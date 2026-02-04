HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Hallan sin vida a conductor de combi en Los Olivos: cámaras no registraron el hecho porque no hubo electricidad

La falta de alumbrado público y cámaras apagadas habría facilitado el crimen. Testigos apuntan a un presunto agresor conocido como 'Chancho'.


Deudos desconocen si víctima venía recibiendo amenazas. Créditos: Kevinn García / La República.
Deudos desconocen si víctima venía recibiendo amenazas. Créditos: Kevinn García / La República.

El cuerpo sin vida de Oscar David Cori Morales (40) fue encontrado en el área verde de la avenida Betancourt, en Los Olivos. El fallecido registraba cortes altura del cuello. Según testigos, el conocido como 'Payasito', fue asesinado tras una discusión cuando se encontraba consumiendo bebidas alcohólicas. Incluso atribuyen el ataque a una persona bajo el alias de 'Chancho'.

Puedes ver: Hombre herido manejó hasta el hospital para que atendieran a su esposa baleada: fueron atacados cerca a puesto de serenazgo

lr.pe

El hecho se habría producido en horas de la madrugada. Al amanecer, los vecinos se percataron del cuerpo tendido sobre el pasto y alertaron a las autoridades. Al llegar los efectivos de la comisaría de Oquendo iniciaron las diligencias corroborando la identidad del fallecido. Los familiares expresaron su preocupación y exigieron justicia.

CONTRATACIONES BAJO LA LUPA, GU3RR4 LUNA - PORKY Y MIRTHA VÁSQUEZ EN VIVO | ARDE TROYA

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

"Nosotros nos hemos percatado recién, hemos salido de la casa y lo hemos encontrado ahí (…) yo quiero justicia, que aparezcan las autoridades, que me ayuden hasta conseguir a los criminales", expresó la tía de occiso.

Indignación en los deudos

Los familiares desconocen si Oscar David venía recibiendo amenazas. 'Payasito' trabajaba como conductor de combi y deja un menor de edad en orfandad. La ferocidad con la que fue asesinado es lo que ha causado mayor indignación a sus parientes.

"Nadie merece morir de esa forma, en ese estado, con esos cortes que tiene. No merecemos que una persona venga y nos quite la vida (…) él es huérfano de mamá, vivía con su papá", manifestaron.

larepublica.pe

Puedes ver: Tragedia en Los Olivos: tres adultos y un menor mueren tras despiste de auto que impactó con una palmera

lr.pe

La zona cuenta con cámaras de seguridad de la municipalidad y también de algunas viviendas privadas. Sin embargo, el lugar lleva más de 24 horas sin luz, por ese motivo las cámaras no están funcionando. Vecinos advierten que esta situación es aprovechada por los criminales.

"Un tal 'Chancho' es quien lo ha estado persiguiendo (…) la situación que se presta es que no haya luz, ni siquiera las cámaras se pueden ver porque no hay luz", explicaron.

Por último, las diligencias seguirán a cargo del Departamento de Investigación Criminal de Los Olivos.

