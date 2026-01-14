HOYSuscripcion LR Focus

PARO DE TRANSPORTE HOY: panorama a esta hora en Lima y Callao
Sociedad

Reniec lanza nueva campaña de DNI electrónico gratis en febrero: conoce en qué sedes

Municipalidades locales, con el apoyo de Reniec, ofrecerán campañas masivas de DNI electrónico gratuito en febrero, facilitando su acceso a la ciudadanía.

Las campañas se desarrollan en sedes municipales, bajo condiciones específicas, priorizando a niños, adolescentes y adultos mayores para el trámite sin costo.
Las campañas se desarrollan en sedes municipales, bajo condiciones específicas, priorizando a niños, adolescentes y adultos mayores para el trámite sin costo. | Foto: Andina/Reniec/Composición LR

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) y diversas municipalidades mantendrán activa, durante febrero, diversas campañas para facilitar el acceso al DNI electrónico sin costo, como parte de las estrategias de masificación del documento de identidad digital a nivel nacional. Estas jornadas se desarrollan mediante operativos descentralizados en coordinación con gobiernos locales.

Las acciones están dirigidas principalmente a poblaciones priorizadas y se realizan en sedes municipales específicas, permitiendo el trámite gratuito del DNI electrónico bajo determinadas condiciones establecidas por la entidad.

PUEDES VER: Reniec amplía campaña de DNI electrónico gratis: revisa cuáles son los nuevos locales

DNI electrónico gratis en febrero: campañas activas y puntos de atención confirmados

Durante los primeros meses de 2026, se confirmó la continuidad de campañas itinerantes que permiten tramitar el DNI electrónico sin pago, como parte de un paquete de procedimientos gratuitos autorizados a nivel nacional.

Campaña vigente en Lima durante febrero:

  • Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho
  • Lugar de atención: Subgerencia de Programas Sociales (Av. El Bosque 331, urbanización Canto Grande)
  • Inicio de la campaña: 7 de enero de 2026
  • Duración: Todo enero y febrero de 2026
  • Capacidad diaria: Atención a 50 personas por día

PUEDES VER: Más de 600 mil DNI electrónicos gratis en 2026: Reniec explica quiénes serán beneficiados

Requisitos, atención diaria y grupos priorizados para acceder al DNI gratis

El acceso al DNI electrónico gratuito está sujeto a criterios definidos por Reniec y a la presentación de documentación básica, dependiendo del tipo de trámite solicitado.

Grupos priorizados:

  • Niños de 0 a 11 años
  • Adolescentes de 12 a 16 años
  • Adultos mayores de 60 años a más
  • Personas con discapacidad (PCD)

Requisitos para el trámite:

  • Presentar DNI vigente, en caso de renovación.
  • Los menores de edad deben acudir acompañados por padre o madre.
  • Si asisten con otros familiares, se debe presentar la partida de nacimiento de los padres.
  • Presentar recibo de agua o luz, si se solicita cambio de dirección.

Reniec precisó que el DNI electrónico versión 3.0 es actualmente el único documento vigente a nivel nacional, cuenta con 64 medidas de seguridad y mantiene una vigencia de 10 años para adultos y 3 años para menores, reforzando así el proceso de identificación digital en el país.

