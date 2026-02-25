HOYSuscripcion LR Focus

Hernando de Soto asegura que lobistas y políticos manejan el poder: "Ningún presidente ha podido evitar ser secuestrado"

A través de un comunicado, el economista explicó "lo que pasó" con su no designación como el primer ministro de José María Balcázar.

El economista se refirió al fracaso de su designación como primer ministro. Foto: Composición/LR
El economista Hernando de Soto emitió un comunicado en el que explicó lo que sucedió en medio de su no designación como primer ministro del Gobierno de José María Balcázar.

A través de un documento, De Soto mencionó que "todos fuimos engañados", pero afirmó que él fue primero. En esa misma línea, responsabilizó a "los grupos de poder" del nombramiento de Denisse Miralles como presidenta del Consejo de Ministros.

HERNANDO DE SOTO NO FUE ELEGIDO Y JURA NUEVO GABINETE | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS #FEEG2026

"Lo que pasó fue la restauración en el poder de grupos de políticos y lobistas que están desaprobados por 9 de cada 10 peruanos", dijo. Luego, acotó: "Lo que pasó es que ningún presidente peruano, a pesar de sus buenas intenciones, ha podido evitar ser secuestrado por estos grupos".

No obstante, el economista siguió culpando a los grupos del poder del fracaso de su designación como primer ministro. "Lo que pasó es que quienes diseñaron un sistema electoral fragmentado en 38 pedazos (partidos políticos) que, además de confundirnos, hace imposible fiscalizarlo, son los mismos que han regresado al poder", escribió.

"Lo que pasó es que hemos sufrido una recaída: de una cuestión que nos permita a todos ser soberanos, a que ahora el poder seguirá repartido entre 19 ministros que no son responsables ante el electorado. Las próximas elecciones no serán un acto de renovación del poder, sino la restauración de la corrupción ", agregó.

