Extorsionadores dejan artefacto explosivo en restaurante recién inaugurado en Trujillo

Familias de El Porvenir están preocupadas por escalada extorsiva. Foto: composición LR.

Lo que iba a ser la celebración para una familia se convirtió en un vía crucis, luego de que desconocidos dejaran un artefacto explosivo en la ventana de su restaurante recién inaugurado, en el distrito de El Porvenir, Trujillo.

Según información policial, el hecho ocurrió a plena luz del día, pasadas las 9 de la mañana, en la cuadra 16 de la avenida Micaela Bastidas, lo que alertó a las víctimas y vecinos de la zona. Los propietarios del local evitaron pronunciarse sobre el acto delictivo.

Autoridades investigan el caso

Al lugar de los hechos llegaron los serenos del distrito de El Porvenir y miembros de la Policía, quienes iniciaron con las investigaciones correspondientes.

El jefe de la región policial de La Libertad, general PNP Franco Moreno Panta, indicó que la Policía ya tiene identificado al responsable de dejar el explosivo negocio de comida.

"Ya nosotros (la Policía) tenemos identificado al autor de ese hecho y la inteligencia lo va a capturar", dijo la autoridad policial.