Erick Moreno, alias 'El Monstruo', ya está en Lima     
Tacna: agricultores queman vehículos e intentan linchar a presuntos delincuentes

Cansados de los constantes robos, afectados intentaron castigar a cinco hombres que fueron retenidos por presuntamente integrar una banda dedicada al robo de cochinilla.

Intervención de la Policía evitó que sospechosos fueran linchados. Foto: composición LR.
Intervención de la Policía evitó que sospechosos fueran linchados. Foto: composición LR.

La madrugada del miércoles 28 de enero, agricultores de la región Tacna capturaron a cinco presuntos delincuentes que se dedicarían al robo de cultivos de cochinilla. En medio de la tensión, los pobladores incendiaron los vehículos de los sospechosos e intentaron lincharlos.

El hecho ocurrió en el distrito de La Yarada–Los Palos, en la asociación Tierra Prometida, a la altura del kilómetro 17 de la carretera Costanera. En esta zona se cultiva la cochinilla, un insecto criado en plantas utilizado para la producción de un tinte rojo natural de alto valor en la industria cosmética, alimentaria y textil.

INPE y Fiscalía abren investigación tras denuncia de abuso sexual de joven reo en penal de Tacna

El caso se inició en horas de la noche del martes y se prolongó hasta la madrugada del miércoles. Según el testimonio de los agricultores, eran siete los hombres que se desplazaban en dos vehículos. Cinco de ellos fueron capturados y atados al asta de una bandera en un terreno utilizado como plaza comunal.

La oportuna intervención de la Policía evitó el linchamiento de los detenidos, entre los cuales se encontraba un menor de 17 años. Los intervenidos fueron identificados como Alonso Ávila Mendoza Carita, Jorge Ticona Mamani, René Cardoza Pari, Dalthon Molinero Escobar y J.C.R.F. (17).

