Un ataque armado registrado en el distrito de La Perla, en la provincia constitucional del Callao, dejó como saldo una persona fallecida y otra herida. El hecho ocurrió cuando una pareja de esposos se encontraba dentro de un vehículo de color negro, estacionado en el frontis de una vivienda, y fue interceptada por un sujeto que abrió fuego de manera directa.

Ataque fue registrado por cámaras de seguridad

De acuerdo con la información preliminar, las víctimas fueron identificadas como Raúl Castro Cabrejos y Nilda Hinostroza Fernández. Ambos permanecieron aproximadamente cinco minutos dentro del vehículo antes de la balacera. Las imágenes captadas por una cámara de seguridad de la zona muestran que, instantes previos al atentado, la pareja tocó el claxon, aparentemente como señal de espera. Segundos después, un individuo se aproximó desde el exterior y realizó al menos nueve disparos contra la unidad antes de huir rápidamente.

Tras el altercado, vecinos alertaron a las autoridades al escuchar una serie de detonaciones que, según testigos, iniciaron de forma aislada y luego se intensificaron en una ráfaga. Varias personas salieron de sus viviendas alarmadas por lo ocurrido.

Víctimas intentaron llegar a un hospital

Pese a las heridas de bala, la pareja logró movilizarse por sus propios medios hacia el Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión en busca de atención médica. Sin embargo, horas después, el personal de salud confirmó el fallecimiento de Nilda Hinostroza Fernández debido a la gravedad de sus lesiones. Su esposo permanece bajo observación, con pronóstico reservado.

Efectivos de la Policía Nacional del Perú y personal de emergencia acudieron a la escena del crimen para acordonar la zona y recabar evidencias. En el lugar se hallaron varios casquillos de bala, los cuales fueron incorporados al expediente.

Investigación a cargo de la Depincri

Agentes de la Depincri de Bellavista asumieron las diligencias para esclarecer el móvil del ataque y dar con la identificación y paradero del responsable. Las autoridades informaron que el caso continúa en investigación y que, por el momento, las hipótesis se mantienen en reserva. No obstante, fuentes policiales señalaron que no se descarta un caso de extorsión u otras modalidades delictivas.

