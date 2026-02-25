Denisse Miralles justifica demora por la firma del decreto de emergencia en Arequipa: "El Gobierno estuvo paralizado"

Denisse Miralles, titular del PCM, indicó que la asignación económica tardará en llegar a los alcaldes de Arequipa. | Foto: PCM

Denisse Miralles, titular del PCM, indicó que la asignación económica tardará en llegar a los alcaldes de Arequipa. | Foto: PCM

La reciente nombrada titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Denisse Miralles, viajó junto al presidente José Balcázar a Arequipa para inspeccionar las zonas afectadas por la lluvias. En medio de las crecientes críticas por la tardía respuesta del Ejecutivo ante la crisis de seguridad que atraviesa la 'Ciudad Blanca', la premier justificó la demora por la firma del decreto de emergencia debido a que "el Gobierno estuvo paralizado".

La declaración de estado de emergencia se dio en varios distritos y provincias de Arequipa, igualmente en el distrito de Ocucaje, en Ica, como respuesta a las víctimas mortales y daños ocasionados por los huaicos.

TE RECOMENDAMOS HERNANDO DE SOTO NO FUE ELEGIDO Y JURA NUEVO GABINETE | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS #FEEG2026

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

La jefa del gabinete ministerial,Denisse Miralles visitó Cayma, donde, en medio de los reclamos de los vecinos del lugar por la inacción del Gobierno Central, excusó la falta de respuesta del Ejecutivo debido a los recientes cambios en el gabinete. Además, anunció las recientes medidas con la declaratoria de emergencia.

"Nosotros hemos juramentado en la noche, no podíamos firmar ningún decreto de emergencia, ninguna asignación. Estaba paralizado el Gobierno por el tema del cambio del presidente. Entonces, ayer hemos cecionado y en el diario El Peruano (Decreto Supremo N° 023-2026-PCM), en edición extraordinaria, ya se declaró en emergencia y a partir de hoy, los alcaldes tienen la disponibilidad para hacer las gestiones. Sé que puede tomar unos días, pero la asignación por municipio es de S/100 mil", indicó la titular del PCM a los medios de comunicación.

Alcaldes de Arequipa reclaman falta de decisiones concretas del Ejecutivo

Ante la falta de medidas contra las fuertes lluvias, el alcalde de Cayma, Juan Carlos Linares, interpeló al presidente José María Balcázar por el retraso en apoyar a los distritos afectados: “Aquí, lastimosamente, cada uno de los alcaldes estamos actuando a nuestro criterio. No estamos organizados, no hay liderazgo... Nadie llegó a ayudarnos”.

En la misma línea, el alcalde de José Luis Bustamante, Fredy Zegarra Black, reclamó que se tomaran algunas medias tardíamente, luego de que el número de víctimas incrementera. "El gobierno central nunca a querido nada con Arequipa y ni con el sur cada vez que queremos apoyo no llega en el momento oportuno", señaló.

El alcalde de Paucarpata, Marco Antonio, también criticó la desconexión entre el Palacio de Gobierno y las necesidades de las regiones. El burgomaestre advirtió que tras siete días de iniciada la crisis aún no llega ayuda humanitaria del Gobierno Central y que hay familias que no cuentan con refugio ni alimentos.