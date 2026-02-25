HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

Huaicos en Arequipa: ¿y el gabinete Balcázar? y Wolfgang en vivo | Epicentro Electoral - Réplica

Política

Denisse Miralles justifica demora por la firma del decreto de emergencia en Arequipa: "El Gobierno estuvo paralizado"

La titular del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, se presentó en Cayma dónde señaló que el cambio de presidentes frenó la firma de la declaratoria de emergencia.

Denisse Miralles, titular del PCM, indicó que la asignación económica tardará en llegar a los alcaldes de Arequipa.
Denisse Miralles, titular del PCM, indicó que la asignación económica tardará en llegar a los alcaldes de Arequipa. | Foto: PCM

La reciente nombrada titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Denisse Miralles, viajó junto al presidente José Balcázar a Arequipa para inspeccionar las zonas afectadas por la lluvias. En medio de las crecientes críticas por la tardía respuesta del Ejecutivo ante la crisis de seguridad que atraviesa la 'Ciudad Blanca', la premier justificó la demora por la firma del decreto de emergencia debido a que "el Gobierno estuvo paralizado".

Únete a nuestro canal de política y economía

La declaración de estado de emergencia se dio en varios distritos y provincias de Arequipa, igualmente en el distrito de Ocucaje, en Ica, como respuesta a las víctimas mortales y daños ocasionados por los huaicos.

TE RECOMENDAMOS

HERNANDO DE SOTO NO FUE ELEGIDO Y JURA NUEVO GABINETE | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS #FEEG2026

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

La jefa del gabinete ministerial,Denisse Miralles visitó Cayma, donde, en medio de los reclamos de los vecinos del lugar por la inacción del Gobierno Central, excusó la falta de respuesta del Ejecutivo debido a los recientes cambios en el gabinete. Además, anunció las recientes medidas con la declaratoria de emergencia.

"Nosotros hemos juramentado en la noche, no podíamos firmar ningún decreto de emergencia, ninguna asignación. Estaba paralizado el Gobierno por el tema del cambio del presidente. Entonces, ayer hemos cecionado y en el diario El Peruano (Decreto Supremo N° 023-2026-PCM), en edición extraordinaria, ya se declaró en emergencia y a partir de hoy, los alcaldes tienen la disponibilidad para hacer las gestiones. Sé que puede tomar unos días, pero la asignación por municipio es de S/100 mil", indicó la titular del PCM a los medios de comunicación.

PUEDES VER: José María Balcázar en Arequipa: alcaldes denuncia inacción y solo presupuesto de S/100 mil por distrito

lr.pe

Alcaldes de Arequipa reclaman falta de decisiones concretas del Ejecutivo

Ante la falta de medidas contra las fuertes lluvias, el alcalde de Cayma, Juan Carlos Linares, interpeló al presidente José María Balcázar por el retraso en apoyar a los distritos afectados: “Aquí, lastimosamente, cada uno de los alcaldes estamos actuando a nuestro criterio. No estamos organizados, no hay liderazgo... Nadie llegó a ayudarnos”.

En la misma línea, el alcalde de José Luis Bustamante, Fredy Zegarra Black, reclamó que se tomaran algunas medias tardíamente, luego de que el número de víctimas incrementera. "El gobierno central nunca a querido nada con Arequipa y ni con el sur cada vez que queremos apoyo no llega en el momento oportuno", señaló.

El alcalde de Paucarpata, Marco Antonio, también criticó la desconexión entre el Palacio de Gobierno y las necesidades de las regiones. El burgomaestre advirtió que tras siete días de iniciada la crisis aún no llega ayuda humanitaria del Gobierno Central y que hay familias que no cuentan con refugio ni alimentos.

Notas relacionadas
José María Balcázar en Arequipa: alcaldes denuncia inacción y solo presupuesto de S/100 mil por distrito

José María Balcázar en Arequipa: alcaldes denuncia inacción y solo presupuesto de S/100 mil por distrito

LEER MÁS
Congreso decidirá futuro del gabinete de Denisse Miralles: ¿Cuándo se debatirá el voto de confianza?

Congreso decidirá futuro del gabinete de Denisse Miralles: ¿Cuándo se debatirá el voto de confianza?

LEER MÁS
Renovación Popular no dará voto de confianza al gabinete de Denisse Miralles: "Evaluaremos una moción de censura"

Renovación Popular no dará voto de confianza al gabinete de Denisse Miralles: "Evaluaremos una moción de censura"

LEER MÁS
José Jerí culminó su gobierno como uno de los peores presidentes de Latinoamérica

José Jerí culminó su gobierno como uno de los peores presidentes de Latinoamérica

LEER MÁS
José María Balcázar: quién es el nuevo presidente del Perú, su perfil político y cuestionamientos

José María Balcázar: quién es el nuevo presidente del Perú, su perfil político y cuestionamientos

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
César Acuña reconoce que llamó a Hernando de Soto antes de la juramentación: "No fue para pedir ministerios"

César Acuña reconoce que llamó a Hernando de Soto antes de la juramentación: "No fue para pedir ministerios"

LEER MÁS
Hernando de Soto asegura que lobistas y políticos manejan el poder: "Ningún presidente ha podido evitar ser secuestrado"

Hernando de Soto asegura que lobistas y políticos manejan el poder: "Ningún presidente ha podido evitar ser secuestrado"

LEER MÁS
RMP llama “ingenuo” a Hernando de Soto tras quedar fuera de la PCM: “Se le ocurrió presentar una lista. ¿En qué cabeza?”

RMP llama “ingenuo” a Hernando de Soto tras quedar fuera de la PCM: “Se le ocurrió presentar una lista. ¿En qué cabeza?”

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

[Vía Latina] Universitario vs Géminis HOY EN VIVO por la Liga Peruana de Vóley: cuarto set

Real Madrid venció al Benfica y se metió a los octavos de final de la Champions League

Lionel Messi se arrepiente de no priorizar su educación: "Ahora estoy con celebridades y te sentís un ignorante"

Política

Hernando de Soto asegura que lobistas y políticos manejan el poder: "Ningún presidente ha podido evitar ser secuestrado"

Denisse Miralles EN VIVO: su primer día en la PCM, reacciones del Congreso y situación en Arequipa

Pedido de confianza del gabinete de Denisse Miralles se decidirá entre ruptura de la convivencia del pacto en el Congreso

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Hernando de Soto asegura que lobistas y políticos manejan el poder: "Ningún presidente ha podido evitar ser secuestrado"

Denisse Miralles EN VIVO: su primer día en la PCM, reacciones del Congreso y situación en Arequipa

Pedido de confianza del gabinete de Denisse Miralles se decidirá entre ruptura de la convivencia del pacto en el Congreso

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025