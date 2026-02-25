Denisse Miralles EN VIVO: su primer día en la PCM, reacciones del Congreso y situación en Arequipa
Luego de juramentar como primera ministra, las bancadas del Congreso decidirán si otorgan o no el voto de confianza. Mientras tanto, en Arequipa cuestionan la inacción del Gobierno de José María Balcázar ante el fenómeno de El Niño.
- Denisse Miralles jura como nueva presidenta de la PCM y deja el Ministerio de Economía y Finanzas
- JNE no logró acuerdo con el gobierno de Balcázar para presupuesto de más de S/1.700 millones para las Elecciones 2026
Denisse Miralles afronta su primer día como presidenta del Consejo de Ministros (PCM) del Gobierno de José María Balcázar. En menos de 24 horas, en Arequipa ya cuestionan al Ejecutivo por su inacción ante el fenómeno El Niño que ha dañado las viviendas de los ciudadanos debido a los huaicos. En paralelo, desde el Congreso de la República, diversas bancadas discuten si le otorgarán o no el voto de confianza al gabinete.
Denisse Miralles: ÚLTIMAS NOTICIAS
Congreso decidirá futuro del gabinete de Denisse Miralles
El Congreso tendrá que determinar si concede o no su voto de confianza al nuevo gabinete. De acuerdo con la Constitución, la presidenta del Consejo de Ministros debe presentarse ante el Congreso dentro de los 30 días calendario posteriores a su toma de posesión para exponer la política general del Gobierno y solicitar la cuestión de confianza en representación del gabinete.
Alcaldes de Arequipa exigen ayuda inmediata y cuestionan falta de decisiones concretas del Gobierno
El alcalde de José Luis Bustamante y Rivero, Fredy Zegarra, indicó que, tras la reunión con José María Balcázar, esperaban anuncios concretos sobre el envío de ayuda. “Estamos en el séptimo día y no hemos recibido ningún tipo de apoyo del Gobierno central”, dijo. Algunos alcaldes expresaron su descontento por la ausencia del presidente en las zonas más afectadas, lamentando que su visita no incluyera recorridos por todos los sectores perjudicados. Además, quedó pendiente una declaración pública que se había programado tras la reunión en el Gobierno Regional. Para las autoridades locales, la prioridad no son más reuniones, sino la asignación de recursos y asistencia directa a las familias afectadas por la emergencia de lluvias en Arequipa.
José María Balcázar en Arequipa: alcaldes denuncia inacción
El presidente José María Balcázar, acompañado de su recién nombrado gabinete ministerial, visitó Arequipa en respuesta a la emergencia causada por las lluvias. No obstante, tras las primeras reuniones, los alcaldes de la región denunciaron la inacción del Ejecutivo y criticaron que solo se haya asignado un presupuesto de S/100 mil por distrito. A pesar de la presencia de la primera ministra Denisse Miralles y otros ministros en el encuentro, las autoridades locales afirman que no se concretaron medidas urgentes.