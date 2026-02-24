Universitario vs Géminis EN VIVO por la fecha 6 de Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley: ¿cómo y dónde ver el partido?

Universitario vs Géminis EN VIVO y DIRECTO por la Liga Peruana de Vóley. El conjunto crema protagonizará un emocionante partido por la fecha 6 de la LPV. La 'U' buscará la victoria este miércoles 25 de febrero ante Géminis para retomar la cima del certamen. Este encuentro se podrá seguir desde las 4.30 p.m. (hora peruana), mediante la señal de Latina TV. Recuerda que también puedes seguir el minuto a minuto, así como la cobertura completa, aquí en La República Deportes.

Universitario se perfila como principal candidato al título nacional, en una temporada marcada por la lucha constante entre Alianza Lima y San Martín. No obstante, Géminis no se quedará atrás y buscará dar un golpe de autoridad. Las dirigidas por Natalia Málaga tratarán de realizar un mejor papel para llevarse los puntos.

¿Cuándo juega Universitario vs Géminis por la Liga Peruana de Vóley?

Universitario contra Géminis por la Liga Peruana de Vóley se podrá seguir desde las 4.30 p.m. (hora peruana). A continuación, la lista de horarios para otros países.

Colombia, Ecuador: 4:30 p.m.

México (CDMX): 3:30 p.m.

Estados Unidos, Bolivia, Venezuela: 5:30 p.m.

Chile, Argentina, Uruguay, Brasil (Brasilia): 6:30 p.m.

España: 10:30 p.m.

Ver Universitario vs Géminis por la Liga Peruana de Vóley

El partido entre Universitario y Géminis se podrá ver EN VIVO y DIRECTO por señal abierta a través de Latina (Canal 2). También estará disponible vía streaming en la página web y la app de Latina, además del Facebook oficial de la Liga Peruana de Vóley. Otra opción totalmente gratis es seguir la cobertura completa aquí, en la República Deportes.

Precios para ver Universitario vs Géminis por la Liga Peruana de Vóley

Los precios de las entradas para el partido Universitario vs. Atenea, que se pueden adquirir a través de la plataforma Joinnus, son los siguientes:

General - Segunda etapa: 20 soles

Preferente Norte y Sur - Segunda etapa: 30 soles

Preferente Oriente - Segunda etapa: 40 soles

Preferente Occidente - Segunda etapa: 50 soles

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley