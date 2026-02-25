Denisse Miralles EN VIVO: su primer día en la PCM, reacciones del Congreso y situación en Arequipa

El alcalde de José Luis Bustamante y Rivero, Fredy Zegarra, indicó que, tras la reunión con José María Balcázar, esperaban anuncios concretos sobre el envío de ayuda. “Estamos en el séptimo día y no hemos recibido ningún tipo de apoyo del Gobierno central”, dijo. Algunos alcaldes expresaron su descontento por la ausencia del presidente en las zonas más afectadas, lamentando que su visita no incluyera recorridos por todos los sectores perjudicados. Además, quedó pendiente una declaración pública que se había programado tras la reunión en el Gobierno Regional. Para las autoridades locales, la prioridad no son más reuniones, sino la asignación de recursos y asistencia directa a las familias afectadas por la emergencia de lluvias en Arequipa.