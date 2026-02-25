HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

🔴 NOTICIAS EN VIVO: ¿Cuál es la situación legal de la periodista Marisel Linares? | LR+ Noticias

Política

Denisse Miralles EN VIVO: su primer día en la PCM, reacciones del Congreso y situación en Arequipa

Luego de juramentar como primera ministra, las bancadas del Congreso decidirán si otorgan o no el voto de confianza. Mientras tanto, en Arequipa cuestionan la inacción del Gobierno de José María Balcázar ante el fenómeno de El Niño.

Denisse Miralles afronta su primer día en el cargo de primera ministra. Foto: Composición/LR
Denisse Miralles afronta su primer día en el cargo de primera ministra. Foto: Composición/LR

Denisse Miralles afronta su primer día como presidenta del Consejo de Ministros (PCM) del Gobierno de José María Balcázar. En menos de 24 horas, en Arequipa ya cuestionan al Ejecutivo por su inacción ante el fenómeno El Niño que ha dañado las viviendas de los ciudadanos debido a los huaicos. En paralelo, desde el Congreso de la República, diversas bancadas discuten si le otorgarán o no el voto de confianza al gabinete.

Denisse Miralles: ÚLTIMAS NOTICIAS

17:20
25/2/2026

Congreso decidirá futuro del gabinete de Denisse Miralles

El Congreso tendrá que determinar si concede o no su voto de confianza al nuevo gabinete. De acuerdo con la Constitución, la presidenta del Consejo de Ministros debe presentarse ante el Congreso dentro de los 30 días calendario posteriores a su toma de posesión para exponer la política general del Gobierno y solicitar la cuestión de confianza en representación del gabinete.

17:09
25/2/2026

Alcaldes de Arequipa exigen ayuda inmediata y cuestionan falta de decisiones concretas del Gobierno

El alcalde de José Luis Bustamante y Rivero, Fredy Zegarra, indicó que, tras la reunión con José María Balcázar, esperaban anuncios concretos sobre el envío de ayuda.  “Estamos en el séptimo día y no hemos recibido ningún tipo de apoyo del Gobierno central”, dijo. Algunos alcaldes expresaron su descontento por la ausencia del presidente en las zonas más afectadas, lamentando que su visita no incluyera recorridos por todos los sectores perjudicados. Además, quedó pendiente una declaración pública que se había programado tras la reunión en el Gobierno Regional. Para las autoridades locales, la prioridad no son más reuniones, sino la asignación de recursos y asistencia directa a las familias afectadas por la emergencia de lluvias en Arequipa.

16:55
25/2/2026

José María Balcázar en Arequipa: alcaldes denuncia inacción

El presidente José María Balcázar, acompañado de su recién nombrado gabinete ministerial, visitó Arequipa en respuesta a la emergencia causada por las lluvias. No obstante, tras las primeras reuniones, los alcaldes de la región denunciaron la inacción del Ejecutivo y criticaron que solo se haya asignado un presupuesto de S/100 mil por distrito. A pesar de la presencia de la primera ministra Denisse Miralles y otros ministros en el encuentro, las autoridades locales afirman que no se concretaron medidas urgentes.

Únete a nuestro canal de política y economía
Notas relacionadas
José María Balcázar en Arequipa: alcaldes denuncia inacción y solo presupuesto de S/100 mil por distrito

José María Balcázar en Arequipa: alcaldes denuncia inacción y solo presupuesto de S/100 mil por distrito

LEER MÁS
Congreso decidirá futuro del gabinete de Denisse Miralles: ¿Cuándo se debatirá el voto de confianza?

Congreso decidirá futuro del gabinete de Denisse Miralles: ¿Cuándo se debatirá el voto de confianza?

LEER MÁS
Renovación Popular no dará voto de confianza al gabinete de Denisse Miralles: "Evaluaremos una moción de censura"

Renovación Popular no dará voto de confianza al gabinete de Denisse Miralles: "Evaluaremos una moción de censura"

LEER MÁS
José Jerí culminó su gobierno como uno de los peores presidentes de Latinoamérica

José Jerí culminó su gobierno como uno de los peores presidentes de Latinoamérica

LEER MÁS
José María Balcázar: quién es el nuevo presidente del Perú, su perfil político y cuestionamientos

José María Balcázar: quién es el nuevo presidente del Perú, su perfil político y cuestionamientos

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
RMP llama “ingenuo” a Hernando de Soto tras quedar fuera de la PCM: “Se le ocurrió presentar una lista. ¿En qué cabeza?”

RMP llama “ingenuo” a Hernando de Soto tras quedar fuera de la PCM: “Se le ocurrió presentar una lista. ¿En qué cabeza?”

LEER MÁS
César Acuña reconoce que llamó a Hernando de Soto antes de la juramentación: "No fue para pedir ministerios"

César Acuña reconoce que llamó a Hernando de Soto antes de la juramentación: "No fue para pedir ministerios"

LEER MÁS
Denisse Miralles es la nueva presidenta del Consejo de Ministros en medio de cambios y declinación de Hernando de Soto

Denisse Miralles es la nueva presidenta del Consejo de Ministros en medio de cambios y declinación de Hernando de Soto

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

La maravilla del mundo antiguo que 'aún vive': sus restos fueron descubiertos bajo la arena y hoy puedes verlos gratis en un museo

Candidata a diputada por Lima y sobreviviente al cáncer: "propongo tiempos máximos de atención en hospitales y medicinas"

Fiscalía incluye a Marisel Linares como investigada por presunto encubrimiento personal

Política

Candidata a diputada por Lima y sobreviviente al cáncer: "propongo tiempos máximos de atención en hospitales y medicinas"

Gabinete de Denisse Miralles: bancadas preparan sus votos con miras al pedido de confianza

Nuevo gabinete de Denisse Miralles: estos son los 18 nuevos ministros del Gobierno de José María Balcázar

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Candidata a diputada por Lima y sobreviviente al cáncer: "propongo tiempos máximos de atención en hospitales y medicinas"

Gabinete de Denisse Miralles: bancadas preparan sus votos con miras al pedido de confianza

Denisse Miralles EN VIVO: su primer día en la PCM, reacciones del Congreso y situación en Arequipa

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025