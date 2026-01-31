Cuatro personas fallecidas deja el accidente de tránsito en Los Olivos | Composición LR

Un accidente automovilístico dejó un saldo de dos mujeres, un varón y un menor de edad fallecidos tras el despiste de su auto marca BYD, de placa F4P-020, cerca de la cuadra 55 de la avenida Universitaria, en Los Olivos, alrededor de las 02:46 a. m.

Asimismo, el accidente dejó a otras dos personas heridas, que también estaban a bordo del vehículo. Ambas fueron evacuadas a un establecimiento de salud cercano. El incidente movilizó a la Policía Nacional del Perú y al Cuerpo General de Bomberos Voluntarios, quienes aguardan la llegada del fiscal de turno para el levantamiento de los cadáveres.

Nota en desarrollo