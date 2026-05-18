Un equipo internacional de arqueólogos ha descubierto más de 260 grandes tumbas circulares en el desierto de Atbai, revelando un cementerio prehistórico anterior a las pirámides de Giza. | Composición LR/National Geographic

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Un equipo internacional de arqueólogos identificó más de 260 grandes tumbas circulares en el Sahara oriental, una de las zonas menos exploradas entre el río Nilo y el mar Rojo. Este cementerio prehistórico, edificado miles de años antes que las famosas pirámides de Giza, fue localizado mediante imágenes satelitales, tecnología que facilitó la cartografía de estructuras invisibles desde tierra firme por la inmensidad del desierto.

De acuerdo con National Geographic, los investigadores señalaron que estas construcciones monumentales no solo resultan características de una cultura sepulcral compleja, sino que también "proporcionan un prólogo para el monumentalismo de los reinos de Egipto y Nubia". El hallazgo plantea que las sociedades pastoriles responsables de estas obras desarrollaron prácticas funerarias avanzadas mucho antes del auge faraónico en la región.

¿Por qué las tumbas de Atbai superan en antigüedad a las famosas pirámides egipcias?

Las denominadas 'Atbai Enclosure Burials', localizadas en el desierto de Atbai, constituyen estructuras funerarias de piedra con muros circulares u ovalados que muestran una notable variedad en dimensiones y diseño. Dichas edificaciones monumentales alcanzan decenas de metros de diámetro y albergan comúnmente restos humanos junto a animales domésticos como ganado vacuno, ovejas y cabras, un hecho que evidencia la estrecha relación entre la vida pastoral y las prácticas espirituales de aquellos grupos.

A diferencia de los monumentos egipcios concebidos exclusivamente para la realeza y su séquito, estos recintos prehistóricos carecen de un desarrollo vertical; en su lugar, se configuran como espacios llanos y extensos erigidos con materiales locales alrededor de un núcleo. Las excavaciones revelan patrones donde «yace una persona central acompañada de entierros secundarios», una disposición que sugiere la presencia de jerarquías sociales o funciones rituales específicas dentro de las antiguas poblaciones.

Las denominadas “Atbai Enclosure Burials” fueron localizadas en el desierto de Atbai. Foto: National Geographic/mejorada con IA

La relevancia cronológica de estos vestigios radica en que los análisis de radiocarbono sitúan su utilización entre 4500 y 3000 a. C., una época muy anterior a la edificación de las grandes obras de Guiza (~2580-2500 a. C.) vinculadas a la cuarta dinastía. Las pirámides clásicas, entre las que destacan Keops, Kefrén y Micerinos, surgieron durante el apogeo del Imperio Antiguo y permanecen como referentes de la ingeniería de la antigüedad. El contraste temporal obliga a los investigadores a reformular las teorías vigentes sobre el origen y la evolución de los ritos mortuorios a gran escala en la región.

¿Cómo fue el hallazgo de las tumbas monumentales en el desierto de Atbai y qué revela sobre el Sahara verde?

El hallazgo arqueológico comenzó con proyectos de teledetección con imágenes satelitales, tecnología que facilitó la identificación de cientos de estructuras circulares esparcidas por casi 1.000 kilómetros de terreno desértico. Dicha estrategia resultó fundamental ante el complejo acceso y la inmensidad de la región de Atbai. Tras reconocer los patrones, los especialistas efectuaron prospecciones de campo y compararon los resultados con ejemplos excavados previamente para ratificar una tradición funeraria coherente.

Los científicos vinculan estos monumentos a comunidades de pastores nómadas que habitaron la zona hacia el final del Período Húmedo Africano, época en la cual el Sahara poseía mayor vegetación. Las pruebas demuestran la existencia de una sociedad organizada durante ciclos climáticos favorables. Asimismo, el análisis constata que algunas tumbas contienen animales enterrados junto con humanos, lo que comprueba el inmenso valor simbólico del ganado como riqueza y acompañamiento fúnebre.

El hallazgo arqueológico inició mediante proyectos de teledetección con imágenes satelitales. Foto: National Geographic/mejorada con IA

Esta investigación transforma el panorama de la arqueología prehistórica en el continente, al evidenciar sociedades con ritos mortuorios complejos y monumentales previos a civilizaciones centralizadas como Egipto. Los autores destacan la importancia del descubrimiento, que aporta claves esenciales sobre la adaptación humana frente a las mutaciones ambientales del Holoceno medio.