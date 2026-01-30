HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Detonan explosivo en galerías de abogados y ópticas del Centro Histórico de Arequipa: ataque ocurrió a pocos metros de comisaria

El hecho dejo varios daños materiales. Comerciantes aseguran no haber recibido amenazas, por lo que desconocen el motivo del acto delictivo.

Ataque dejo con daños en las ventanas y escaleras del centro comercial. Foto: Composición LR / Mirelia Quispe, La República / PNP
Ataque dejo con daños en las ventanas y escaleras del centro comercial. Foto: Composición LR / Mirelia Quispe, La República / PNP

La noche del último jueves, un fuerte estruendo obligó a los inquilinos de las galerías comerciales ubicadas en la calle San José con la calle Rivero, en Arequipa. Este ataque ocurrió solo unas cuadras de dos comisarías de Palacio Viejo y Santa Martha, en pleno centro de la ciudad.

Según fuentes policiales, un sujeto encapuchado detonó un explosivo que, por la onda expansiva, causó daños en las gradas que conducen al segundo piso de las galerías, además de la rotura de varias ventanas.

El atacante aprovechó que la puerta principal se encontraba abierta para subir por las gradas. Casi al llegar al segundo piso activó el explosivo, específicamente en la grada número 9. En el lugar quedó como evidencia una mecha quemada de aproximadamente entre 13 y 15 centímetro.

Efectivos de la Unidad de Desactivación de Explosivos (Udex) también identificaron que, a solo unas gradas más arriba, en el peldaño 12, fue el punto exacto de la detonación, el cual quedó casi destruido, incluyendo parte de los pasamanos de las escaleras.

Ataque dejo daños

Los vidrios de al menos 15 ventanas quedaron completamente destruidos y cayeron sobre la vereda y la pista.

Afortunadamente, ningún transeúnte pasaba por allí y no hubo heridos. La zona fue acordonada para las diligencias correspondientes. Personal policial informó que se trató de daños materiales ocasionados por un artefacto explosivo improvisado.

Cámaras grabaron el hecho

El coronel de la Divincri de Arequipa, Percy Torres, tuvo acceso a las imágenes de las cámaras de seguridad y observó que el atacante vestía una polera negra, estaba encapuchado y subió hasta el segundo piso para hacer explotar el explosivo.

Por otro lado, agregó que los afectados indicaron no haber recibido amenazas, por lo que desconocen el motivo del ataque. “En este predio de tres pisos hay tiendas de oftalmología y un consultorio de abogados. Entrevistamos al abogado que alquila el local y nos indicó que no recibió amenazas”, manifestó la autoridad policial.

