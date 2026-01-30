HOYSuscripcion LR Focus

Sigue en VIVO 'Sin guion' con Rosa María Palacios     
Sociedad

Habla Jackeline Salazar, secuestrada en 2024, tras la llegada del 'Monstruo' al Perú: "Me tiembla todo"

Jackeline, quien fue secuestrada por la banda criminal Los Injertos del Cono Norte en 2024, compartió en redes sociales su difícil proceso emocional tras el regreso del criminal.

La empresaria confesó que atraviesa por un complejo proceso emcional
La empresaria confesó que atraviesa por un complejo proceso emcional | Composición LR | Difusión

Erick Moreno Hernández, alias el 'Monstruo', llegó al Perú tras ser extraditado desde Paraguay el último miércoles 28 de enero. Sin embargo, este hecho también removió heridas emocionales en sus víctimas, entre ellas Jackeline Salazar, una empresaria que fue secuestrada por la organización criminal Los Injertos del Cono Norte, liderada por Moreno, en 2024.

De acuerdo con Jackeline, el traslado del 'Monstruo' implicó revivir uno de los episodios más traumáticos de su vida. A través de sus redes sociales, la empresaria decidió compartir un mensaje que refleja su complejo proceso de recuperación. "No pensé que iba a ser tan difícil, algo que ya no me pasaba hace mucho. Hoy estoy tratando de escribir cosas. No sé si se note, pero ahora me tiembla todo", sostuvo.

ELECCIONES 2026: EL POLÉMICO HISTORIAL DE RAFAEL LÓPEZ ALIAGA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

Testimonio de Jackeline Salazar tras la llegada del 'Monstruo'

Las declaraciones de Jackeline Salazar muestran el impacto psicológico que sufrió tras ser víctima de secuestro, incluso muchos meses después de que ocurriera. Ella contó que, inicialmente, planeaba hacer una publicación breve, pero el peso de los recuerdos fue mayor.

"No creí que iba a ser tan difícil, iba a escribir pequeños párrafos, pero sentía que necesitaba botarlo, soltar lo que siento. Y si se los cuento, no sé, siento que esto me ayudará en el proceso de sanar y votar. Pero todo va a estar bien, claro que sí", indicó en su mensaje. Salazar considera que compartir su experiencia forma parte de su camino de recuperación emocional.

El secuestro de Jackeline Salazar en el 2024

El 13 de mayo del 2024, Jackeline Salazar fue secuestrada en plena Panamericana Norte y permaneció en cautiverio por varios días, mientras sus familiares y autoridades desplegaban esfuerzos desesperados para encontrarla. Fue en un intenso operativo policial en el que Salazar pudo ser rescatada.

El caso se convirtió en uno de los más sonados a nivel nacional, pues el 'Monstruo' era quien dirigía la banda criminal cuando se cometió el secuestro. Por ello, Jackeline espera que, con la llegada de Erick Moreno al Perú, se conozca toda la verdad y se haga justicia no solo por ella, sino por todas las víctimas de Los Injertos del Cono Norte.

Cabe precisar que entre los presuntos implicados en el secuestro figura el tío de Jackeline Salazar, quien actualmente cumple prisión preventiva. Se espera que las declaraciones del 'Monstruo' brinden detalles clave sobre la estructura de la organización criminal y sobre la participación de cada involucrado.

