficina seleccionada brinde este servicio durante el fin de semana.

Reniec también sugirió evitar acudir a las agencias si no resulta indispensable, con el fin de prevenir aglomeraciones. En caso de requerir atención presencial, se recomendó que asista únicamente la persona que realizará el trámite, sin acompañantes ni menores de edad. Finalmente, la entidad recordó que varios procedimientos relacionados con el DNI y los registros civiles pueden realizarse de manera virtual, manteniéndose vigentes los DNI de menor y azul mientras no hayan vencido.

