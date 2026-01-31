HOYSuscripcion LR Focus

Tragedia en Los Olivos: tres adultos y un menor mueren tras despiste de auto que impactó con una palmera

En el vehículo viajaban seis personas. Producto del violento choque, cuatro ocupantes perdieron la vida: dos mujeres, un varón y un menor de edad en Los Olivos.

Un accidente automovilístico dejó un saldo de dos mujeres, un varón y un menor de edad fallecidos tras el despiste de su auto marca BYD, de placa F4P-020, cerca de la cuadra 55 de la avenida Universitaria, en Los Olivos, alrededor de las 02:46 a. m.

Asimismo, el accidente dejó a otras dos personas heridas, que también estaban a bordo del vehículo. Ambas fueron evacuadas a un establecimiento de salud cercano. El incidente movilizó a la Policía Nacional del Perú y al Cuerpo General de Bomberos Voluntarios, quienes aguardan la llegada del fiscal de turno para el levantamiento de los cadáveres.

Nota en desarrollo

