Deportes

Universitario vs Géminis EN VIVO por la fecha 6 de Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley: ¿cómo y dónde ver el partido?

En el Coliseo Polideportivo Lucha Fuentes, Universitario se enfrentará a Géminis por la fecha 6 de la Liga Peruana de Vóley.

Universitario vs Géminis por la Liga Peruana de Vóley. Foto: composición LR/ Betsabeth De Los Santos
Universitario vs Géminis por la Liga Peruana de Vóley. Foto: composición LR/ Betsabeth De Los Santos

Universitario vs Géminis EN VIVO y DIRECTO por la Liga Peruana de Vóley. El conjunto crema protagonizará un emocionante partido por la fecha 6 de la LPV. La 'U' buscará la victoria este miércoles 25 de febrero ante Géminis para retomar la cima del certamen. Este encuentro se podrá seguir desde las 4.30 p.m. (hora peruana), mediante la señal de Latina TV. Recuerda que también puedes seguir el minuto a minuto, así como la cobertura completa, aquí en La República Deportes.

Universitario se perfila como principal candidato al título nacional, en una temporada marcada por la lucha constante entre Alianza Lima y San Martín. No obstante, Géminis no se quedará atrás y buscará dar un golpe de autoridad. Las dirigidas por Natalia Málaga tratarán de realizar un mejor papel para llevarse los puntos.

PUEDES VER: Presidente de la CSV revela la única opción para que Alianza Lima juegue el Mundial de Clubes de Vóley: "Clasificaron dos en Sudamérica"

lr.pe

¿Cuándo juega Universitario vs Géminis por la Liga Peruana de Vóley?

Universitario contra Géminis por la Liga Peruana de Vóley se podrá seguir desde las 4.30 p.m. (hora peruana). A continuación, la lista de horarios para otros países.

  • Colombia, Ecuador: 4:30 p.m.
  • México (CDMX): 3:30 p.m.
  • Estados Unidos, Bolivia, Venezuela: 5:30 p.m.
  • Chile, Argentina, Uruguay, Brasil (Brasilia): 6:30 p.m.
  • España: 10:30 p.m.

Ver Universitario vs Géminis por la Liga Peruana de Vóley

El partido entre Universitario y Géminis se podrá ver EN VIVO y DIRECTO por señal abierta a través de Latina (Canal 2). También estará disponible vía streaming en la página web y la app de Latina, además del Facebook oficial de la Liga Peruana de Vóley. Otra opción totalmente gratis es seguir la cobertura completa aquí, en la República Deportes.

Precios para ver Universitario vs Géminis por la Liga Peruana de Vóley

Los precios de las entradas para el partido Universitario vs. Atenea, que se pueden adquirir a través de la plataforma Joinnus, son los siguientes:

  • General - Segunda etapa: 20 soles
  • Preferente Norte y Sur - Segunda etapa: 30 soles
  • Preferente Oriente - Segunda etapa: 40 soles
  • Preferente Occidente - Segunda etapa: 50 soles

PUEDES VER: Sporting Cristal vs 2 de Mayo HOY: horario y canal para ver el partido de Copa Libertadores 2026

lr.pe

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley

#EQUIPOPJPGPPSETSPUNTOS
1.Alianza Lima1816249:1646
2.San Martín1815351:2046
2.Universitario1715247:1444
4.Regatas Lima1810838:3327
5.Atlético Atenea179836:3228
6.Deportivo Géminis179832:3025
7.Circolo Sportivo Italiano1771028:3722
8.Deportivo Soan1851328:4218
9..Rebaza Acosta1851326:4515
10.Olva Latino1851322:4614
