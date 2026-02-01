Policía obliga a jóvenes a bañarse tras lanzar agua desde una mototaxi en Lambayeque

Los jóvenes echaban agua a mujeres desde una mototaxi con la excusa de los carnavales, dañando sus pertenencias personales. Foto: Composición LR / Difusión

Integrantes de la Policía Nacional obligaron a dos jóvenes, de 18 y 15 años, a bañarse en plena vía pública luego de que estos lanzaran agua desde una mototaxi a transeúntes del distrito de Pueblo Nuevo, en la provincia de Ferreñafe, Lambayeque.

Según los vecinos de la zona, los hombres echaban agua a mujeres desde una mototaxi con la excusa de los carnavales, dañando sus pertenencias personales como teléfonos celulares y otros objetos. Tras las quejas de los moradores, la Policía los intervino.

Vecinos grabaron el hecho

Tras la intervención, los efectivos tomaron la decisión de que se bañaran como medida de reparación por su conducta, en un intento por promover la conciencia sobre el respeto de la tranquilidad pública.

En las imágenes captadas por algunos curiosos, se observa y se escucha cómo la Policía les reclama a los dos jóvenes por qué mojan a las personas. La Policía los encontró con dos baldes de agua en un vehículo menor y, segundos después, les hizo que se bañaran a la vista y paciencia de los pobladores de Ferreñafe.

Finalmente, los jóvenes participantes aceptaron la medida y expresaron su arrepentimiento por la situación.