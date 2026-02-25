'La Cobra' habló con mucha ironía sobre el lanzamiento del reciente documental de la épica eliminación de Boca Juniors a manos de Alianza Lima en la pasada edición de la Copa Libertadores. | Foto: composición LR/La Cobra/Conmebol

'La Cobra' habló con mucha ironía sobre el lanzamiento del reciente documental de la épica eliminación de Boca Juniors a manos de Alianza Lima en la pasada edición de la Copa Libertadores. | Foto: composición LR/La Cobra/Conmebol

El documental conmemorativo de la histórica eliminatoria en la que Alianza Lima dejó en el camino a Boca Juniors en la fase 2 de la pasada edición de la Copa Libertadores se convirtió en uno de los temas más comentados por hinchas 'blanquiazules' y analistas deportivos, quienes recordaron con nostalgia aquella gesta, que quedó grabada como uno de los capítulos más memorables en la historia del club victoriano.

Sin embargo, fiel a su estilo frontal y sin filtros, el streamer argentino ‘La Cobra’ se pronunció sobre el material audiovisual que compartió la CONMEBOL en sus redes sociales y no dudó en minimizar y restarle importancia a la épica clasificación del conjunto 'grone' a la fase 3 ante los 'xeneizes'.

¿Cómo reaccionó 'La Cobra' al ver el reciente documental de Alianza Lima?

Más allá de la carga emotiva que significó para los hinchas de Alianza Lima haber eliminado a uno de los clubes más representativos del continente, como Boca Juniors, el creador de contenido mostró indiferencia ante el revuelo provocado por el documental, llevándolo al terreno de la ironía. Bromeando con sus seguidores, restó trascendencia a la histórica llave: ''Hicieron un documental por ganarnos un repechaje'', respondió con tono de buen humor.

Los múltiples comentarios de los usuarios no tardaron en inundar las redes sociales, evidenciando posturas divididas sobre el acontecimiento. Mientras un sector defendió la magnitud de la clasificación de Alianza Lima ante Boca Juniors, resaltando el peso histórico de eliminar a un gigante continental, otro grupo respaldó la postura crítica del streamer y puso el foco en el contexto de la instancia dentro de la Copa Libertadores, restándole épica al logro por tratarse de una fase preliminar.

Entre los mensajes más destacados están: ''Jajajaja, pero siguen celebrando que golearon al Inter'', ''A la misma hora que juega Boca Juniors'', ''¿Qué pasó con Boca? Ríete'', ''Es el logro más grande de Alianza'', y ''¿Qué pasó con el peor equipo de Argentina, el llamado Boca?''.

El recordatorio de 'La Cobra' sobre el mal momento actual de Alianza Lima

Finalmente, el streamer no dejó pasar la oportunidad para lanzar un comentario sarcástico sobre el mal momento que atraviesa el equipo dirigido por Pablo Guede, luego de su eliminación a manos de 2 de Mayo, resultado que le cerró la posibilidad de acceder a la fase 2 de la Copa Libertadores, instancia en la que incluso pudo haberse cruzado con Sporting Cristal: "Chicos, ¿cómo va la cosa? Está jugando Sporting Cristal y 2 de Mayo, ¿pero aquí no debería estar Alianza Lima?", expresó entre risas.